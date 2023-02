Virginia Barcones: "Lo que está ocurriendo en Castilla y León me produce vergüenza, estamos en boca de toda España"

Nos cuesta Dios y ayuda conseguir un par de horas reservadas en la frenética agenda que la lleva cada día de un extremo a otro de Castilla y León, pero tras algunos cambios de fecha, finalmente, podemos entrevistar a Virginia Barcones, delegada del Gobierno en la CCAA. Natural de la localidad soriana de Berlanga de Duero, es secretaria-interventora de ayuntamiento de profesión, mientras en política tiene una dilatada trayectoria en la que ha tocado todos los palos: ha sido concejala en su pueblo, diputada provincial y procuradora en las Cortes por Soria. Allí se convirtió en el ariete dialéctico de Luis Tudanca como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En el primer mandato de Pedro Sánchez fue designada delegada del Gobierno en junio de 2018 hasta 2019, cuando fue cesada para ser cabeza de lista por Soria en las autonómicas de 2019. La entrada de Javier Izquierdo, su sucesor, en la Ejecutiva nacional del PSOE provocaba el regreso de Barcones a la Delegación del Gobierno, como máxima representante del Gobierno de España en Castilla y León. Además, Virginia Barcones ocupa un lugar destacado en el organigrama del PSOECyL como vicesecretaria general.

Los meses pasados han sido muy duros para el desempeño de su puesto, particularmente por los numerosos casos de violencia de género y asesinatos machistas que se han producido en la comunidad. El último, como los anteriores, nos provocaba un sobresalto al corazón: el asesinato a sangre fría de una madre y su pequeña, Paloma e India, a manos de la pareja a la que conocía desde hace solo unos meses. “Es terrible tener que dar esa noticia a los familiares”, nos cuenta apesadumbrada Barcones, que conserva como una losa en su recuerdo la reacción de dolor de cada padre, cada madre, cada hermana a la que ha comunicado una noticia de estas características.

Empezamos nuestro encuentro en la redacción de El Español en Valladolid, precisamente comentando lo acaecido en cada uno de estos casos. También en el de Esther López, sin duda el caso más mediático de los últimos años en Castilla y León, y que ha protagonizado cientos y cientos de informaciones diarias en las televisiones nacionales para seguir el desarrollo de la investigación y la búsqueda del culpable o culpables.

P: En los últimos meses hemos asistido horrorizados a una cascada de casos de violencia de género y de asesinatos machistas. Llevamos una racha que ha sido una catástrofe…

R: Como reflexión, el hecho de que haya más denuncias, para nosotros no es algo negativo, sino todo lo contrario. Porque según el Observatorio de Violencia de Género, 7 de cada 10 casos no se denuncian. Lo que quiere decir que solo a tres de cada diez mujeres víctimas las estamos cuidando, protegiendo, auxiliando, pero hay otras siete que todavía no han podido dar el paso de decírselo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, de ponerlo en conocimiento de las unidades que tienen como objetivo erradicar la violencia contra la mujer. Así que uno de nuestros retos es que esas siete de cada diez mujeres lo hagan. Pero también que tomemos conciencia toda la sociedad, de que esto es algo que nos atañe y nos concierne a todos, y que si alguno tenemos conocimiento de que alguien está siendo víctima de violencia de género tenemos la obligación moral de denunciarlo, porque el objetivo es protegerlas.

Dicho esto, desde luego que las cifras de mujeres que están siendo asesinadas son un dolor insoportable como sociedad. En el caso de Paloma a India no hay palabras para tanto dolor cuando uno piensa en sus familias. Desde que hay registros en 2013 de menores víctimas de violencia de género, India es la primera en Castilla y León. Así pues, especialmente doloroso el comienzo de año y para la Delegación del Gobierno es una prioridad absoluta erradicar todo lo que tiene que ver con la violencia de género, pero también con las violencias machistas. Sólo una de cada diez que son víctimas de agresión sexual lo denuncia, lo que es un dato escalofriante.

-El verano también ha sido alarmante con el tema de los pinchazos…

-Hemos estado muy preocupados con los pinchazos y la sumisión química. Ya solo el hecho en sí es una forma de violencia, que las mujeres no se atrevieran a ir a un concierto, a una verbena, a una discoteca, por ser víctimas de una sumisión química que pudiera derivar en agresión sexual o de otro tipo. Por ello nos reunimos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para elaborar un protocolo de actuación de refuerzo y también con el sector privado: patronales de conciertos, patronal de las salas de ocio nocturno, porque al final esto es algo que nos concierne a todos que no haya agresiones. El Ministerio de Justicia compró dos máquinas que son capaces de detectar si ha habido sumisión química. En Castilla y León se activó el protocolo en un gran número de casos, y constatadas con análisis clínicos ninguna dio positivo. Pero para nosotros lo primordial era analizar mejor cien casos que no sean a que quede uno sin esclarecer. Y también trabajar en esa violencia anímica de no poder salir tranquila a disfrutar del verano. Nosotros hicimos hincapié en que solo el hecho de querer infundir el terror yendo con una aguja o con un palillo pinchando en una discoteca a las mujeres en sí mismo es un delito.

No tiene sentido recibir fondos para erradicar la violencia de género y desde las instituciones estar abriendo puertas y rendijas para blanquearla

-Para tratar de concienciar a la sociedad y poder erradicar la violencia de género, lo primero es admitir que existe esa violencia de género. En el seno del gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León la postura no es unánime a la hora de reconocer la terminología, que uno de los socios sustituye por el de violencia intrafamiliar. ¿Qué le parece?

-Es algo tremendamente irresponsable, por quien lo hace y por quien consiente que se haga. La Junta de Castilla y León recibe fondos del pacto de Estado contra la violencia de género. No cabe que una institución que los recibe esté cuestionando la propia violencia de género. Y quien consiente que eso ocurra es firmante del pacto. Cualquier rendija que se deje a los maltratadores, a quienes pretenden blanquear un tipo de violencia que, hay que decirlo alto y claro, es de género, violencia machista, violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. La más cruel manifestación de la desigualdad de género. Tan irresponsable es el que lo hace como el que lo consiente. No tiene sentido recibir fondos para erradicar la violencia de género y desde las instituciones estar abriendo puertas y rendijas para blanquearla.

En la parte que respecta al trabajo que hacemos desde la Delegación del Gobierno y las unidades de violencia contra la mujer, la verdad es que es terrible, porque nosotros trabajamos primero en proteger a todas las víctimas y en darles esa cobertura a todos los niveles; pero sobre todo en generar confianza en un sistema y en una sociedad que es capaz de protegerlas. ¿En algún momento se han parado a reflexionar sobre el daño que están haciendo cada vez que hacen una de esas manifestaciones? Estoy convencida de que mayoritariamente la sociedad de Castilla y León está en contra de la violencia de género y quiere erradicarla. Y damos pasos, pero esto es como un lastre que te intenta echar para atrás, e inconcebible que se haga desde las instituciones. Pero quiero lanzar un mensaje claro: el Gobierno de España protege a todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia machista: de la violencia de género, de las violencias sexuales… que sepan que en Castilla y León están protegidas y cuidadas. No vamos a consentir ningún tipo de retroceso. Es una prioridad.

-No es el único punto en el que han chocado en la nueva legislatura la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España. El último enfrentamiento con mayúsculas, el del protocolo antiaborto…

-A lo que está pasando en Castilla y León en algunos momentos no doy crédito. Yo vengo del mundo del Derecho y me gusta el camino recto. Cuando hay un Consejo de Gobierno se toman decisiones y se sale a la rueda de prensa a dar cuenta de lo que se ha decidido. Y se habla de este protocolo, y además hay una nota de prensa que lo respalda. Por lo tanto, en rigor y con un mínimo de seriedad, todo lo que ha pasado a partir de ahí es un auténtico disparate. Y lo fundamental: vivimos en un Estado de derecho y en Castilla y León se cumple la ley. Y cualquiera que pretenda interferir en los derechos adquiridos por las mujeres de este país, en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de coacción, del tipo que sea, el Gobierno de España va a garantizar este derecho a ejercerlo si así lo desea.

