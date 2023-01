CCOO exige a Mañueco que rompa con Vox y gobierne en minoría: "Somos el ridículo de España"

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido este viernes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa con Vox y gobierne en minoría "buscando pactos de Comunidad". Así se ha pronunciado en rueda de prensa el dirigente regional del sindicato, Vicente Andrés, que ha asegurado que el Ejecutivo regional es "insostenible" y que "no hay democracia", después de la polémica por el protocolo antiaborto. "Somos el ridículo de España", ha añadido.

Según Andrés, el Ejecutivo de PP y Vox en la Comunidad está "haciendo daño al diálogo, a la economía y a la historia" y ha considerado necesario "quebrarlo" y "sacar a la parte no democrática del Gobierno", en referencia a la formación de Juan García-Gallardo. "No creo que la solución sean unas elecciones anticipadas, lo urgente es sacar a Vox y que el PP gobierne en minoría con partidos locales y de la oposición, buscando pactos de Comunidad, para construir una sociedad más democrática y modera. Se debería haber establecido un cordón democrático", ha afirmado Andrés.

El dirigente de CCOO ha criticado que en el seno del Ejecutivo se diga "una cosa y la contraria" y ha asegurado que Vox busca una ruptura "del marco legal español y de la democracia". Andrés ha contrapuesto la "postura unánime" de CCOO, UGT y la CEOE en la "defensa" de ese marco legal que, a su juicio, pretende romper Vox.

CCOO y UGT piden a Trabajo intervenir para salvar el Serla

Andrés ha recordado que tanto CCOO como UGT se han puesto en contacto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para pedir su intervención de cara a salvar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), tras el anuncio por parte de la Consejería de Industria, dirigida por Mariano Veganzones, de Vox, de su eliminación.

También han denunciado que Vox ha impulsado un "desmantelamiento tremendo y singular de las políticas públicas en torno a las relaciones laborales, la prevención de riesgos, las políticas de igualdad y las de empleo y formación". Vicente Andrés ha señalado que el Ejecutivo central puede evitar la disolución del Serla, que "no puede desaparecer" ya que, según ha señalado, "una sentencia del Tribunal Supremo que lo ampara como el instrumento obligatorio por el que pasar antes de cualquier juicio".

Andrés ha lamentado que Mañueco no haya respondido a sus cartas para convocar una reunión del Consejo del Diálogo Social para defender el Serla. "El futuro del Diálogo Social es incierto y negro, hay graves incumplimientos por algunas consejerías, pero no hay nuevos marcos de concertación", ha insistido. Y ha recordado que las leyes "se pueden cambiar, pero no incumplir" por lo que "responderán ante la justicia".

CCOO exige una subida salarial acorde al beneficio empresarial

El dirigente de CCOO ha hecho un llamamiento también a la patronal para que la negociación colectiva en 2023 esté ceñida "a un reparto justo de la riqueza". "De no ser así, se convocarán movilizaciones", ha advertido.

Vicente Andrés ha señalado la necesidad de que en 2023 se recupere poder adquisitivo y ha afirmado que los empresarios están obligados a acordar "un salario decente que pasa por un acuerdo decente de la negociación colectiva". El secretario general, además, ha calificado como "sensata" la propuesta de la CEOE de considerar cada sector de forma individual para negociar los convenios.

Andrés también ha instado al Ejecutivo central a que apruebe de forma inminente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.100 euros. "Se ha demostrado que tras la subida del 40% en los últimos seis años, se ha creado empleo frente a los agoreros que auguraban la ruina empresarial y la destrucción de puestos de trabajo", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan