Los partidos de izquierdas y sindicatos firman el manifiesto de Villalar: "Volvemos al 76, donde pedíamos libertad"

PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida, CCOO, UGT, asociaciones, colectivos y organizaciones hasta llegar a la veintena han suscrito este miércoles el manifiesto de reivindicación de la fiesta de Villalar. Un acto al que han acudido diferentes representantes para cargar contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León, formado por PP y Vox, que han provocado que se vuelva al Villalar del 76, "donde pedíamos libertad y autonomía", según ha denunciado el secretario general de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés.

Además de Vicente Andrés, también ha estado presente su homólogo en UGT, Faustino Temprano, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, el secretario general de Unidas Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández, y el coordinador general de Izquierda Unida en la región, Juan Gascón, además de diferentes miembros de los colectivos, organizaciones y asociaciones firmantes del manifiesto.

Gascón ha comenzado su intervención ante los medios afirmando que esta firma es "relevante" por el momento que se está viviendo, donde la Junta hace "dejación de sus funciones" y está llevando a cabo un "rol de deshacer la fiesta de Villalar". "Somos la gente los que tenemos que impulsar esta fiesta de los comuneros y defenderla, que es estatuaria, está en el Estatuto de Autonomía", ha recalcado el dirigente político.

De la misma manera, Pablo Fernández ha subrayado que este año "tiene más sentido que nunca" llevar a cabo la firma de un manifiesto en el que "todo el sector progresista" de Castilla y León "está representado". "Reclamamos democracia, fortalecimiento de los servicios públicos y libertades frente a un gobierno de la derecha y la ultraderecha que está degradando todo", ha destacado el líder de Unidas Podemos.

Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está realizando una "involución de derechos y libertades" gracias a sus políticas "contra los mujeres", además de dedicarse a "destruir lo común y lo colectivo". "Este Villalar es más reivindicativo que nunca", ha concluido.

De la esfera política, ha hablado en última instancia Luis Tudanca, que ha recordado que Villalar es un día de "celebración y reivindicación". "Lo ha sido siempre. Tiene su origen una lucha por las libertades. La gente de esta tierra ha defendido ese símbolo, Villalar es una fiesta reconocida en las instituciones y debería seguir siendo la fiesta de todos frente a un gobierno que está rompiendo la unidad, los consensos y todo", ha reiterado en consonancia con los demás representantes políticos.

Para Tudanca, este manifiesto es la "resistencia de una mayoría de castellanos y leoneses" que no están dispuestos a ver "como atacan los derechos y las libertades de las mujeres, al diálogo social, a la convivencia que tantos años nos ha costado construir, a los colectivos más vulnerables y que no cree en la violencia de género o en la lucha contra el cambio climático". "Es la muestra de una esperanza para una Castilla y León mejor, que no se parece en nada a la que defienden el señor Mañueco y el señor Gallardo", ha sentenciado.

Faustino Temprano ha asegurado que "más que nunca" se necesita de la presencia de los ciudadanos porque desde el Gobierno, "y sobre todo desde la presidencia de las Cortes", se ha intentado "terminar con la fiesta de Villalar". "Quiero recordaros que cae en domingo y según la legislación había que trasladarla a lunes. Sin embargo, se ha cambiado por el Día de Santiago que nada tiene que ver con la Comunidad", ha matizado el sindicalista.

El líder de UGT ha afirmado que "estamos peor que nunca", puesto que se están perdiendo "derechos y sobre todo el principal eje que tenemos en la Comunidad, que es el diálogo social". "Es una confrontación que busca enfrentarse a los ciudadanos. Va a ser un día más reivindicativo que festivo. Decirle a PP y Vox que no vamos a ceder ni un milímetro en seguir celebrando Villalar como fiesta autonómica en Castilla y León", ha finalizado.

Por último, Vicente Andrés ha apostillado que en estos más de 40 años de celebración "prácticamente volvemos al punto de partida". "Volvemos al Villalar del 76 y posteriores en el que se reivindicaban espacios de libertad y autonomía", ha puntualizado, al tiempo que ha señalado a PP y Vox para acusarles de estar "autodestruyendo a la Comunidad", porque está eliminando todas las políticas que "ayudan a la gente". "Están desmantelando la propia Administración, solo hay que ver la Consejería de Empleo que está habiendo un río completo de ceses. Ellos no creen en el Estado de las Autonomías ni tampoco creen en la convivencia de la ciudadanía", ha aclarado.

De la misma manera, ha añadido que el comportamiento del Gobierno está "uniendo a la sociedad". "No quiero hacer paralelismos fáciles con el 1521 donde se juntaron artesanos, campesinos, etc, pero se está produciendo un hecho muy similar ahora para defender la democracia y la libertad como en aquellos momentos se reivindicaba", ha insistido.

Para Temprano empieza un "nuevo Villalar, una nueva era y una nueva unión". "Es verdad que hay un gobierno de derecha y otro de ultradederecha que legítimamente ha sido elegido en las urnas, pero esa no es Castilla y León, esta es otra Castilla y León que existe también, que resiste a los atropellos como los que esta haciendo en políticas de empleo y libertades, fundamentalmente Vox que es el partido que está llevando a la ruina a la Comunidad Autónoma", ha sentenciado.