A mí como castellana y leonesa lo que está ocurriendo en esta comunidad me produce cierta vergüenza, estamos en boca de toda España

-La ponencia para el recurso del aborto en el Tribunal Constitucional, que finalmente ha rechazado el recurso del PP y avala por completo la ley del aborto, proponía dar más información a las mujeres. ¿Habría tenido encaje la propuesta de Castilla y León si el TC hubiera resuelto en este sentido?

Lo que se proponía aquí era una coacción y una intimidación directa. Una mujer que ha tomado una de las decisiones más difíciles de su vida, que va cuando ya ha tomado la decisión, que le diga el médico: “¿Y no quieres oír el latido? ¿Te mando a Psiquiatría?”. Esto no es una cuestión de información, sino de coacción clara y directa. Tanto es así que la propia Junta de Castilla y León solo ha dado marcha atrás cuando vio que el Gobierno de España se mantenía firme en el derecho de las mujeres y en la defensa del Estado de derecho. A mí como castellana y leonesa lo que está ocurriendo en esta comunidad me produce cierta vergüenza. Somos gente muy seria, de hacer poco ruido, de dar poco que hablar, y estamos en boca de toda España y hasta de una parte importante del mundo, porque medios internacionales se han hecho eco del disparate que está aconteciendo en Castilla y León. Si el Gobierno de España no se pone firme, esto se habría llevado a término. El vicepresidente de la Junta anuncia estas medidas tras darle paso el portavoz del Gobierno, y sonríe mientras las está presentando. Luego quieren hacer el teatro y esa sobreactuación. En Castilla y León se cumplen las normas igual que en el resto de España.

En Castilla y León hubo un tiempo en el que había un Partido Popular con el que se podía llegar a acuerdos de Estado, de Comunidad

-¿Ha tenido oportunidad de hablar con el presidente del Gobierno sobre Castilla y León? ¿Hay temor en la Moncloa a que este ensayo de gobierno PP-Vox pueda trasponerse al plano nacional?

-La valoración en estos momentos responde a lo que está pasando en la CCAA y, lógicamente, una réplica de esto al resto del país sería tremendo. Porque cualquiera de los que vivimos en esta Comunidad sabemos que esto va disparate tras disparate. Cada cierto tiempo sale uno nuevo y se pone encima de la mesa. Y no son disparates que amplíen derechos o recursos, sino que siempre pretenden restringir los derechos de las mujeres y atentan especialmente contra colectivos vulnerables, que necesitan de una especial atención y de políticas públicas. Que van contra los servicios públicos. El último disparate, el del Serla. En Castilla y León nació el Diálogo Social, es tan importante que lo hemos elevado al Estatuto de Autonomía, de una manera unánime. En Castilla y León hubo un tiempo en el que había un Partido Popular con el que se podía llegar a acuerdos de Estado, de Comunidad, y de manera unánime protegimos una seña de identidad que era el diálogo social, y que exportamos al resto de España y del mundo. Ese diálogo social ha permitido que importantes empresas se asentaran en la CCAA, porque era un valor adicional. Acarreaba una paz social que garantizaba a los inversores que en esta tierra empresarios y sindicatos eran capaces de llegar a acuerdos por el bien de todos.

Empresarios y sindicatos están de acuerdo, y quien viene a estropearlo todo es el propio gobierno autonómico

