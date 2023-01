Gallardo insiste en la vigencia del protocolo antiaborto: "La nota de prensa sigue publicada"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha insistido este viernes en que el contenido del protocolo antiaborto que presentó en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno está "vigente". "Yo me remito a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad de 12 de enero de 2023 que sigue vigente y publicada y no hay nada más que decir al respecto. La respuesta a cualquier duda particular sobre esas medidas la van a encontrar en esa nota de prensa", ha afirmado ante los medios de comunicación antes de participar en un acto por el 20 aniversario del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

Unas declaraciones que llegan solo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diese por zanjada la polémica con el Gobierno de la Junta en una misiva enviada al jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. En la misma, Sánchez daba por buenas las declaraciones de Mañueco tras el requerimiento del Gobierno que pedía dar marcha atrás con la medida, que Mañueco se negó a responder alegando que el protocolo no existía. Vuelven a mostrarse, pues, las dos almas del Gobierno regional ya que García-Gallardo sigue insistiendo en la vigencia del protocolo antiaborto.

Gallardo elogia la "magnífica gestión" de Veganzones

Preguntado por la disolución del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), pretendida por el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, se ha limitado a elogiar su "magnífica gestión". "España tiene peores empleos que Castilla y León, nosotros reducimos el nivel de desempleo cinco veces mejor que el conjunto de la nación y no podemos más que dar las gracias a la buena labor de la Consejería de Empleo", ha afirmado.

El vicepresidente ha asegurado que, "con sus políticas activas de empleo y de convenios", Veganzones ha conseguido que los niveles de empleo "sean mucho mejores" situando a Castilla y León "como tercera Comunidad con mejores niveles de empleo".

20 años del Itacyl

Gallardo ha realizado estas declaraciones antes de inaugurar el acto por el 20 aniversario del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) que ha calificado como "una historia de éxito que ha ayudado a modernizar e innovar en el campo de Castilla y León".

"Nosotros, desde nuestra entrada en el Gobierno, hemos querido mantener la apuesta y elevarla, y hemos presupuestado en todos los temas que le afectan, como en modernización de regadíos o infraestructuras agrarias, innovación para el campo y protección de nuestros productores", ha insistido.

El vicepresidente de la Junta ha querido dar las gracias "a todas las personas que han formado parte de este proyecto, a los casi 300 trabajadores". "Que sepan todos que vamos a seguir por el camino ya andado mejorando lo que ya existe", ha zanjado.

