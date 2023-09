Castilla y León vive en primera persona el debate de investidura de Feijóo: "Fuera de la Constitución no hay democracia"

España vive hoy la posible investidura de Alberto Núñez Feijoó. Salvo sorpresa mayúscula, que según las previsiones no se va a dar, el líder del Partido Popular fracasará en su intento de ser presidente del Gobierno. Castilla y León vive con intensidad esta sesión que se está viviendo en la mañana de este martes en el Congreso de los Diputados. Los 31 diputados electos en las elecciones del 23-J están en Madrid pero además otros políticos también están en Internet. Así, algunos de ellos ya están mostrando sus impresiones lo que se está viviendo.

El primero en pronunciarse ha sido Jesús Julio Carnero, senador y alcalde de Valladolid, que ha sido conciso pero tajante. “Fuera de la Constitución no hay democracia” ilustrando sus palabras con una imagen de Feijóo durante su discurso. Mientras que al diputado por Valladolid, Eduardo Carazo, le ha gustado una de la frases emitidas por el gallego y lo ha retuitado en X. “Estoy aquí porque he ganado las elecciones, pero también para ofrecer una alternativa que recupere la concordia en España”. En Madrid también está presente el presidente de la Junta y del PPCYL, Alfonso Fernández Mañueco, aunque no ha realizado declaraciones a la entrada del parlamento nacional. Ha sido el senador del PP, Javier Maroto, quien ha publiado una imagen donde está presente Mañueco, Pedro Rollán y el alcalde de Segovia, José Mazarías. El edil segoviano cree que “España vive hoy un día transcendental. Alberto Núñez Feijoo es el único que garantiza la igualdad, la libertad y la dignidad de todos los españoles”.

Feijoó saluda a Carnero

Para Maroto: "El comienzo de Feijóo con la amnistía era necesario. Las alusiones directas a las diferencias entre Sánchez y él es un acierto para explicar ambos proyectos. La mala cara de Sánchez es un espejo de lo que muchos que le votaron piensan de él ahora".

Misma idea que defiende Paloma Sanz, senadora del PP por Segovia, “En la investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados, necesitamos un líder comprometido con la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Su dedicación al servicio público es indiscutible”.

Representantes del PP a las puertas del Congreso

En el otro lado de la bancada también se han pronunciado. La diputada por Palencia, M. Luz Martínez Seijo, cree que en el debate de estos dos días se van a constatar varios aspectos. “Feijóo es un perdedor y solo tiene como apoyo a sus socios de Vox. La incapacidad del PP para tejer alianzas en una España plural y diversa. El @psoe es un partido íntegro y unido”. Asimismo, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha mostrado hoy su esperanza en que el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, se desarrolle “con normalidad y sensatez” para que el líder ‘popular’ “diga cuál es su proyecto y si tiene alguna idea para este país, aunque vaya a perder”.

También el diputado Javier Izquierdo, PSOE, ha expresado su valoración. "Feijóo dice que hay que reconocer el papel institucional de sindicatos y empresarios y votó en contra la reforma laboral. Mantendrá todo lo que ha votado en contra, incluso que el SMI suba hasta el 60% del sueldo medio. Una enmienda a la totalidad a toda su oposición".

Por su parte, el procurador en Cortes de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha criticado la propuesta de Feijóo de una justicia independiente. “El PP lleva casi 5 años secuestrando el Consejo General del Poder Judicial. Feijóo hoy propone una justicia “independiente”. No se puede tener la cara más dura”, afirma.

De momento, Feijóo ha dejado claro durante su intervención que “no defenderá la amnistía porque tiene principios y palabra”. “Quiero ofrecerle a España una alternativa que reponga la concordia, la igualdad y la ambición colectiva que nuestro país ha perdido”, ha añadido. El candidato se encamina previsiblemente hacia dos votaciones fallidas, ya que solo cuenta con 172 apoyos frente a los 178 diputados que votarán en contra. Será la presidenta de la Cámara la que marcará el fin del primer día de debate que se retomará el miércoles a las 9:00 horas con los portavoces pendientes.