Este ataque permanente desde que ha empezado este gobierno es una obsesión, pero lo del Serla es otra cosa. El Estado de derecho se cumple, la reforma laboral y la normativa laboral de este país dicen con claridad que tiene que haber un organismo autónomo de mediación. Empresarios y sindicatos están de acuerdo, y quien viene a estropearlo todo es el propio gobierno autonómico. No tiene ningún sentido. Una vez más el Gobierno de España defiende la legislación vigente. Hasta la Delegación del Gobierno vino la ministra y vicepresidenta del Gobierno y estaban todos los empresarios y los sindicatos, pidiendo que se cumpla la legislación en nuestra CCAA. El Serla tiene que existir como instrumento autónomo de mediación porque lo dice la Ley. El daño que se está provocando es importante a ojos de cualquier inversor que en estos momentos quiera invertir, hemos pasado de ser un lugar con paz social a ser un sitio con conflictividad. Lo tremendo es que la conflictividad no existe entre empresarios y sindicatos, que van todos a una, sino con un gobierno autonómico que en vez de remar a favor de obra es un lastre permanente. Amenaza con que seamos la única CCAA que no cumple la ley y que no tiene el servicio. A mí ya me cansa también eso de ‘dejo hacer’: dejo que se ataquen las políticas de lucha contra la violencia de género, que se falte al respecto a las personas con capacidades diferentes, que se ataque el Serla y que ya lo han llevado a la Fundación para eliminarlo. Y yo mismo que dejo que todo eso pase, cuando veo que se pone la cosa fea vengo de salvador.

El Serla tiene que existir como instrumento autónomo de mediación porque lo dice la Ley

-¿Le parece que en vez de un gobierno hay dos?

El presidente es el responsable de todo lo que ocurre en esta Comunidad. Yo soy muy de las instituciones y del respeto, porque creo que en esta CCAA somos así, de lo importante que es que transmitamos a toda la sociedad el respeto debido por nuestras propias instituciones. Que el presidente de la CCAA falte al respeto a otra institución, al Gobierno de España, a los ministros… a mí no se me pasarían por la imaginación decir eso del presidente de la Junta. O decir que los ministros vienen a hacer turismo. Vienen a defender lo que tú estás dejando destrozar. Lo primero, y como constitucionalistas, la legislación vigente en un Estado de derecho. Y a partir de ahí, a defender a las mujeres, a los trabajadores, a los empresarios a instancia propia de todos esos colectivos que se sienten agredidos porque está dejando que esto ocurra. ¿Qué es eso de normalizar la falta de respeto entre instituciones? Tendría que haber un momento de parada y reflexión de a qué nos lleva todo esto que se está produciendo.

-Supongo que será exagerar, pero ¿llegó a pensar el Gobierno en algún momento aplicar el artículo 155 si la Junta no hubiera renegado del protocolo antiaborto?

-La medida ya se hubiera determinado cuál, pero lo que está claro es que el gobierno de España no va a consentir, y no hablo en pasado, sino en presente -porque el vicepresidente de la Junta y su partido siguen deslizando todas esas lindezas- que nadie vulnere los derechos de las mujeres de Castilla y León.

En estos seis años van a llegar tantos fondos a través del plan España Puede y la UE como en los 34 años anteriores

-¿Cree que de haber más escándalos como este hay posibilidades de que se pueda romper el pacto entre PP y Vox?

-A mí la salud de su pacto… ellos sabrán. Lo que yo sí les pido es que cesen en las agresiones permanentes o en esos anuncios o intentos de agresión a la legislación vigente y a los derechos de las personas que viven en Castilla y León. No se puede vivir así permanentemente. Si alguien hace una reflexión de este año que llevamos de legislatura autonómica, el señor Mañueco es el máximo responsable de todo lo que ocurre en la Junta de Castilla y León. Y llevamos un año de conflicto tras conflicto. Pero hay un elemento común, siempre está en medio la Junta de Castilla y León. Si no es con las mujeres es con los sindicatos y los empresarios. En vez de ser un instrumento que soluciona problemas, genera permanentemente problemas en la ciudadanía y en distintos colectivos. Y esto es tremendo, y más en un momento como el que estamos viviendo de fondos de recuperación, de inversiones… con este clima de inestabilidad política y jurídica que están provocando. La gente va a mirar para otro lado y no a Castilla y León para invertir. Y, mientras, todas las comunidades están aprovechando la oportunidad. En estos seis años van a llegar tantos fondos a través del plan España Puede y la UE como en los 34 años anteriores. Es el momento de transformar nuestro modelo económico y productivo, de blindar nuestros servicios públicos. Pero en Castilla y León se está a otra cosa. Y a mí me preocupa porque es el futuro de nuestros hijos. Es la oportunidad que llevábamos tanto tiempo esperando. Son cantidades increíbles. A la Junta el Gobierno le ha transferido ya del Plan España Puede 1.300 millones de euros, más 400 del Reactur que tiene todavía pendiente, más una financiación autonómica récord histórico de 8.100 millones, 1.600 millones por encima del año anterior. Pero es que el propio Gobierno de España ha invertido del plan España Puede más de 950 millones. Este no es momento ni de crispación ni de líos ni de estar generando conflictos innecesarios y perjudiciales para los intereses de la Comunidad. La prioridad ahora es gestionar, sacar convocatorias… pero hasta la propia Junta reconoce que solo ha sacado un tercio de los fondos.

