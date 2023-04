Iratxe García critica al PP por situarse “del lado de los negacionistas del cambio climático”

La presidenta de Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Iratxe García, criticó en la tarde de este viernes al Partido Popular por situarse “del lado de los negacionistas del cambio climático”, en referencia a Vox, y recuperó para ilustrarlo el episodio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, hace unas semanas en un colegio de Salamanca: “Dice que los niños ya aprenderán cuando sean mayores si el CO2 es o no un gas contaminante”, recordó.

Iratxe García participó hoy en un acto preelectoral con los candidatos socialistas de la Sierra de Francia en La Alberca, donde se refirió a la cita con las urnas. “Es un momento importante para el conjunto del país y para la Unión Europea porque estamos viendo un Partido Popular, en España, totalmente desorientado, sin ser conscientes de lo importante que sería que arrimaran el hombro y se pusieran a resolver los problemas de los ciudadanos con aquellos que tenemos la responsabilidad”, manifestó.

Según prosiguió, “esa misma desorientación” la están llevando al Partido Popular Europeo. “Veíamos ayer a su líder atacando a la Comisión Europea por el único motivo de que no piensan cómo ellos. Muestran muy claramente que si había que elegir si están del lado de los negacionistas del cambio climático, como es Vox, el PP ha decidido estar en ese lado, y un claro ejemplo está aquí en Castilla y León”.

En el costado opuesto, García situó estar “del lado de la ciencia, del lado de Europa y del lado de las instituciones que dicen que hay un punto de no retorno si no conseguimos abordar las políticas de biodiversidad y de lucha contra el cambio climático”, por lo que insistió en que “es totalmente irresponsable ponerse del lado de los negacionistas porque están abocando a este territorio a un punto de no retorno”.

En último término, se refirió a la polémica en clave nacional por el parque de Doñana. “También contra eso vamos a actuar firmes, defendiendo siempre la posición clara de respeto al territorio y la legalidad. Hay una sentencia del Tribunal Europeo que ha dicho claramente hacia dónde tenemos que ir para ser capaces de garantizar el agua en Doñana y el Gobierno va a cumplir, frente a la irresponsabilidad del PP, que está abocando a la desaparición a uno de los mayores ecosistemas de toda la Unión Europea”, finalizó.

