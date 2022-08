La Thames Yorth Jazz Orchestra llenará de música Ciudad Rodrigo el 28 de agosto

El domingo día 28 de agosto de 2022, a las 21,30 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, tendrá lugar un concierto de la joven orquesta inglesa Thames Yount Jazz Orchestra.

La Thames Youth Jazz Orchestra (TYJO) es una big band formada por unos 40 músicos de entre 14 y 21 años de edad. Interpretan grandes obras del repertorio para big band, desde swing de los años 30 (Basie, Ellington, Goodman, etc.) hasta obras de músicos contemporáneos (Mintzer, Goodwin, Mingus) y además tienen también en su repertorio un amplio rango de arreglos de composiciones para películas y series de televisión, standars de jazz afro-cubano (Puente, Sandoval, etc.) y una selección de obras de Sammy Nestico, Neal Hefti, Quincy Jones y de clásicos como Ella Fitzgerald, Sinatra y Rat Pack. En algunas ocasiones, durante sus giras, tanto el grupo de jazz como la orquesta se unen para interpretar música de la edad dorada de Hollywood, transcrita por su director, Simon Ferris.

Tanto la Thames Youth Orchestra como la Thames Youth Jazz Orchestra realizan giras anuales conjuntas por Europa. Ésta será su primera gira tras el comienzo de la pandemia y han decidido repetir como destino Castilla y León tras el éxito que cosecharon en su gira del año 2019. En la última semana de agosto ofrecerán conciertos en Cigales, Ciudad Rodrigo, Zamora, Salamanca y Alba de Tormes.

Simon Ferris, director

Simon Ferris, director fundador de la Thames Youth Orchestra, estudió música en el King’s College de Londres, donde también fue organista. Además, realize estudios adicionales con Bernard Oram en la Guildhall School of Music and Drama and, y, tras su graduación, recibió clases de composición de Geoffrey Bush, discípulo de John Ireland.

Es un músico muy versátil y trabaja como pianista, compositor, arreglista, escritor, director y profesor. Su experiencia profesional es tan amplia que abarca desde recitales de piano clásico, hasta conciertos como pianista de jazz en el Cork International Jazz Festival y en el West End de Londres. También ha preparado a coros de niños para actuar en óperas de la Royal Opera House, Covent Garden, y ha dirigido sinfonías de Mahler y Shostakovich. Como compositor, tiene un extenso catálogo de música coral y educativa y en 2018 publicó una biografía de Beethoven (publicada por Omnibus Press).

