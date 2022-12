Valle Folgueral, un leonés en la élite de la medicina: "Nuestra sanidad pública es la envidia de toda Europa"

El neurocirujano leonés José Manuel Valle Folgueral recoge el European Awards in Medicine, en París, este miércoles.

El doctor José Manuel Valle Folgueral (Ponferrada, 1974) fue reconocido el pasado 29 de noviembre como uno de los mejores médicos de Europa, tras recibir en París uno de los prestigiosos European Awards in Medicine en reconocimiento a toda su trayectoria.

No es el primer galardón que recibe el responsable de la Unidad de Patología Compleja de la Columna del Hospital San Juan de Dios de León, con más de 4.000 intervenciones quirúrgicas a sus espaldas, ya que a finales de 2021 fue reconocido en los Premios Pasteur a la Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica con los que la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC) premia el compromiso del mundo de la ciencia y de la medicina con la sociedad española.

Además, en el mes de abril recogió el premio Medicina Siglo XXI en su especialidad, pocos meses después de conseguir el Doctoralia Awards 2020, a los que se encuentra de nuevo nominado por sexto año consecutivo. Una trayectoria de éxitos para este neurocirujano berciano que, de nuevo, cosecha los frutos de décadas de carrera profesional.

Pregunta.- ¿Qué supone para usted este premio?

Respuesta.- Este premio es muy importante no solo para mí, sino para todo mi equipo, porque da visibilidad al enorme trabajo que hacemos todos los días en la Unidad de Patología Compleja de la Columna. A todos nos gusta que nos reconozcan y yo estoy especialmente orgulloso de mi equipo, porque se lo merecen. Sin ellos todo esto no sería posible.

P.- Los European Awards in Medicine premian el esfuerzo, la determinación y la creatividad. ¿Qué tiene de estas virtudes?

R.- Desde siempre hemos apostado por estar a la vanguardia de la medicina y yo siempre he intentado traer a León los últimos avances en cirugía compleja de la columna. De hecho, fuimos el primer servicio que pusimos en marcha el TAC intraoperatorio LOOP-X en cirugía compleja de la columna y hace dos años hicimos la primera cirugía a nivel mundial.

Ahora mismo estamos trabajando para implementar en León la cirugía robótica de columna y hemos comprado un brazo robótico que inauguraremos a lo largo del mes de diciembre en nuestros quirófanos. Esto nos permitirá estar a la vanguardia de la cirugía de columna y ofrecer a nuestros pacientes tratamientos de última generación.

P.- Su objetivo era lograr estar a la vanguardia de la cirugía de columna y lo ha conseguido. ¿Cuáles son las claves de su éxito?

R.- Detrás de todo esto hay un gran equipo de profesionales: anestesistas, enfermeras, neurocirujanos de mi propio equipo, el personal de limpieza... para alcanzar la excelencia en algo necesitas que todo tu equipo esté muy implicado. Nuestro mayor activo es, sin duda, nuestro equipo.

P.- Hernias discales lumbares y cervicales, estenosis de canal… ¿Damos la importancia que merece a la columna?

R.- Yo creo que no, porque la columna es la estructura básica que soporta nuestro organismo y como tal deberíamos cuidarla más. No deberíamos esperar a que surjan patologías por esfuerzos o malas posturas, yo creo que se deberían enseñar, desde la escuela, normas de higiene postural, llevar a cabo ejercicio físico y una alimentación saludable. Es mucho más importante prevenir que luego tratar.

P.- Más de 280 pacientes se han beneficiado en el último año de la cirugía de columna guiada con el TAC robotizado intraoperatorio LOOP-X. ¿Qué está aportando la tecnología a la medicina en esta parcela?

R.- Yo desde que este escáner era solo un prototipo quedé fascinado con él, porque nos aporta una precisión absoluta a la hora de llevar a cabo una intervención quirúrgica. Nosotros hacemos un escáner intraoperatorio dentro del quirófano al paciente y luego procedemos a la una cirugía de columna navegada.

Esto es como si fueras en tu coche por Madrid y llevas un GPS, por mucho que conozcas muy bien Madrid y sepas moverte, si tu llevas un GPS que te lleva al punto exacto con el trayecto más corto esto es un avance muy importante. Y ahora vamos a dar un paso más con la incorporación del brazo robótico, haciendo ya cirugía robótica de columna.

P.- ¿Se ha tocado techo? ¿Qué queda por llegar?

R.- No, para nada. Estamos trabajando e investigando duramente porque tenemos de cara al futuro muchas novedades por delante. La idea es ya trabajar la prevención, trabajar con células madre, con fármacos de nueva generación, hacer cirugía a la carta, a la medida de cada paciente, guiada por escáner. El futuro de la cirugía de columna ya no va a ser una cirugía estándar, hoy en día la hacemos a la medida de cada paciente.

P.- Son muchos los pacientes agradecidos, algunos aseguran vivir una segunda juventud gracias a sus intervenciones, ¿es este el mejor premio?

R.- Si, sin lugar a dudas. Para mí el mayor premio es el reconocimiento, el cariño y la confianza de mis pacientes. Y hay pacientes muy agradecidos porque sale todo muy bien pero, lamentablemente, también hay pacientes que aunque ponemos todo nuestro mimo y nuestro cariño en que salga bien pero, a veces no sale.

Son cirugías muy complejas, nos enfrentamos cada vez a casos más difíciles y también hay riesgos. Pero si tenemos el mejor equipo y la mejor tecnología a nuestro alcance eso aminora los riesgos y la tasa de éxito es mucho mayor.

P.- En un momento en el que la gestión de la sanidad está tan criticada en algunos territorios, ¿qué mensaje quiere mandar?

R.- No estoy de acuerdo. Yo he viajado mucho y he conocido sistemas sanitarios de muchos sitios y tenemos un sistema de salud muy bueno, con unos profesionales fantásticos. El único problema que tenemos es que están sometidos a una sobrecarga asistencial brutal y a un trabajo muy duro y que desgasta mucho.

Pero el sistema es muy bueno y tenemos que fortalecer lo bueno que tenemos, la sanidad pública universal que hemos logrado en los últimos 40 años y que es de primer nivel a escala mundial. A nivel político hay que fortalecer eso y dotarlo de más medios, pero nuestra sanidad pública es la envidia de toda Europa.