-¿Se perderá el resto por no ejecutarlos?

No, yo les pido encarecidamente que se dejen de líos y se pongan a lo que hay que estar: a gestionar esta cantidad ingente de fondos. Es el momento de tomar decisiones de calado que afiancen los servicios públicos.

-Estamos en el último año de legislatura. Tenemos perspectiva suficiente para poder hacer un pequeño balance de cómo han repercutido las políticas del Gobierno de España en Castilla y León. ¿Estamos mejor ahora que antes de Pedro Sánchez?

-Ha sido una legislatura complicadísima. Quiero aprovechar para, antes de que finalice este mandato municipal, dar gracias de corazón a todos los alcaldes y alcaldesas en una tierra complicada como es la nuestra con 6.000 núcleos de población y 2.248 ayuntamientos y 2.221 entidades locales menores, 95.000 kilómetros cuadrados y no llegamos ya a 2,4 millones de habitantes. Castilla y León es medio rural, es voluntariado institucional de alcaldes y alcaldesas que se han tenido que enfrentar a una pandemia, algo inédito en nuestra historia reciente. Es momento de poner en valor esa política buena, de corazón, de buenos sentimientos, de gente que no percibe ningún tipo de retribución y está 24 horas. Pienso en la corporación municipal de mi ayuntamiento, que tiene 800 habitantes, y que es como es Castilla y León: que en plena pandemia cogieron las cisternas, ellos mismos estuvieron fumigando por las calles para proteger a sus vecinos, compraron mascarillas y dieron lo mejor de sí mismos para que el virus no entrara en las casas de sus vecinos. Se han enfrentado a algo inédito, y es que a las puertas de Europa tengamos una guerra y todas las consecuencias económicas y sociales derivadas de ella. Y se han enfrentado también en Castilla y León y en muchos sitios a las catástrofes naturales. Este verano en Castilla y León ha sido terrible. Los incendios han sido de las cosas más tremendas que en la Delegación me ha tocado vivir. Por lo tanto, acabamos una legislatura muy compleja, así que a todos los alcaldes de todo signo político y condición, gracias, gracias y gracias. A partir de ahí creo que la acción del gobierno ha sido determinante en todas estas circunstancias, si pensamos en los Ertes, en las ayudas a autónomos, qué habría sido de tantas y tantas familias si no hubiera estado este Gobierno de España que decidió que no se podía dejar a nadie atrás y que la prioridad era que saliéramos pero todos juntos.

-¿Están satisfechos de las cifras macroeconómicas?

Se ha demostrado con respecto a la anterior crisis que en términos económicos las fórmulas de este gobierno de España han funcionado: uno, no han dejado a nadie atrás; dos, han funcionado. Estamos en unos índices de desempleo muchísimo mejores que antes de la anterior crisis: de población activa, somos líderes en crecimiento en la zona euro. Tenemos la mitad de la inflación de Europa, por lo tanto, hemos conseguido no dejar a nadie atrás y estar en mejor posición económica respecto al resto de Europa. Y después, el Plan España Puede, creo que es algo importantísimo, si fuéramos viendo pueblo a pueblo, ciudad a ciudad… a mí me gustan mucho los datos, porque creo que el dato mata el relato, y ofrecen esa visión de todos esos proyectos que llevaban mucho tiempo en los cajones de quienes mejor conocen el territorio y saben cuál es esa potencialidad que puede ser transformada en oportunidad de futuro. Y han podido sacar esos proyectos y encontrar financiación en el Plan España Puede. Por ejemplo, los planes de sostenibilidad turística para Castilla y León. 100 millones en 36 planes con 36 destinos. Los fondos de esos planes están llegando a las ciudades pero también a los pueblos, en algunos casos millones de euros a pueblos de menos de 500 habitantes. Es el momento de la transformación económica y del blindaje de los servicios públicos. Yo creo que en el balance de gestión el gobierno de España ha hecho un buen tándem, ha sido un magnífico aliado de los ayuntamientos para poner rumbo al futuro.

-Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, año tras año nos cae el jarro de agua fría de la despoblación… ¿Hay forma de parar esa tendencia inexorable?

-Esta es la oportunidad que llevábamos tanto tiempo esperando. Durante muchos años mi razón de ser ha sido esa lucha contra la despoblación, porque detrás de ellas se esconde la desigualdad, de derechos y de oportunidades. Porque al final los territorios despoblados acaban siendo mermados o lastrados como territorio, pero también a las personas que lo habitan. Y todo eso que estábamos esperando, que hubiera recursos para poder blindar los servicios públicos. ¿Cuánto tiempo llevábamos hablando de la banda ancha? En 2025 va a hablar plena conectividad, eso lo ha hecho el gobierno de España con el Plan Único, con España Puede. Pero también vamos a tener alta tecnología de telefonía móvil, el 5G. Y vamos a garantizar que llegue a todos los rincones a un precio asequible. Mínimo, 100 MB, máximo 35 euros. Esto, bien utilizado, bien gestionado, es nuestra oportunidad. Pero una sola administración no va a poder solucionar el problema de la despoblación. Aquí no hay un antídoto mágico para solucionarlo, son todas ellas tomando un abanico amplio de medidas, porque por mucho que haga el Gobierno de España en sus competencias si luego llega la CCAA y tiene todos los consultorios locales cerrados… ¿Quién quiere vivir en un sitio con un niño pequeño donde no hay pediatra ni médico? Seamos realistas. O la Junta toma conciencia, arrima el hombro y empieza a sumar esfuerzos o…

En el PSOE no se concibe ese dedo divino que el señor Mañueco tiene aquí en Castilla y León de candidatos que van empujados, empujados…

-Los ciudadanos hacen también su balance y se acerca el momento del votar. Usted es vicesecretaria del PSOECyL. Han salido muchas encuestas que dan ya ventaja al Partido Popular de Feijóo. ¿Cómo afrontan estos comicios?

-Con mucha tranquilidad, porque al final las elecciones son un examen de lo que has hecho, de lo que has gestionado o lo que han propuesto aquellos que todavía no han tenido la posibilidad de gobernar. Y los alcaldes y alcaldesas socialistas han hecho un buen trabajo, buena gestión en las grandes ciudades: en Valladolid, Burgos, Segovia, Soria, en León… pero también en los pueblos, en los núcleos más pequeños, y en la Diputación de León. Y al final la mejor carta de presentación es el trabajo hecho. Creo que van con el mejor de los avales, que es su gestión. Y los que están en la oposición, han sido capaces de ser mucho más propositivos y mucho más útiles a la ciudadanía que los propios gobernantes. El PSOE tiene nombrados hace ya muchos meses a sus candidatos, en procesos democráticos y participativos. En el PSOE no se concibe ese dedo divino que el señor Mañueco tiene aquí en Castilla y León de candidatos que van empujados, empujados… No, en el PSOE hay hombres y mujeres al frente que quieren dirigir el futuro de sus pueblos y de sus ciudades, que tienen proyectos claros, algo que es fundamental. Cuando uno se presenta a las elecciones, y especialmente a las municipales, hay tres claves: liderazgo, y eso se basa en gente que quiere ser, estar y que se quiere entregar, y no en gente que va empujada. Proyectos. Y equipos de gestión, no de las componendas que vemos de partido. Y creo que el PSOE en Castilla y León está en un excepcional momento en el que esos liderazgos tienen proyectos claros y están formando equipos para gestionar conscientes del momento en el que estamos y de la oportunidad única que supondrá la próxima legislatura. Y hay que recordar que en Castilla y León el partido que gobierna a más ciudadanía desde lo local y la proximidad es el Partido Socialista, y estoy segura de que no solo vamos a revalidad las alcaldías sino que más alcaldías y más vecinos van a ser gobernados por los socialistas.

