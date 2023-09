Mañueco exige a Sánchez que cierre la puerta a la amnistía: "Es inaceptable intentar retorcer el sistema"

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cierre la puerta" a la amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán y a la autodeterminación de esa región española. "Es inaceptable", ha asegurado durante su intervención en un acto del PP de Burgos en el que ha asegurado que Castilla y León siempre va a "alzar la voz" para defender la nación española y los principios "de libertad e igualdad" y ha mostrado su apoyo al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, porque "él no va a ceder a chantajes".

Mañueco ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de ser "experto en generar división con privilegios para algunos" y ha reivindicado que Castilla y León ha "contribuido a la construcción de España como nación" y ha asegurado que lo va a seguir haciendo "con protagonismo". "Nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles. Somos una tierra leal y solidaria, y esa lealtad debe ser reconocida, nunca debe ser una desventaja frente a los que no creen en la nación española y su unidad", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que el Ejecutivo que preside siempre defenderá "la igualdad de todos los españoles en todos los territorios" y ha considerado "inaceptable" intentar "retorcer" el sistema para "cambiar la Constitución por la puerta de atrás debatiendo con quienes quieren acabar con la nación española".

Mañueco denuncia los "ataques" de Sánchez a Castilla y León

Mañueco ha denunciado los "ataques" de Sánchez a Castilla y León y ha asegurado que fue "muy rápido" haciendo "daño" a la Comunidad inmovilizando al ganado por el saneamiento, pero que es "muy lento" cuando tiene que ayudar a los agricultores y ganaderos "que sufren las consecuencias de la sequía" y cuando tiene que "actuar" contra la enfermedad hemorrágica que afecta al ganado.

"Le vuelvo a pedir al Gobierno que recupere el equilibrio entre el lobo y el ganadero. El Gobierno debe derogar ya la norma sobre la gestión del lobo, Europa ha reconocido que se nos permite ser flexibles y desde Castilla y León hemos demostrado que sabemos mantener el equilibrio", ha señalado, acusando al Gobierno central de haber "roto" ese equilibrio y de no "saberlo gestionar".

Mañueco saca pecho de su gestión y de la victoria del PP en las generales

El presidente del PP de Castilla y León ha sacado pecho de su gestión al frente de la Junta y de su victoria en las elecciones municipales y generales de este año. "En Castilla y León, gracias a la estabilidad de nuestro Gobierno tranquilo, útil y eficaz, hemos derrotado al ruido del sanchismo", ha afirmado, asegurando que Castilla y León ha sido "protagonista" de la "gran victoria" del PP. Con todo, ha reconocido que "no ha sido suficiente" pero ha asegurado que hay "márgen de mejora para el futuro" y ha abogado por "llegar más lejos y ser capaces de conectar con más gente".

Mañueco ha presumido de su gestión, mencionando la bajada de impuestos, el cheque bebé, las ayudas a las hipotecas, la subida de becas y la bajada de tasas o la educación gratuita de 1-3 años. "Estamos por encima de la media de España en crecimiento económico y exportaciones: por primera vez hemos superado los 3.000 millones en exportaciones en el ámbito agroalimentario", ha afirmado, sacando pecho también de que en Castilla y León "se crea empleo y baja el paro".

También ha hecho hincapié el presidente de la Junta en la "calidad de los servicios públicos" y ha recordado su promesa de "blindar por ley los servicios públicos en todo el territorio". Mañueco ha asegurado, además, que su Gobierno de coalición con Vox ha demostrado que "no ha habido un paso atrás en la igualdad entre hombres y mujeres ni en la lucha contra la violencia machista" y que no ha cedido en cuestiones como la cohesión territorial o la integridad autonómica. "Tenemos una Comunidad más fuerte y más atractiva. Eso dije, eso he cumplido y eso mantengo", ha zanjado.

Suárez: "Otro Gobierno Frankenstein realmente asusta"

El presidente del PP de Burgos y de la Diputación burgalesa, Borja Suárez, ha recordado la victoria de los populares en la provincia de Burgos en las pasadas elecciones municipales que dieron "la vuelta al mapa de color socialista" en la provincia. "Hoy el PP tiene más de 950 concejales y representa más del 50% de cargos públicos que han devuelto la mayoría absoluta a la Diputación provincial", ha señalado, agradeciendo a su predecesor, César Rico, sus "20 años de servicio".

Suárez ha defendido que Feijóo "que es quien ha ganado las elecciones" sea el próximo presidente del Gobierno y ha señalado que "otro Gobierno Frankenstein realmente asusta". "El PP tiene que afrontar estos retos con más coordinación, afiliación y unidad. Todos estos pasos del último año han servido para fortalecer la estructura del partido porque el PP es el partido que mejor sirve a los intereses generales", ha afirmado.

Por último, el líder de los populares burgaleses ha pedido a los senadores y diputados de la provincia que su voz en Madrid "sea reivindicativa y que diga alto y claro que España gana cuando se invierte en Burgos".

Sigue los temas que te interesan