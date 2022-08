Veganzones, sobre el plan de ahorro energético: "Tiene un afán sancionador y recaudatorio oculto"

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha recalcado este lunes que la Junta planteará "posibles acciones jurídicas" contra el plan de ahorro energético del Gobierno, un día después de participar en la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio. "Es un Real Decreto Ley que tiene un afán sancionador y recaudador oculto, y de imposición de unas medidas que no se han consultado con nadie", ha afirmado, en una entrevista en EsRadio.

Veganzones ha sido muy crítico con la posición que mostró el Gobierno, representado por las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, en la Conferencia Sectorial de ayer. "Nosotros nos encontramos ante un Gobierno que niega la realidad que viven los españoles e impone un apagón energético jaleado por las comunidades satélites del sanchismo y por la FEMP", ha señalado. Según el consejero, frente a "esa posicion arbitraria" solo se han plantado cinco comunidades no socialistas. "Sobre todo Castilla y León y la Comunidad de Madrid, que hemos planteado posibles acciones jurídicas para luchar contra esta imposición", ha detallado.

Veganzones ha recordado que la Unión Europea no impone que se lleven a cabo este tipo de medidas si no que "aboga por que se tomen medidas voluntarias" y que "solo serían obligatorias si se establece una alerta a nivel de toda la UE". "Hemos pedido informes para ver exactamente si invade competencias tal y como parece, para actuar en consecuencia y plantear los recursos que estimemos convenientes", ha dicho.

El titular de Industria ha señalado que "las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera no argumentaron que tuvieran ningún informe de expertos que avale esta normativa". "Lo único que comentaron es que esto son lentejas y si quieres las comes y si no las dejas", ha asegurado con sorna. Veganzones ha insistido en que el plan "es una imposición, no se informó de nada, no se explicó nada ante las dudas que plantearon las comunidades autónomas". "No nos dijeron que hubiera ningún informe que avalara estas medidas. Dijeron que esto era un Decreto Ley y que no se iba a modificar ni retirar", ha apuntado.

El Gobierno se cierra a cualquier moratoria o flexibilidad

El titular de Industria y Empleo ha asegurado que tres comunidades "satélites del sanchismo", en referencia a Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, solicitaron "una serie de moratorias y flexibilidad" y que las ministras "fueron inflexibles en ese sentido". "No se abrió en ningún momento la mano a hacer alguna modificación. Es un Real Decreto Ley que tiene un afán sancionador y recaudador oculto, porque establece que aquellas instalaciones de aire acondicionado y de calefacción que tengan la revisión desde hace más de dos años tienen que volver a pasar la revisión y, ya de paso, se inspeccionará el cumplimiento de estas medidas", ha señalado, insistiendo en el "afán sancionador, recaudador y de imposición de unas medidas que no se han consultado con nadie" del plan.

Veganzones ha señalado que "todas las comunidades se quejaron de que no se ha hecho una diferenciación geográfica en la aplicación de las medidas". "Asturias dijo literalmente que ellos tienen aire acondicionado de serie pero otras comunidades, como Canarias o Andalucía, dijeron que era muy difícil para muchos comerciantes de sus regiones establecer esas medidas", ha detallado.

El consejero ha asegurado que este plan le recuerda al cierre del Congreso de los Diputados durante la fase más dura de la pandemia de la Covid-19. "Fue una medida totalitaria y totalmente dictatorial, y estas medidas van en este mismo sentido", ha señalado, asegurando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a cabo estas medidas para "parcer el más duro" en Europa y para "tapar la mala gestión" del Ejecutivo. "Volvemos a pagar con nuestra libertad estas imposiciones de fanatismo climático de los Gobiernos socialistas", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan