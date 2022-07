Veganzones hace un llamamiento a la “cordura” de los sindicatos y asegura estar a favor del Diálogo Social

Noticias relacionadas CCOO y UGT exigen a Veganzones que convoque la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social

N.M.J / ICAL

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, hizo hoy en Burgos un llamamiento a la “cordura” de los sindicatos, CCOO y UGT, tras su negativa a participar en la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo, y afirmó estar a favor del Diálogo Social, aunque no tanto de un Diálogo Social “ultra subvencionado”. Así lo afirmó tras la firma del acta de entrega y recepción de un solar por parte del Ayuntamiento de Burgos para la construcción de un edificio que albergue la nueva oficina de empleo en la ciudad.

A preguntas de los medios acerca de si intentarán volver a atraer a los sindicatos, Veganzones señaló que ellos “siempre” han convocado y lo seguirán haciendo, y critica que los sindicatos quieran “hablar primero de la subvención y no del resto de las políticas”, que tal y como apuntó, son “muchos más millones que benefician a los trabajadores, empresarios, alumnos en formación, políticas de vivienda, de medioambiente...etc”.

“Hay consejería con las que no hay problema para sentarse a hablar, de todo tipo de políticas; y hay otras con las que, si no se habla de las subvenciones de las que son beneficiarios, no se habla de otras políticas”, criticó el responsable de Industria de la Junta de Castilla y León, haciendo alusión al encuentro que iba a celebrarse ayer con los sindicatos.

En este sentido, señaló que su negativa a asistir, “ponía en peligro” la ejecución de 60 millones de euros en líneas para la contratación de 4.600 trabajadores y el acceso de 21.000 personas a cursos profesionales de formación en el trabajo.

“A pesar de que los sindicatos han intentado bloquear estas medidas, las vamos a seguir llevando adelante. No podemos dejar a los castellanos y leoneses sin estas medidas, y nuestro compromiso es llevarlas adelante”, apuntó. Asimismo explicó a los medios que su falta de asistencia a la reunión les impidió poner en valor otras propuestas que llevaban para transmitir en la reunión y “favorecer” el Diálogo Social.

“Siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con el Diálogo Social. Una cosa son las subvenciones de los sindicatos y otra el Diálogo Social y acuerdos en beneficio de los empresarios y ciudadanos”, reiteró. En este sentido explica que desde su consejería llevan propuestas “tan buenas” como otras anunciadas previamente por el Ejecutivo.

Planes de empleo local

Durante su intervención ante los medios, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, aprovechó la ocasión para pedir al consejero la publicación de los planes de empleo, que recordó que dan trabajo tanto a jóvenes como personas con discapacidad, y que permitían fomentar la igualdad. En esta línea se refirió en específico al Ayuntamiento de la ciudad, que todos los años contrataba a 120 o más personas.

“Este año tendrán que reajustarse para que los próximos seis meses sean una realidad. No esperen al próximo ejercicio”, pidió al consejero. Este, recogiendo sus palabras, recordó al primer edil que los planes de empleo local se firmaron en febrero, cuando su equipo aún no había llegado a la consejería de Industria.

Ante la insistencia de los medios, Veganzones trasladó el compromiso de la Junta de recuperar estos planes de empleo locales este año, explicando que algunos saldrán en el mes de julio y otros se publican a finales de agosto o primeros de septiembre.

