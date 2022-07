El Club de los 60 ofrece estos cinco viajes nacionales en otoño desde Castilla y León

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, a través del Club de los 60, ha convocado plazas para una serie de viajes que se van a celebrar en otoño de 2022. Los destinos escogidos en esta campaña son Marbella, Peñíscola, los pueblos blancos de la provincia de Cádiz, Sevilla y Córdoba, y el destino ‘Viajes para todos’ en la ciudad de Benidorm, especialmente diseñado para poder incorporar adaptaciones especiales con el objetivo de que puedan viajar personas con discapacidad. Estas personas deberán ir acompañadas siempre de otra persona que no requiera de adaptaciones.

Cada uno de estos destinos cuenta con una disponibilidad de 50 plazas, exceptuando la excursión a Benidorm que cuenta con 25, y los desplazamientos se realizarán siempre mediante autocar.

Precios

En cuanto a la programación prevista para los viajes planeados, el de Marbella, que tiene un precio de 440 euros y se desarrollará entre el 12 y el 19 de octubre, cuenta con: excursión de día completo a Málaga, con entradas a la catedral y la Alcazaba, y Antequera; excursión de día completo con comida en restaurante a Nerja, donde está previsto que se visiten las cuevas, Almuñécar y Frigiliana; una visita a Ronda con comida en restaurante; y una excursión de medio día a Mijas.

Por su parte, el desplazamiento a Peñíscola tiene un precio de 339 euros y se desarrollará entre los días 19 y 26 de septiembre. Está previsto realizar una excursión de día completo a Valencia, con comida en restaurante y visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias; una excursión de medio día a Morella con almuerzo en restaurante; y una excursión de medio día a Vilafames con visita al castillo.

La visita a los pueblos blancos de la provincia de Cádiz, que tiene un precio de 422 euros y se desarrollará del 7 al 14 de noviembre, contará también con una excursión de día completo con almuerzo a la ciudad de Sevilla, con una visita panorámica de la ciudad y un paseo en barco por el Guadalquivir. Además, se prevén salidas a la ciudad de Cádiz, con visita panorámica de la ciudad, y El Puerto de Santa María; una excursión de medio día a Jerez de la Frontera con entrada a una bodega; una salida de día completo a Grazalema y Arcos de la Frontera, con almuerzo en restante; y una visita de medio día a Vejer de la Frontera.

En cuanto a la excursión a Sevilla y Córdoba, que tiene un precio de 489 euros y se desarrollará entre los días 7 y 14 de noviembre, cuenta con: visita panorámica de la ciudad de Sevilla; salida a los barrios de Santa Cruz y Triana, con entradas a la Giralda, la catedral y los Reales Alcázares; una visita panorámica de Córdoba con entradas a la Mezquita, la sinagoga y el alcázar; y una visita a Medina Azahara.

'Viajes para todos'

El destino ‘Viajes para todos’ a la ciudad de Benidorm tiene un coste de 322 euros y se desarrollará entre los días 16 y 23 de septiembre. Este viaje deberá contar con autocar adaptado y deberá incluir cuatro excursiones accesibles de medio día. La agencia de viajes presentará una relación completa de las excursiones con aspectos como tiempo de duración, itinerario, hora de salida y llegada y lugares de parada.

Los horarios de salida de los viajes deberán iniciarse en Soria entre las 8.00 y las 12.00 horas y se establecerán puntos de acercamiento desde El Burgo de Osma y Almazán, siempre que exista un mínimo de seis viajeros que necesiten partir desde estas localidades y se comunique a la agencia de viajes responsable con al menos cinco días de antelación. Igualmente, existe la posibilidad de realizar otras paradas siempre que exista un mínimo de seis viajeros, se comunique con antelación y dicha parada se encuentre dentro del trayecto programado.

Se debe tener en cuenta que, por norma general, todas las habitaciones a utilizar serán dobles de uso compartido y el régimen será de pensión completa, realizando las principales comidas en el hotel salvo los días en los que esté prevista una excursión de día completo.

El socio del Club de los 60 que participe podrá ir acompañado de otro socio, o de una persona mayor de edad que esté empadronada en cualquier municipio de Castilla y León.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes es desde mañana, 27 de julio, hasta el 10 de agosto de 2022, ambos inclusive. Dichas solicitudes se deberán presentar en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, situada en el Paseo del Espolón, 2 - 4ª planta, o canalizarlas a la misma a través de los C.E.A.S. y Centro de Día de Tercera Edad de la Gerencia en la provincia. Además, los socios del Club de los 60 cuyo acompañante ya haya solicitado un viaje en años anteriores podrán realizar la solicitud en la página web de la Junta de Castilla y León http://www.jcyl.es/Club60.

Los socios que no dispongan de Internet podrán solicitar los viajes a través del teléfono de información 983 42 82 06 y a través de la APP oficial Club de los 60 (disponible para Android e IOS). Cuando la solicitud incluya algún acompañante no socio del Club, no se podrán utilizar ninguna de estas alternativas y deberán presentar la solicitud en los lugares indicados para ello.

Sigue los temas que te interesan