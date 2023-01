Admitida a trámite la Ley de Medidas entre críticas de la oposición por la "vergüenza" de tener que repetir el pleno

El proyecto de Ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas ha sido admitido a trámite en el pleno de este jueves en las Cortes de Castilla y León, con 73 votos favorables y tan solo tres abstenciones. La tramitación de la norma echa a andar solo tres semanas después del error en la votación por parte de PP y Vox que, al admitir por error las enmiendas del PSOE, se vieron abocados a votar en contra de su propia Ley y, posteriormente, a habilitar el mes de enero para repetir el pleno.

La oposición en bloque ha coincidido en calificar de "vergüenza" que el pleno haya tenido que repetirse por esa equivocación y ha cargado contra PP y Vox por "no saber votar". La formación de Juan García-Gallardo ha acusado a los grupos opositores de tratar de "sacar partido" de ese error y de tener la responsabilidad de que este pleno se haya producido al "negarse a repetir la votación" el pasado 23 de diciembre. El PP, por su parte, ha pedido disculpas por el fallo.

Rosa Rubio: "Es el mayor esperpento que hemos vivido aquí"

La procuradora socialista Rosa Rubio ha calificado como "incapacidad, torpeza e inutilidad" el error de PP y Vox y ha asegurado que es "el mayor esperpento que hemos vivido aquí". "Ustedes no están a lo que hay que estar, que es a gobernar y a gestionar. Estamos hoy aquí porque PP y Vox quisieron hacer un Casero pero a lo grande y cualquier personaje de Barrio Sésamo hubiera actuado mejor que ustedes", ha señalado, en referencia al diputado popular Alberto Casero que votó a favor, por error, de la reforma laboral del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Para Rubio, PP y Vox "no están a la altura de Castilla y León". "Mañueco es el responsable del circo que se vivió en este Parlamento, es el responsable de mantener al señor Pollán al frente de estas Cortes, que no debería seguir presidiendo las Cortes ni un minuto más", ha dicho, y ha acusado a Mañueco de ser "cómplice" con "su silencio" de ese "espectáculo lamentable".

El Grupo Mixto carga contra PP y Vox y califica su error de "vergüenza"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado el pleno como "un episodio más de la degradación de la vida política de esta Comunidad" y ha achacado a PP y Vox su renuncia a las dietas por el mismo. "En este parlamento no se legisla, no se controla al Ejecutivo y ustedes tienen la desfachatez de renunciar a algo que saben que es irrenunciable, las dietas. Ustedes no tienen vergüenza", ha afirmado.

Para Pablo Fernández, de Unidas Podemos, PP y Vox "han demostrado que no saben gobernar y que no saben votar". "En el pleno más importante del año ustedes se equivocaron y las personas que tienen que marcarles el sentido del voto yerran, fallan y se equivocan", ha añadido. Y también ha hecho referencia a la cuestión de las dietas, a las que, ha asegurado, "no pueden renunciar". "Espero que su legislatura no dure mucho y que si dura ustedes al menos vean Barrio Sesamo y aprendan a votar", ha zanjado..

Muy duro ha sido también el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual. "Lo único que tenían que hacer era pulsar el botón correcto. Es una vergüenza que tengamos que estar aquí de nuevo debatiendo lo mismo", ha afirmado.

UPL-Soria Ya alerta sobre los "efectos negativos" del error

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha alertado de que "hay colectivos que están sufriendo el perjuicio" del error cometido por PP y Vox. "Este error implica efectos económicos negativos que impactarán en la economía de León y de Castilla", ha señalado.

El PP se disculpa y Vox carga contra la oposición

El viceportavoz del PP, Ángel Ibáñez, se ha disculpado por el fallo. "Existió un error y corresponde pedir disculpas a quienes servimos, a los ciudadanos, al Gobierno de Castilla y León y a esta Cámara, y a todos sus representantes", ha apuntado.

Por su parte, el representante de Vox, Javier Carrera, ha acusado a la oposición de "sacar partido de un error". "Han presentido subertir la voluntad de los castellanos y leoneses, son ustedes tan previsibles que nada de lo que hagan o digan debería sorprendernos", ha dicho.

Carrera ha asegurado que aunque la sesión se celebraba "como consecuencia de un error" si la oposición hubiera aplicado "un mínimo sentido de lo que suponen las instituciones" habrían "tenido la decencia de permitir que se repitiera la votación".

El procurador de Vox, además, ha defendido la Ley, asegurando que su objetivo es lograr "lo mejor" para quienes sufren una crisis que es, a su juicio, consecuencia de "las políticas económicas del Gobierno". Y ha recriminado al PSOE que "celebrase" el fallo de PP y Vox porque, desde su punto de vista, demuestra "lo que les importa la voluntad del pueblo de Castilla y León".

