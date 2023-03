Los clásicos reproches entre Mañueco y la oposición en un pleno sosegado marcado por la ausencia de Gallardo

La sesión plenaria de este martes en las Cortes de Castilla y León ha estado marcada por una inusitada tranquilidad que no ha sido la tónica dominante en el último año en la Cámara. La ausencia del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que suele estar en la diana de los más duros ataques de la oposición y cuyo tono suele ser especialmente beligerante con los grupos opositores, ha contribuido a este clima de distensión inusual. La no presencia de Gallardo, además, debido a su viaje a Silicon Valley (Estados Unidos), ha obligado a que se pospusiese al próximo pleno una pregunta del PSOE al vicepresidente que estaba prevista para la sesión de este martes.

Dentro de la calma, han destacado dos envites parlamentarios: el habitual uno contra uno del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el líder de la oposición, Luis Tudanca, y un tenso choque entre el jefe del Ejecutivo autonómico y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. En el primer caso, Mañueco y Tudanca se han enzarzado a cuenta de la intervención del presidente la pasada semana ante el Comité de las Regiones y el presidente de la Junta y Fernández han usado como arma arrojadiza el uno contra el otro la gestión del Gobierno central y del autonómico.

Tudanca: "Somos pioneros en ser el primer Gobierno en negar la violencia machista"

El primer gran choque de la sesión plenaria de este martes ha sido el tradicional uno contra uno entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Mañueco ha acusado a Tudanca de entretenerse "en maniobras partidistas y en el sectarismo" y ha defendido su participación en el Comité de las Regiones la pasada semana para "generar oportunidades" y "desarrollar" Castilla y León. Tudanca, por su parte, le ha recriminado que en cuatro años no haya "tenido tiempo más que para ir una sola vez" y que en la anterior ocasión enviase al vicepresidente, Juan García-Gallardo, a "negar el cambio climático".

"No ha conseguido nada y ha ido a sacarse dos fotos y a hablar dos minutos", le ha espetado, añadiendo que se llevó a "Telemañueco", en referencia a CyLTV, a hacerle "un publirreportaje". Además, le ha achacado haber hecho "el ridículo" en su intervención y ha recordado que le reprocharon "su pacto con la extrema derecha". "A esto se le llama ir por lana y salir trasquilado", ha añadido.

También le ha reprochado al presidente de la Junta sus palabras cuando aseguró ante el Comité de las Regiones que Castilla y León es "pionera" en la lucha contra la violencia de género. "Somos pioneros en ser el primer Gobierno en negar la violencia machista, insultar a las mujeres y coaccionar con protocolo antiaborto", le ha espetado, recriminándole que envíe a "los nostálgicos del NODO" a Estados Unidos a "hablar de innovación", en referencia a la visita de Gallardo a Silicon Valley.

"Resuelva alguno de los problemas que tiene Castilla y León", le ha dicho, apelando a la protesta de bomberos forestales a las puertas de las Cortes de esta tarde y recriminándole que "no haya ayudas" para los afectados en los fuegos "pero sí dinero para un concierto". "Es para que usted llore de vergüenza", ha afirmado.

El presidente de la Junta, por su parte, ha acusado a Tudanca de haber echado "más leña al fuego" y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "atacado a Castilla y León" por su afirmación de esta mañana en el Congreso en el que acusó de "dejadez" a la Junta. Por el contrario, ha presumido de que el Ejecutivo regional ha "reforzado" el operativo y ha defendido que Castilla y León es una tierra solidaria que ha prestado ayuda "en más de 50 ocasiones". "La mayor vergüenza que ha sufrido este país ha sido la Ley del 'solo sí es sí', que se va a corregir gracias al PP", ha añadido.

También le ha recriminado Mañueco a Tudanca que pasase "el argumentario de Ferraz a un colega socialista" para "insultar a Castilla y León en Europa". "Yo voy a seguir defendiendo la automoción, la carne, el azúcar, que los fondos europeos lleguen a todos los territorios y que los de transición energética sean justos de verdad", ha afirmado. Por otro lado, ha señalado que le "avergüenza" que desde la Unión Europea "se señale a España" porque "se están gestionando mal los fondos europeos".

También ha cargado contra el PSOE por sus "ataques a la separación de poderes", por la rebaja del delito de malversación y por la "chapuza" de la Ley del 'solo sí es sí'. "Usted no tiene autoridad moral mientras ponga a Sánchez antes que a Castilla y León para hablar de vergüenza ni de dignidad", ha zanjado.

