Ana Sánchez contrapone a los candidatos "de la gente" del PSCyL con los "del dedazo de Mañueco"

La secretaria de organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha contrapuesto este miércoles a los candidatos "de la gente" del PSCyL para las elecciones municipales de mayo frente a "los del dedazo de Mañueco" del PP, entre los que ha incluido al recién anunciado candidato en Valladolid, Jesús Julio Carnero. Además, ha anunciado que los candidatos de todas las capitales de la Comunidad serán presentados en un gran acto el sábado 21 de enero, al que acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez ha destacado que en el PP se está produciendo "una especie de tómbola de candidatos, elegidos a dedazo, porque la única vez que votaron en las primarias de Mañueco acabaron en los tribunales". "Les va mejor el sistema déspota del dedazo", ha insistido.

En relación a la candidatura de Carnero, Sánchez ha señalado que "se ha resistido tanto el hombre que es difícil hacer una valoración". "Ha dicho por tierra, mar y aire que no quería ser el candidato. Un candidato a la rastra, que no quiere ser el candidato, no puede ser un buen alcalde y tiene en frente a alguien para quien su ciudad es su vida, que es Óscar Puente", ha apuntado.

A juicio de Sánchez, lo mismo ocurre "con los otros candidatos del PP en Castilla y León por el dedazo de Mañueco". "Nuestros candidatos son elegidos democráticamente, son del pueblo, frente a un sistema de elección a dedo", ha afirmado, y ha contrapuesto que Pedro Sánchez "viene el día 21 orgulloso a presentar a los candidatos y Feijóo tiene que venir el día 20 a declarar a Salamanca".

Frente a eso, ha destacado que el PSCyL es "un partido fuerte, con liderazgos conocidos y reconocidos". "Somos y queremos seguir siendo los gobiernos de la gente y para la gente. Estamos dedicados a trabajar en el proyecto y en lo que ofrecemos a los vecinos, que es preocuparnos de sus problemas cotidianos", ha afirmado.

También ha defendido que el Gobierno de España "está preocupado por mejorar la vida de las clases medias y trabajadoras" frente a una Junta que está "parada, que nos ha metido en el túnel del tiempo, que mira para atrás, que no gestiona y que se equivoca hasta cuando gestiona".

"Las elecciones municipales son determinantes para Castilla y León porque frente a ese túnel del tiempo, los candidatos a las alcaldías socialistas son ese dique de contención a ese túnel del tiempo y a esa decadencia que representa el PP", ha señalado, añadiendo que el PSCyL sale "a por todas" y recordando que en 2019 ganaron en . Salimos a por todas, en 2019 ganamos en 16 de 18 ciudades de las de más de 50.000 habitantes.

Gran acto con Pedro Sánchez el día 21

Sánchez ha recordado que el próximo sábado día 21 se celebrará un gran acto en la Cúpula del Milenio de Valladolid en el que se presentará a todos los candidatos de las capitales de provincia de Castilla y León y al que acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Óscar Puente será un extraordinario anfitrión y un espejo en el que mirarse, y estaremos acompañados del presidente Pedro Sánchez y de Luis Tudanca. Aspiramos a presentar listas en todos los municipios de Castilla y León y en los próximos días aprobaremos el Comité Electoral, que será diferente al de otras ocasiones, muy apegado al territorio y muy pragmático", ha añadido.

Izquierdo: "El PSOE es el partido más democrático de este país"

El secretario de estrategia y acción electoral del PSOE, Javier Izquierdo, ha defendido que el PSOE "es el partido más democrático de este país" y ha contrapuesto sus procesos de primarias con el "dedazo" utilizado para elegir a los candidatos del PP. "El PSOE puede presumir de ser el partido más democrático de este país y su maquinaria se va a ingresar con la ilusión de su militancia pero también con las medidas del Gobierno de la gente", ha afirmado.

Izquierdo ha recordado que las elecciones municipales son muy importantes para los socialistas porque "son en las que mejor se puede influir para bien". Y ha hecho un agradecimiento a sus alcaldes y alcaldesas. "Tenemos un poder municipal increíble en toda España y en Castilla y León tenemos la mitad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes", ha recordado.

También ha agradecido a Luis Tudanca su "trabajo constante de defensa de los intereses de la ciudadanía de Castilla y León y de los valores democráticos". "Como acabamos de ver en Brasil la democracia hay que defenderla todos los días y en todos los rincones. Quiero felicitar a Tudanca por su constante esfuerzo de defensa teniendo en cuenta el Gobierno de coalición del PP con la ultraderecha", ha señalado.

Izquierdo ha recordado que la representación de Castilla y León en el Comité Electoral es "muy importante", con él mismo y la leonesa Andrea Fernández, y ha asegurado que eso permitirá una buena coordinación del PSCyL con la Ejecutiva. "Nosotros queremos transformar la sociedad y mejorar la vida de la gente y queremos hacerlo desde todos los rincones. En nuestro país hay 351 municipios de más de 20.000 y el PSOE tiene ya elegidos a sus candidatos en 340", ha añadido.

Según el secretario de acción electoral, el PSOE ha demostrado "que se pueden afrontar las crisis de forma distinta a como lo hizo el Gobierno del PP". "Hemos salido de la pandemia de una manera mucho más justa y eficiente para la economía. Hoy España es el país que tiene las perspectivas de crecimiento de Europa y hemos demostrado que con recetas socialdemócratas se sale antes de las crisis", ha dicho.

Izquierdo ha finalizado presumiendo de las medidas del Ejecutivo central y ha asegurado que la apuesta de Pedro Sánchez es "seguir avanzando en las transformaciones y proteger a las clases medias y trabajadoras". Y ha hecho un recorrido por medidas como la revalorización de las pensiones al IPC, la bajada del IVA o los bonos transporte, criticando la votación contraria del PP ante estas iniciativas.

"O Gobiernos locales que estén preocupados por la gente o Gobiernos de la derecha y la ultraderecha que se dedican a defender los intereses de una minoría muy concreta y a poner en riesgo las instituciones democráticas", ha zanjado.