-¿Tendrá candidatos el PSOECyL en los 2.248 municipios?

-Nuestra vocación es que todos los pueblos y ciudades los vecinos puedan tener la opción de tener esas candidaturas de progreso, de gestión y de proyecto. Nosotros llevamos muchos meses con la extensión de listas, y yo como vicesecretaria general me he recorrido toda la comunidad provincia a provincia viendo partido judicial a partido judicial con esa vocación transformación. Siempre he creído, y así lo practicamos, que uno viene a la política a transformar y bajo esa perspectiva llevamos ya mucho trabajando. Nosotros, como no teníamos esas peleas internas de partido, tenemos procesos democráticos y participativos que nos permiten estar a lo verdaderamente importante.

-Algún rifirrafe ha habido, por ejemplo entre el alcalde de Valladolid y el de León.

-Bueno, al final cada alcalde defiende, con esa vehemencia, los intereses de sus respectivas ciudades y al final no tiene más. Óscar y José Antonio siempre han tenido una relación cordial de cooperación además en el interés de sus respectivas ciudades y para José Antonio lo más importante es Léon, para Óscar, Valladolid, pero hay algo que les une, que es el modelo de sociedad, de gestión de servicios públicos y todo lo que conlleva.

En esta vida solo tropieza quien camina

-El PSOE ha presentado una propuesta en solitario para reforma de la ley del 'solo sí es sí' que tantos quebraderos de cabeza está ocasionado al gobierno de coalición, y que ha generado reducción de penas a centenares condenados por delitos sexuales.

-Se ha dicho por parte del PSOE y también del Gobierno a lo largo de estos días que la ley del ‘solo sí es sí’ viene a ampliar todo ese escudo de protección. Este gobierno es absolutamente feminista, cada día ha trabajado por la igualdad desde los distintos ámbitos. Pero está claro que esta ley ha derivado en efectos no deseados y si se puede mejorar así será. El consentimiento es la piedra angular de la ley, y seguirá siéndolo, con esa ampliación de las penas en el tramo máximo cuando hay violencia e intimidación. Pero a mí, con la polémica que ha habido, lecciones ni una de aquellos que no han dado ni un solo paso cuando han gobernado o cuando han estado en la oposición, cuando podrían haber votado en algún momento alguna de las leyes que ampliaban todo ese escudo de protección o de derechos. Nunca, el PP jamás ha estado al lado de las mujeres ni en la oposición ni en el gobierno ampliando ese arco de protección. Dicho esto, si una ley tiene efectos no deseados, lo que procede es corregir esos efectos no deseados.

-¿Se podía haberse gestionado mejor esta crisis?

-Se ha dado un margen para ver la unificación de doctrina de jurisprudencia en qué dirección iba, y cuando ya se detecta que se están produciendo efectos no deseados, se corrige esa parte no deseada en el momento en que se formuló la ley. En esta vida solo tropieza quien camina, y lo que hace grande a las personas y a las instituciones es que cuando algo no funciona se procede a corregirlo. En la vida en general se equivoca quien hace. Quien nunca ha hecho nada, jamás ha cometido un error. El PP jamás, porque nunca ha hecho nada al respecto. O lo contrario, siempre se han equivocado porque no han hecho nada por aumentar la protección de las personas.

-¿Este error le pasará factura a Pedro Sánchez en las municipales?

-Yo creo que todos los españoles tienen muy claro el compromiso absoluto de Pedro Sánchez y de los dos gobiernos que ha presidido con la igualdad. No ya solo por ser el gobierno más feminista y haber ampliado la esfera de derechos, es algo que es inherente a su forma de hacer, de gestionar y de ser. A la ciudadanía no le cabe ni la más mínima duda.

