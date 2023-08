Castilla y León rechaza la propuesta plurinacional de Urkullu: "No hay comunidades de primera ni de segunda"

La Junta de Castilla y León ha rechazado de forma rotunda la propuesta elevada este miércoles por el lehendakari, Íñigo Urkullu, de un nuevo pacto territorial "para avanzar a una España plurinacional" que aumentase el autogobierno de País Vasco, Cataluña y Galicia. "Que se establezca un cambio que mejore la situación de unas comunidades y no del resto no me parece lo más adecuado. No hay comunidades de primera ni de segunda", ha afirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

Carriedo ha defendido que en España debe primar "la igualdad entre todos los españoles" residan en la comunidad que residan y que cualquier modificación en materia territorial debe basarse "en un principio básico de igualdad entre todos los españoles".

"Nuestras competencias son también muy importantes y que se planteen mejoras para unos y no para otros nos parece una desigualdad", ha afirmado, asegurando que si esas mejoras se producen solo para "algunos" sería negativo porque generaría "desigualdades".

Además, ha cargado contra el Gobierno de España asegurando que le "preocupa" ver que hay miembros del Ejecutivo abiertos a "esa asimetría y a una falta de condiciones de equidad entre comunidades". "Hay que avanzar hacia la igualdad de todos los españoles residan en la comunidad que residan", ha zanjado.

