Vicente Andrés rechaza la propuesta de Vox de contratar a desempleados para limpiar el bosque

Noticias relacionadas García-Gallardo propone contratar parados para limpiar los bosques y prevenir incendios

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, recahaza la propuesta lanzada por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de destinar cinco millones de euros para la contratación de desempleados que se dediquen a la limpieza de los montes y aseguró que su falta de competencias le lleva a lanzar propuestas por redes sociales junto a 14 asesores.

"Cuando el diablo no tiene nada que a hacer espanta las moscas con el rabo", aseveró.

Andrés, que recalcó que desde CCOO se reclama un operativo de incendios profesional y que haga una política de prevención durante todo el año, también criticó el concierto anunciado en Zamora para recaudar fondos y aseguró que "eso no es política, es destrucción del Estado. No se puede suplir la voluntariedad con la obligación de lo que tiene que hacer el Estado".

El secretario general de CCOO Castilla y León hizo hoy estas declaraciones en Burgos antes de la jornada 'Sindicalismo y democracia', en las que también reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no consienta que se mantenga una política de destrucción de los consensos de los últimos años.

A su vez, Andrés criticó que estamos ante un momento de "absoluta destrucción", como en los planes de empleo, con 4.000 puestos de trabajo pactados en el Plan de Empleo Local y que están pendientes de que se cumpla el acuerdo del Diálogo Social.

"Estamos ante una amenaza clara y real. La Comunidad tiene un problema y no acabamos de entender que Fernández Mañueco acepte las políticas de exclusión, enfrentamiento e incumplimiento. No puede seguir así. Los sindicatos responderemos a través de un plan de acción potente, internacional y de movilización frente a los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad, que será en torno a la Navidad, en diciembre", recalcó.

Por otra parte, Andrés explicó que el objetivo de la jornada es dar a conocer cómo el sindicalismo ayuda a combatir las dictaduras y cómo ayuda a construir las democracias en el mundo, y argumentó que también "viene al pelo a Castilla y León, que vive un momento de cierta incertidumbre de futuro".

"La extrema derecha ya está aquí, no es una amenaza, es una realidad. Abascal habla de que los principales enemigos de España son los sindicatos, CCOO y UGT, y que no pararán hasta meterlos en la cárcel". Por último, lamentó que el PP haya ha comprado el discurso de la extrema derecha y este en una posición rupturista.

El 76 en el recuerdo

En el acto también intervino el secretario general CCOO Burgos, Juan Núñez, que tuvo un "recuerdo emocionado" en vísperas del aniversario de la asamblea del 23 de julio del 76, que se considera según detalló "el punto de arranque de las Comisiones Obreras como organización sindical".

Por su parte, la secretaria de Internacional, Cooperación, y Migración de la Confederación de CCOO, Cristina Faciaben, enmarcó el acto celebrado hoy en Burgos dentro de una semana en la que el sindicato está intentando "desenmascarar a la ultraderecha" con iniciativas en diferentes provincias, que arrancaron ayer en Valladolid "no por casualidad".

"Ayer celebramos el primer seminario de estrategias para combatir a la ultraderecha y el fascismo desde los sindicatos. Ese monstruo y esa realidad que sufrimos durante cuarenta años en España está volviendo, y en Castilla y León por desgracia es ya una realidad en las propias instituciones", explicó en declaraciones recogidas por Ical.

Sigue los temas que te interesan