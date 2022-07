El PSOE presentará una moción en las Cortes para que el nuevo concurso del 112 recoja mejoras laborales

El PSOE ha mostrado este miércoles su apoyo al Comité de Empresa del 112, que ha convocado la primera huelga de su historia los próximos 15 y 16 de julio. "Que no se olvide que durante los años más duros de la pandemia han sido los trabajadores y trabajadoras de un servicio esencial", ha asegurado el dirigente socialista, Luis Tudanca, tras una reunión con representantes del Comité en las Cortes. El secretario general del PSCyL ha informado de que el PSOE presentará una moción en las Cortes para que en el nuevo concurso "se establezcan garantías para que los trabajadores del 112 tengan unas mejores condiciones laborales".

Tudanca ha recordado que "hace ya más de tres años" hubo ya una denuncia por parte de esos trabajadores. "Ya hubo iniciativas por parte del Grupo Socialista para denunciarlo en las Cortes y hubo una moción aprobada en julio de 2020 que instaba a la Junta a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del 112 y que garantizara la seguridad y estabilidad de sus puestos de trabajo".

El dirigente socialista ha afirmado que "no puede ser que uno de los servicios esenciales de Castilla y León tenga un convenio de telemarketing". "Esta administración autonómica privatiza todo lo privatizable y no puede ser que tres años después los trabajadores se vean obligados a convocar una huelga porque no se les escucha", ha señalado.

Tudanca ha recordado que el 112 "es un servicio de coordinación de emergencias que tiene a sus integrantes en las condiciones más precarias". "Esto no es una prestación privada que pueda de repente desaparecer y nosotros no vamos a permitir que esto siga en las mismas condiciones", ha dicho, informando de que el PSOE presentará una iniciativa para que en el nuevo concurso "se establezcan garantías para que los trabajadores del 112 tengan unas mejores condiciones laborales".

"La Junta se comprometió y no ha cumplido"

Domingo Largo, presidente del Comité de Empresa del 112, ha asegurado que se han visto "obligados" a convocar la huelga. "Estamos con unas condiciones laborales de telemarketing puro y duro. Tenemos un acuerdo de mejora y nuestra reivindicación es que ese acuerdo se mejore y se consolide, que alcance también a los trabajadores del 061 y conseguir mejores condiciones salariales", ha señalado.

Largo ha informado de que "hace dos años la consejería se comprometió a mejorar nuestras condiciones pero no ha cumplido". "Hemos tenido compañeros que han hecho 10 o 11 horas de trabajo seguidas, nosotros lo que pedimos es acuerdo, una ronda 'antiestrés' que permita períodos de descanso adecuados y que se produzcan mejoras salariales", ha concretado.

