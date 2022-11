Mañueco, sobre las negociaciones electorales: "La mayor frustración de mi carrera política fueron mis 15 minutos con el PSOE"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este martes en las Conversaciones de San Esteban por su 50 aniversario, en Salamanca, las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones autonómicas del pasado año. Mañueco ha asegurado que sus "15 minutos con el PSOE fueron la mayor frustración de mi carrera política", según informa Ical.

De esta forma, ha respondido a la pregunta que le habían planteado sobre si alguna vez había experimentado una negativa frontal al diálogo. Mañueco ha recordado la noche electoral donde ha rememorado que tendió la mano a todas las fuerzas políticas, en orden de representación y votos, motivo que le hizo empezar por el PSOE.

De esta forma, recordó el cuarto de hora de negociación: "A cada planteamiento, propuesta de buscar un entendimiento. Si no un gobierno, un pacto parlamentario con base común de como lo habíamos hecho meses antes con la pandemia, la respuesta a todo era 'no'". Además, ha añadido que solo había "evasivas, mirada al techo e, incluso, rozar si no el insulto o descalificación, sí, al menos, la ofensa".

Con este recuerdo ha asegurado que es el mayor ejemplo de "fracaso del entendimiento", reiterando con sus palabras que "fue imposible". Finalmente, ha añadido que "otras fuerzas" sí que entendieron que era "necesario dejar posiciones particulares por el interés general".

Reclama diálogo para poder llegar a pactos

La temática de este año se basa en la importancia del diálogo. En este sentido, el presidente de la Junta ha compartido su opinión sobre la importancia de este medio que sirve para "conseguir pactos o consensos". Comenzaba su discurso asegurando que es importante que "nos alejemos de los extremos, del radicalismo y del dogmatismo”, como valores contrarios a dialogar, mostrando su interés por "la moderación y la tolerancia con respeto absoluto a las posiciones ajenas".

Por este motivo, lo concibe como una "herramienta fundamental" para llegar a los "grandes acuerdos que reclama hoy en la Comunidad", relativos a sanidad, despoblación o financiación autonómica.

Estas tres cuestiones de "interés general" necesitan diálogo institucional "permanente" y resalta la importancia de que "prevalezca sobre ideologías e intereses partidarios". Mañueco ha hecho referencia a la Transición, que es "objeto de admiración internacional y clara referencia para muchos países". Por ello, ha reconocido no comprender el "empeño de algunos sectores políticos por denigrarla".

Además, ha criticado que en el país han existido propuestas "sensatas" que no han progresado por el mero hecho de venir por parte del adversario, poniendo de ejemplo "la bajada de impuestos en estos momentos de inflación debocada" donde lamenta que "no hay voluntad real de dialogar". En este sentido, Mañueco recordó la Transición, que es “objeto de admiración internacional y clara referencia para muchos países”. Por ello, reconoció no comprender “el empeño de algunos sectores políticos por denigrarla”.

Para el presidente el modelo de Estado Autonómico es el "mejor reflejo de diálogo, consenso, pacto y compromiso" y ha recalcado que la conformación y estructuración de la Comunidad no hubiera sido posible sin "esos pactos, frutos del diálogo desde las distintas categorías": institucional, política, social y civil.

