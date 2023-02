El PSOE presentará una moción exigiendo a la Junta que financie el Serla "en su totalidad"

El portavoz del PSCyL en las Cortes, Luis Tudanca, ha presentado este viernes una moción, para su presentación en la Cámara, en la que los socialistas exigen que se restablezca "de forma inmediata" el Diálogo Social en Castilla y León. En concreto, solicitan que la Junta financie el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) "en su totalidad" y que se restablezcan la aportación a sindicatos y patronal y los programas de formación y orientación laboral, entre otros aspectos. Una iniciativa que llega tras semanas de polémica por la intención anunciada por la Consejería de Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, de Vox, de eliminar este Servicio.

Tudanca ha asegurado que presenta la iniciativa "en cumplimiento de la Constitución, del Estatuto y en relación con la Ley de creación del Consejo del Diálogo Social". "No debería haber excusa alguna para que el PP voten en contra de la Constitución y del Estatuto de los trabajadores", ha añadido. El socialista ha solicitado el restablecimiento "inmediato" de la aportación a sindicatos y patronal "para dar cumplimiento a la participación institucional".

Además, ha exigido que se restablezcan "de forma inmediata" los programas de formación y orientación laboral, los programas de prevención de riesgos laborales y que se refuercen las políticas activas de empleo. "Con respecto al Serla, exigimos que se recupere una dotación económica y de recursos humanos adecuada y suficiente sostenida en su totalidad por la Junta para garantizar que este servicio se preste con todas las garantías", ha afirmado.

Tudanca ha defendido que el Serla "tiene que ponerse en marcha", que "debe mantenerse y garantizarse su financiación y sus recursos". "Y si no se hace vía la Fundación Serla que se haga de forma alternativa donde se quiera, pero que esté garantizado", ha afirmado, añadiendo que su formación va a exigir "que se recupere la financiación íntegra". "No podemos permitirnos el lujo de perder ese servicio", ha afirmado.

Tudanca ha recordado que el Serla ha estado financiado hasta ahora por los Gobiernos del PP. "Quizás este Gobierno no cree en el Diálogo Social y no respeta el papel de los trabajadores y empresarios. PP y Vox han hecho ataques a todo lo que hemos construido en esta Comunidad", ha señalado. Para Tudanca, el Diálogo Social "contribuyó a que Castilla y León fuera una de las comunidades con más paz social, que es muy importante para dar seguridad a las empresas".

Escándalo del Peace City World

Tudanca se ha pronunciado también sobre el polémico proyecto Peace City World en la ciudad de Salamanca, que ha calificado como "una vergüenza nacional para la Comunidad y en especial para Salamanca, que está en manos de los que demuestran tener muy poca inteligencia que son PP y Ciudadanos". "Es la confirmación de un modus operandi que ya conocemos muy bien. Tras cada escándalo el PP no asume ninguna responsabilidad nunca y eso hace que se sientan impunes", ha añadido.

El dirigente socialista ha acusado a los populares de "contratar asesores fantasma, con títulos fantasma que anuncian inversiones fantasma y el alcalde y el presidente de la Diputación no asumen ninguna responsabilidad". "Iglesias sigue investigado por el asunto de las primarias y el PP de Salamanca se ha visto obligado a ejercer la democracia porque les han obligado los jueves. Esto es tremendamente grave", ha afirmado. Además, ha señalado que esta "inversión fantasma para convertir Salamanca en el nuevo Dubai solo se ha parado cuando les han pillado, como en el 'protocolo fantasma' del aborto".

Tudanca: "Ha sido un año negro para Castilla y León"

Tudanca ha hecho balance del año con ocasión del aniversario de las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, que se cumple el lunes. "Cuando uno se pone a repasar lo de este año es demoledor, han pasado muchas cosas y ninguna buenas", ha afirmado, añadiendo que "ha sido un año negro para Castilla y León".

El dirigente socialista ha recordado que tras aquellos comicios "se puso en marcha el primer Gobierno con la extrema derecha de España y están intentando extender ese modelo a toda España". "Ahora ya sabemos que pasaría si gobierna el PP y Vox, sabemos que impone su agenda, que retrocedemos en derechos, que se cargan el Diálogo Social y que tenemos el Gobierno con el mayor número de altos cargos de la historia", ha afirmado.

Tudanca ha denunciado también que PP y Vox "atacan el derecho al aborto, ofenden a trabajadores y trabajadoras, no saben votar y se equivocan en las tramitaciones parlamentarias", además de señalar que "los datos económicos son de los peores de España". "No hay buenas noticias, pero el PSOE está aquí para demostrar que hay otro camino y que hay una alternativa. Frente a la extrema derecha no podemos ponernos de perfil, hay que combatirla", ha zanjado.

El portavoz socialista ha zanjado la polémica en relación al viaje del alcalde de León a Catar a ver un partido del Mundial y ha asegurado que el alcalde ha sido "transparente". "En esto hay que ser transparentes y el alcalde lo ha sido. Ha dado explicaciones de forma reiterada durante las últimas semanas", ha concluido Tudanca.

