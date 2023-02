El PP carga contra CEOECyL por reunirse con Díaz y Vox dice que la mediación laboral está garantizada

El portavoz popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, se ha pronunciado este jueves, tras la Junta de Portavoces, acerca de la polémica desatada por el anuncio de la disolución del Serla y ha asegurado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "hizo el ridículo" cuando ayer amenazó a la Junta con ir a los tribunales. Además, ha cargado contra la CEOE de Castilla y León por reunirse con Díaz y les ha acusado de "pensar solo en sí mismos".

"Me duele comprobar como antes de ayer la CEOE decidía no reunirse con Yolanda Díaz por el Salario Mínimo Interprofesional y que decida reunirse en Valladolid para hablar de la subvención que está recibiendo para la gestión del Serla. Convendría que tuvieran la responsabilidad y la altura de miras de no pensar solo en sí mismos y pensar en los intereses de a quienes representan", ha afirmado.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, se ha pronunciado también sobre la disolución del Serla y ha asegurado que "las funciones de mediación laboral en Castilla y León están perfectamente garantizadas". "No hay que hacer más valoración, porque estaríamos entrando en el juego de los que están tratando de focalizar este problema en la extinción del Serla. No compartimos esas inquietudes porque a raíz de los datos públicos en cuanto a creación de empresas y crecimiento económico no responden a la realidad", ha señalado.

A juicio del portavoz del Grupo Vox, la extinción del Serla "no va a causar ninguna dificultad, desde el punto de vista legal y de funcionamiento de un servicio en cuanto a mediación". "No entiendo la problemática porque está perfectamente garantizada por los servicios públicos de Castilla y León", ha insistido.

La oposición carga contra PP y Vox a cuenta del Serla

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha anunciado que su formación impulsará una interpelación en materia de empleo para defender la vigencia del Serla "frente a los ataques del Gobierno de Mañueco". El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, por su parte, ha calificado como "gravísimo" que "PP y Vox continúen con la intención de eliminar el Serla" y que el Gobierno "pueda verse obligado a acudir a la Justicia", como aseguró este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

