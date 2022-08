PP y Vox evitan la comparecencia de Mañueco en las Cortes por los incendios

PP y Vox se han negado este jueves a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca ante el pleno de las Cortes para dar cuenta de la gestión de los incendios. Una petición formulada por el Grupo Socialista y que ha sido votada hoy en la Junta de Portavoces de las Cortes. "Hoy hemos visto como el señor Mañueco se esconde y no quiere dar explicaciones, no solo a los castellanos y leoneses en general si no a los de las zonas afectadas por esta tragedia", ha señalado la viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, en rueda de prensa.

Gómez Urbán ha contrapuesto la actitud de Mañueco con la de la ministra Raquel Sánchez o el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que han tenido voluntad de comparecer. "Ximo Puig no solo demuestra empatía si no que a petición propia comparece. Aquí el señor Mañueco no solamente se esconde y demuestra falta de empatía si no que además entiende que no debe dar ninguna explicación porque considera que todo lo ha hecho bien", ha afirmado.

La socialista ha recordado que "en esta comunidad autónoma el PP ha votado en contra de todas las iniciativas del Grupo Socialista para mejorar el operativo de incendios". "Tenemos los mejores bomberos forestales y son los peor tratados. El señor Mañueco ha decidido una vez más que no tiene que dar explicaciones a los castellanos y leoneses. No le importa en absoluto Castilla y León y lo único que quiere es pasar este escollo", ha dicho.

Gómez Urbán ha asegurado que a Mañueco "se le debería caer la cara de verguenza al no dar explicaciones" y ha recordado que la Fiscalía ha abierto diligencias ante la denuncia de CCOO. "Lo mismo las explicaciones las tiene que terminar dando en un juzgado", ha concluido.

