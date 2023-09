El PPCyL asegura que Feijóo no tiene mayoría por ser fiel a "sus principios y valores" y no "plegarse" a los nacionalistas

El Partido Popular de Castilla y León ha asegurado este martes que el candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no tiene mayoría por ser fiel a "sus principios y valores" y no "plegarse" a los nacionalistas. Así lo ha asegurado el portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León en el mismo día en el que se ha iniciado la investidura del candidato en el Congreso de los Diputados.

"Estamos cumpliendo un mandato constitucional, que es también un mandato de su majestad el Rey, nos gustaría presentando sabiendo que tenemos una mayoría suficiente para formar Gobierno, pero los ciudadanos no nos dieron una mayoría suficiente para poder gobernar", ha afirmado.

Con todo, ha defendido que el PP no se ha "plegado" a los partidos nacionalistas y que es por "respetar los principios y valores" del partido por lo que no cuentan con los votos que les faltan. "Nosotros somos fieles a nuestros principios y valores, otros desgraciadamente no pueden decir eso", ha afirmado. Además, se ha mostrado convencido de que tras la investidura fallida de Feijóo se asistirá a un "desgraciado espectáculo circense" de "la venta de España y de la Constitución" tras el acuerdo de Pedro Sánchez con las formaciones nacionalistas e independentistas.

