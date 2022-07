Una promoción de cinco millones de cupones para el Mercado de Abastos de Zamora

El concejal de Turismo y Comercio, Christoph Strieder, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, han presentado este cupón esta misma mañana

El Mercado de Abastos de Zamora será el protagonista del cupón de la ONCE del próximo lunes 11 de julio, perteneciente a la serie 'Tú eres importante. La imagen de este importante edificio zamorano estará plasmada en cinco millones de cupones, que se difundirán por toda España este edificio, referencia en productos locales de calidad.

El concejal de Turismo y Comercio, Christoph Strieder, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, han presentado este cupón esta misma mañana. En una rueda de prensa, Strieder ha destacado la coincidencia de que el Mercado de Abastos cumpla, precisamente este 2022, 110 años en la ciudad. El concejal de Comercio ha destacado la "importancia fundamental" que este edificio tiene en la economía local zamorana. "Y más ahora cuando se ha recuperado terreno en el comercio local, tras las dudas planteadas hace años sobre este tipo de mercados", ha detallado. Christoph Strieder ha aprovechado para destacar que el Ayuntamiento ha decidido mantener la municipalidad en este espacio, si bien, la legislación actual permite que este tipo de mercados pasen a gestión privada.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León ha destacado el "especial cariño" que la ONCE guarda a este tipo de mercados locales. "Para nosotros es un símbolo de lo cercano, de poder atender a las necesidades básicas de las personas con discapacidad en un lugar cercano, donde nos conozcan", ha detallado. Un agradecimiento a este sector que se suma al ya realizado por ONCE a los sanitarios, tras la pandemia del COVID. Ismael Pérez ha recordado que estos dos ámbitos fueron "vitales" para todos durante los meses de confinamiento y de ahí su agradecimiento en forma de cupones.

Además, el responsable de ONCE en Castilla y León ha recordado que, históricamente, estos mercados de abasto eran un lugar habitual donde los ciegos ya vendían otro tipo de productos, "antes que cupones", o ejercían de cronistas de la villa a quienes se paraban a escucharlos.

El Mercado de Abastos

El Mercado de Abastos de Zamora es obra del arquitecto Segundo Viloria, que diseñó este edificio de hierro y ladrillo en 1902. Sigue conservando la función principal para la que fue creado hace ya más de 100 años, que es la de proveer de productos frescos a la ciudad. Es lugar de referencia para quienes buscan productos locales y de calidad, y para los turistas, que se ven atraídos por un edificio tan singular.

Su planta es rectangular, es un edificio modernista que posee dos cuerpos adosados a ambos extremos que realizan funciones de acceso al mismo. Su planta superior se dedica a comercializar alimentos, y la inferior es para los almacenes de los vendedores y distribuidores.

Construido con ladrillo, destacan sus arcos cubiertos con vidrieras. Cuenta con dos marquesinas exteriores donde se permite la venta de los productos procedentes de los hortelanos de la provincia.

Con la serie 'Este es tu mercado', la ONCE quiere apoyar a este tipo de espacios comerciales muy cercanos al público, especialmente en estos tiempos de crisis, en los que la compra cercana es muy apreciada por los consumidores.

Sigue los temas que te interesan