Gómez Urbán defiende que Mañueco paró el protocolo antiaborto por "la contundencia del Gobierno y las feministas"

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Patricia Gómez Urbán, ha destacado este viernes que si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "paró" la aplicación del protocolo antiaborto en la Comunidad fue "por la contundencia del Gobierno y de las feministas", según informa Ical.

Gómez ha valorado así la misiva que ayer remitió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mañueco, agradeciéndole su rectificación y dando por zanjada la polémica generada por el protocolo antiaborto. La viceportavoz socialista ha remarcado que su partido y el Gobierno central estarán "siempre del lado de la defensa de los derechos y libertades" y ha insistido en que si el protocolo no ha seguido adelante no ha sido "por la voluntad de Mañueco, que asintió y dio carta blanca" a Vox, sino gracias al Ejecutivo que "no permitirá ni un solo retroceso" en este ámbito.

Gómez Urbán asegura que el Gobierno ha dado "certidumbre" a los pensionistas

Gómez Urbán ha destacado que "gracias a las políticas del presidente del Gobierno" y a pesar "de las trabas de la derecha", un total de 616.604 pensionistas de la Comunidad "verán elevada su pensión desde ya" en un 8,5%, con una elevación de 108 euros cada mes. Ha aseverado, además, que las 21.243 personas que reciben una pensión no contributiva "se beneficiarán de una subida del 15%".

En este contexto, ha remarcado que "si el PP hubiera gobernado, la pensión hubiera subida 2,39 euros", lo que se ha evitado, a su juicio, "gracias al Gobierno progresista", que volvió a su revalorización conforme al IPC y que "ha dado certidumbre" a los pensionistas.

