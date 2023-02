El protocolo antiaborto, la disolución del Serla y la Ley del 'solo sí es sí': los asuntos calientes del pleno de las Cortes

El primer pleno ordinario de las Cortes en 2023, previsto para los días 7 y 8 de febrero, llega marcado por la polémica. Se trata de las primeras sesiones parlamentarias que se producen tras los duros encontronazos entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central a cuenta del polémico protocolo antiaborto y la disolución del Serla, promovidas ambas acciones por Vox, y los grupos de la oposición sacarán estas cuestiones a la palestra para tratar de desgastar al Ejecutivo de coalición. Así lo han anunciado este jueves los representantes de los grupos tras la Junta de Portavoces.

El PSOE llevará al pleno una iniciativa para que se garantice la no existencia del protocolo, buscando que el PP se retrate, y otra defendiendo la vigencia del Serla. La pregunta del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también versará sobre la polémica del aborto y, mientras tanto, el Partido Popular tratará de poner el foco en el Gobierno central con una iniciativa instando a la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. Mismo proceder utilizará Vox, con una Proposición No de Ley (PNL) instando a la derogación de la Ley de Bienestar Animal.

De la Hoz: "La Ley del 'solo sí es sí' es una basura jurídica"

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha aprovechado su intervención para presentar su iniciativa instando al Gobierno a reformar la Ley del 'solo sí es sí' que ha calificado como "una auténtica basura jurídica". De la Hoz ha recordado que se han producido "más de 300 revisiones de condena" y que "3.000 mujeres no saben que va a pasar con sus agresores".

"Pedimos que el Gobierno reconozca su negligencia y que proceda a reformar la Ley, pedimos que se hagan públicos los datos de sentencias y se comuniquen las identidades de las víctimas de las agresiones revisadas", ha afirmado.

También se ha pronunciado el portavoz popular acerca de la polémica desatada por el anuncio de la disolución del Serla y ha asegurado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "hizo el ridículo" cuando ayer amenazó a la Junta con ir a los tribunales. Además, ha cargado contra la CEOE de Castilla y León por reunirse con Díaz y les ha acusado de "pensar solo en sí mismos".

"Me duele comprobar como antes de ayer la CEOE decidía no reunirse con Yolanda Díaz por el Salario Mínimo Interprofesional y que decida reunirse en Valladolid para hablar de la subvención que está recibiendo para la gestión del Serla. Convendría que tuvieran la responsabilidad y la altura de miras de no pensar solo en sí mismos y pensar en los intereses de a quienes representan", ha afirmado.

También se ha referido De la Hoz al polémico viaje del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, a Catar a ver un partido del Mundial. El portavoz ha acusado a Diez de haber "ocultado" el viaje, pagado por "una empresa con evidentes intereses económicos en León". "Eso es un cohecho de libro. Un dirigente político que acepta prebendas por parte de alguien que tiene un interés económico en la ciudad de León", ha afirmado, denunciado el "silencio" de Tudanca con respecto a ese viaje.

El PSOE presentará una iniciativa sobre el aborto

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha anunciado que su Grupo presentará una iniciativa para que las Cortes se pronuncien de forma expresa "para garantizar que no se va a llevar a cabo ningún protocolo y que se garantice la atención a las mujeres conforme a la normativa vigente". Su objetivo, según ha dicho, es que "todo el mundo se retrate".

Una iniciativa en la que, además, los socialistas exigirán a la Junta que en el plazo de tres meses "se incorpore la interrupción voluntaria a la cartera de servicios de todos los hospitales de Castilla y León". "Y que se garantice que todos los centros públicos cuenten con registros actualizados de objetores de conciencia", ha añadido.

También ha anunciado que impulsarán una moción sobre despoblación y demografía exigiendo una fiscalidad diferenciada en el medio rural de Castilla y León. Y solicitarán una Ley de Evaluación de Políticas Públicas y una Ley de dinamización demográfica que preste atención a las medidas fiscales, económicas y de empleo. Por último, impulsarán una interpelación en materia de empleo para defender la vigencia del Serla "frente a los ataques del Gobierno de Mañueco".

Vox exigirá la derogación de la Ley de Bienestar Animal

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha presentado la PNL destinada a exigir la derogación de la Ley de Bienestar Animal que llevarán al pleno de la próxima semana. "Este proyecto de ley es contrario a los intereses del mundo rural y a los propios animales, porque no tiene en cuenta los intereses del campo y está cargado de intereses ideológicos del Gobierno", ha afirmado.

Para Menéndez, este proyecto de ley "abre la puerta a poner fin a la tauromaquia y a los festejos tradicionales relacionados con la misma, a la caza y a la pesca deportiva". "Y no podemos olvidar los agravios del mundo rural con los ataques del lobo al sector ganadero", ha añadido, asegurando que se trata de una norma que "intenta alimentar los intereses particulares del Gobierno de Sánchez".

Según ha anunciado, Vox exigirá en esa iniciativa al Gobierno "la retirada inmediata de este proyecto de ley" e instará a la Junta "a que lleve a cabo una protección del mundo rural de Castilla y León frente a estas imposiciones de carácter ideológico". "También exigimos al Gobierno que derogue la orden que impide el control poblacional del lobo", ha apuntado.

Menéndez se ha pronunciado sobre la disolución del Serla y ha asegurado que "las funciones de mediación laboral en Castilla y León están perfectamente garantizadas". "No hay que hacer más valoración, porque estaríamos entrando en el juego de los que están tratando de focalizar este problema en la extinción del Serla. No compartimos esas inquietudes porque a raíz de los datos públicos en cuanto a creación de empresas y crecimiento económico no responden a la realidad", ha señalado.

A juicio del portavoz del Grupo Vox, la extinción del Serla "no va a causar ninguna dificultad, desde el punto de vista legal y de funcionamiento de un servicio en cuanto a mediación". "No entiendo la problemática porque está perfectamente garantizada por los servicios públicos de Castilla y León", ha insistido.

Unidas Podemos preguntará por el protocolo antiaborto

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que llevará a cabo una pregunta parlamentaria sobre el protocolo antiaborto. "Versará sobre el ataque frontal a las mujeres que ha perpetrado el Ejecutivo de PP y Vox e intentaré que Mañueco aclare lo acaecido con el 'protocolo fantasma' que causa una coacción a las mujeres que desean interrumpir su embarazo en Castilla y León", ha señalado.

Según Fernández, "es un asunto que está lleno de mentiras y de contradicciones". "Es gravísimo que este Gobierno vulnere y lesione los derechos de las mujeres e intentaré que Mañueco arroje un poco de luz sobre las verdaderas intenciones del Gobierno", ha afirmado.

El procurador de Unidas Podemos ha calificado como "gravísimo" que "PP y Vox continúen con la intención de eliminar el Serla" y que el Gobierno "pueda verse obligado a acudir a la Justicia", como aseguró este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Soria Ya tratará de recuperar los estudios de Medicina

El procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha informado de que su partido llevará al pleno una PNL para recuperar los primeros cursos de estudios de Medicina en Soria. "Es una cuestión de voluntad política y si la hay se puede lograr. Pretendemos que los facultativos vean que la provincia tiene futuro en materia sanitaria", ha asegurado.

También ha denunciado la falta de pediatra en El Burgo de Osma desde el mes de noviembre. "La solución de la Junta de traer pediatras de otras localidades uno o dos días a la semana deja sin pediatra a esa localidad, precarizando la prestación de este servicio", ha afirmado.

Y ha denunciado también que en el servicio de oncología del Complejo Asistencial de Soria "hay solo tres especialistas". Por otro lado, ha criticado que el Corredor Atlántico "excluye a Soria" y le ha pedido a Mañueco "que recuerde que en Castilla y León también está Soria y que trabaje por incluirla en alguna de las redes".