Fernández califica de "desolador" el balance del año de Gobierno entre PP y Vox

El otro tenso envite parlamentario de la jornada ha estado protagonizado por el presidente de la Junta y por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, su némesis parlamentaria. Fernández ha cargado contra la oratoria y el "nivel parlamentario" de Mañueco que ha calificado como "penoso y deplorable". "Entiendo que es alérgico al trabajo pero le recomiendo que venga a los plenos un poco más preparado y con los deberes a medio hacer", le ha espetado.

El procurador de la formación de izquierdas ha calificado como "desolador" el balance del año de Gobierno de PP y Vox en Castilla y León y ha recordado el "recorte de derechos y libertades, el ataque a las mujeres, el deterioro salvaje de los servicios públicos, las listas de espera interminables, la Atención Primaria al borde del colapso y las continuas privatizaciones". "Están arrinconando la educación pública y los servicios sociales los conciben como nicho de negocio de sus empresas afines", ha añadido, asegurando que PP y Vox han "roto consensos" como el Diálogo Social y acusándoles de atacar "sistemáticamente" a los sindicatos.

También le ha recriminado que gobierne "con aquellos que niegan el cambio climático", en referencia a Vox, y que mantenga "un operativo contra incendios totalmente insuficiente". Además, la ha acusado de haber hecho "de la mentira su forma de Gobierno", poniendo como ejemplo "el bulo a los enfermos de ELA" y le ha acusado de marginar a los colectivos más vulnerables, como el los migrantes o el colectivo LGTBI. "Además, son los adalides de la opacidad y hostigan a los periodistas que no son leales con su Gobierno", le ha recriminado, recordando también la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de símbolos franquistas en la región.

En su balance, Fernández ha destacado también el descenso del índice de producción industrial, la bajada de las exportaciones, que Castilla y León está "a la cabeza en destrucción de autónomos" y que es "la tercera peor en saldo de fugas de empresas". "Lo único que ha cumplido es su promesa de poner de moda Castilla y León, el drama es que lo ha hecho convirtiéndonos en el hazmerreír de España y Europa. Tardó más de 10 años en acabar la carrera de Derecho y le han bastado cuatro para arruinar Castilla y León", ha zanjado.

Mañueco ha negado las acusaciones del parlamentario de Unidas Podemos. "Por más que insulte no puede ocultar el balance", le ha dicho, presumiendo de que el Ejecutivo autonómico ha subido las becas y ha bajado las tasas, de la subida de prestaciones para dependientes, de las ayudas a la vivienda y el transporte y del apoyo a los autónomos y a los empresarios.

"Somos los primeros en pagar la PAC e incrementar los regadíos y somos líderes en turismo rural y de interior en España, me siento orgulloso del balance de este Gobierno", ha afirmado. En contraposición, ha hecho mención a la gestión del Gobierno central con una Ley de Vivienda "que no llega", la Ley Trans y la Ley del 'solo sí es sí' que "ha rebajado la pena a más de 800 agresores sexuales y violadores". "El tiempo ha demostrado que ustedes no son útiles ni para los castellanos y leoneses ni para los españoles", ha concluido.

Igea: "Este Gobierno es peligroso para la salud"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha cargado contra las políticas de salud pública del Ejecutivo regional. "Este Gobierno en el que ustedes se han mezclado con los populistas de Vox no solo es peligroso para las libertades y los derechos, es peligroso para la salud", ha afirmado. Igea ha asegurado que Gallardo ha "contagiado" a los dirigentes populares a la hora de querer "reducir al máximo" las Zonas de Bajas Emisiones y a la hora de no implementar políticas de "educación sexual".

Además, ha cargado contra la presencia del negacionista Fernando López-Mirones en unas conferencias organizadas con dinero público de la Junta. "Ustedes bajo la influencia de Vox se asemejan a 'La pandilla basura", ha afirmado. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, le ha recordado Igea su paso por el Gobierno y le ha recriminado que "cuando tuvo la responsabilidad de la salud pública nada más llegar quiso eliminar la vacuna del meningococo B del calendario". "Unilateralmente decidió suspender la vacunación covid con un determinado tipo de vacuna", ha añadido.

Vázquez le ha recriminado también no haber modificado "la estructura de los servicios de salud pública" y haber eliminado "la competencia en cribados". "Hemos mejorado el calendario vacunal, estamos adecuando los sistemas de información de salud pública y trabajando en una nueva Ley de Salud Púlbica. Es aberrante e hipócrita, su ejemplo es lamentable en salud pública y en liberalismo", ha zanjado Vázquez.

