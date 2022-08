Ana Sánchez advierte: "Si PP y Vox impiden que Mañueco dé la cara en las Cortes por los incendios, acabará en los tribunales"

El PSOE de Castilla y León ha anunciado este lunes que irá a los tribunales si PP y Vox vetan la comparecencia de Mañueco sobre los incendios en las Cortes. "El próximo jueves hay Mesa de las Cortes y va a ir a la Mesa la comparecencia de Mañueco en el pleno para explicar la gestión de los incendios. Veremos si PP y Vox tienen el valor de impedir que dé la cara en el parlamento. Si no, acabará dando la cara en los tribunales", ha asegurado en rueda de prensa la secretaria de organización, Ana Sánchez.

Sánchez ha invitado a PP y Vox a que el jueves "tengan un mínimo de dignidad política, que pidan perdón y que no tengan la indecencia de impedir que Mañueco comparezca en el pleno de las Cortes de Castilla y León". "La Fiscalía ha abierto diligencias y a los tribunales van a tener que acudir a dar explicaciones, pero quiero confiar en que el nivel de indignidad del Gobierno ultraderechista no llegue al nivel de intentar evitar la comparecencia de Mañueco", ha señalado, añadiendo que en esa reunión de la Mesa se marcará el calendario del nuevo curso político, cuyo primer pleno se producirá, "a principios de septiembre".

Sánchez: "CyL le queda muy grande al gobierno ultraderechista"

La procuradora socialista ha asegurado que "Castilla y León le queda muy grande al gobierno ultraderechista que la dirige". "No podemos hacer balance de lo que ha supuesto este verano sin hablar del auténtico drama que han supuesto los incendios. Un drama humano, ambiental, económico, emocional y hemos asistido a una diferencia de comportamiento con respecto a otras comunidades autónomas", ha apuntado.

Sánchez ha asegurado que PP y Vox "gestionan sin empatía y con desprecio hacia nuestra tierra y nuestros ciudadanos, con una gestión negligente y de incompetencia manifiesta". "Hemos visto a dos presidentes como Guillermo Fernández Vara o Ximo Puig a pie de terreno, dando explicaciones a los medios, a los vecinos y en el parlamento. ¿Donde ha estado Alfonso Fernández Mañueco?", ha señalado.

Para la socialista, "frente a la empatía hemos visto la dejadez de la Junta de Castilla y León, el ocultismo de Mañueco". "Las únicas explicaciones que hemos recibido resultan ofensivas. José Ángel Arranz, director general de Política Forestal, tras el segundo incendio en Zamora, aseguraba que se hicieron las cosas perfectamente, con tres víctimas encima de la mesa. Aquí nadie asume responsabilidades, no ha dimitido nadie, nadie ha pedido perdón", ha dicho.

Sánchez ha contrapuesto esta situación con la gestión del Gobierno de España que "aprobó el Real Decreto que obliga a la Junta a que en cinco meses disponga de los medios y si no no podrá acceder al 50% de la financiación que ha prometido el Gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios". "Los socialistas de Castilla y León vamos a estar especialmente vigilantes para que se cumpla lo que no han querido cumplir en 20 años y nos ha llevado al verano más negro de la historia. Si quieren financiación, que se pongan a trabajar", ha insistido.

Sánchez: "No van a poder esconderse"

Ana Sánchez se ha referido también a la situación de la Sanidad en Castilla y León. "Seguimos con escasez de plantillas y la única solución que da el consejero es la privatización", ha dicho, y ha tenido unas palabras también hacia las declaraciones de Mañueco, que aseguró que estudiaría el decreto de ahorro energético del Gobierno central. "Le deseamos buen estudio y que deje de hacer el ridículo un poquito, que Castilla y León le queda muy grande", ha señalado.

También ha sido muy crítica con la política industrial de la Junta. "Le hemos escuchado decir que somos la locomotora industrial de España. Despidieron el verano no convocando los planes de empleo y dejando de convocar 4.000 empleos en el ámbito rural. Son muy vagos y muy irresponsables, comienza un curso político que va a ser muy duro y van a tener que dar explicaciones, no van a poder esconderse e iremos a buscarles donde estén", ha zanjado.

