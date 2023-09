Más de 360.000 casas en Castilla y León están sin uso: estos son los municipios con mayor tasa de vivienda vacía

Noticias relacionadas Primeras consecuencias de la Ley de Vivienda en Castilla y León en el mercado del alquiler: casi todos pierden

No es fácil conseguir una vivienda, aunque peor aún es luego mantenerla. En Castilla y León hay 1.829.995 viviendas, de las cuales 360.604, casi un 20%, (19,71%) están deshabitadas. Y a estas casas vacías también hay que sumar las 253.097 que se usan de forma esporádica, puesto que se quedan muy por debajo de los consumos eléctricos medios de cada municipio. Así se han conseguido estos datos en lo que se ha basado el Instituto Nacional de Estadística (INE) para elaborar el censo de viviendas vacías y segundas residencias, dentro del informe Censos de Población y Viviendas de 2021.

La estadística del INE no refleja el estado de la vivienda, por lo que en muchas ocasiones, no son más que cuatro paredes de piedra o estén para realizar una reforma de forma integral. Es sabido que una casa vacía es un pozo sin fondo, que se deteriora rápidamente. En otros casos, son casas que se encuentran en el limbo por problemas de herencias. Sea como sea, detrás de cada casa vacía hay una historia. De esta manera, el INE considera vacía a aquella vivienda que no tiene contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo medio en un año es menor a 15 días de consumo medio de cualquier otra del municipio que sí esté habitada. Como dato, en España, de las 26.623.708 viviendas, el 14,4 % esto es 3.837.328, están vacías, de acuerdo a las mismas fuentes.

Así, Castilla y León es la tercera comunidad con una mayor tasa de viviendas vacías con ese 19,71%, solo superada por Galicia con un 28,81% y de Castilla-La Mancha con un 22,56%), dos zonas que también sufren en sus carnes el problema de la despoblación. En otro lado de la balanza, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, tienen las casas más ocupadas con tan solo el 6,35 o el 6,51% de viviendas vacías.

Por provincias

De esta manera, de esas 360.604 viviendas vacías que hay en la Comunidad, la mayoría están en León, quizás por esos pueblos de la provincia que están prácticamente deshabitados, con 89.097 viviendas vacías. En Ávila están vacías 37.424 de 171.947, en Burgos 48.577 de 275.636; en Palencia 18.351 de 116.431; con 41.709 vacías en Salamanca de 246.123; en Segovia 35.253 de 128.255; en Soria 21.159 de 84.255, Valladolid 27.222 de 296.910 y en Zamora 41.812 de 155.610.

Analizando cada dato, Avila es una de las provincias que mayor porcentaje de viviendas vacías contabiliza, con un 21,76, es decir, por encima de la media autonómica. León tiene un 25,12% de su flota de viviendas vacías, aunque por encima se encuentra la provincia segoviana que encabeza la tabla autonómica con un 27,49%, el equivalente a 35.253 inmuebles. Zamora también tiene un problema con este aspecto, pues tiene el 26,87% del parque de viviendas vacías, 41.812. Soria le sigue con 25,11% al tener 21.159 sin ocupar.

Por debajo de ese nivel medio se encuentra Burgos con un 17,62%; Palencia ocupa el penúltimo lugar de la lista autonómica con 17,5%, Salamanca tiene el 16,95% del total, Aunque el que más llama la atención es el dato de la provincia de Valladolid con 27.222 casas vacías que es un 9,17%. Un dato muy debajo del resto y que le deja por debajo incluso del nacional, la única de la Comunidad.

Sigue los temas que te interesan