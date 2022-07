PP y Vox restringen el poder de las Cortes para designar senadores: se limitarán a verificar los requisitos y la votación será secreta

PP y Vox han registrado y presentado hoy en las Cortes una iniciativa conjunta para la modificación de la Ley de designación de senadores autonómicas. La reforma tiene como principal punto la modificación del artículo 5 de la norma, pasando de la elección en bloque de todos los candidatos al Senado a una designación por separado. En concreto, según ha explicado el portavoz popular Raúl de la Hoz, "los procuradores marcarán a través de una casilla los senadores a los que dan apoyo, pudiendo apoyar a todos, a alguno o a ninguno de ellos".

Una reforma destinada, según ambas formaciones, a "evitar el bloqueo de la elección de los senadores por designación autonómica" ya que, según ha dicho De la Hoz, su designación "corresponde a los grupos parlamentarios, en virtud del reparto que procede según su resultado, y el parlamento únicamente tiene la función de verificar que los candidatos cumplen los requisitos".

La reforma de esta ley introduce, además, otros dos cambios. El primero de ellos corresponde al artículo 9 y otorga la posibilidad de comparecencia voluntaria de los senadores. También se ampliará el plazo para la celebración del pleno para la elección de los senadores autonómicos, que ahora mismo está marcado en 30 días desde la constitución de la Cámara y se elevaría a 60.

"Lo que planteamos es una reforma de la Ley que acaba con la posibilidad ilegítima de bloquear a los mismos y que va a servir para que de ahora en adelante ningún grupo parlamentario manosée políticamente la elección de los senadores. Es la primera iniciativa conjunta que presentamos Vox y el PP y estoy seguro de que no será la última", ha señalado De la Hoz.

El portavoz del Grupo Popular ha informado de que, una vez registrada, la modificación tiene que ser admitida a trámite por la Mesa y será después remitida a la Junta para que muestre su parecer. En ese momento, según De la Hoz, "estará en condiciones de ser tomada en consideración en el primer pleno ordinario, a inicios del mes de septiembre". "Propondremos su trámite por lectura única y esperamos que salga adelante con el máximo número de apoyos posible", ha apuntado.

Una reforma amparada en una sentencia del Tribunal Constitucional

De la Hoz ha detallado que esta modificación supone "el cumpliendo un compromiso conjunto de ambos partidos el pasado 10 de mayo", tras el pleno de designación de senadores en el que el PSOE votó en contra de su propio candidato para bloquear la elección del alavés Javier Maroto, del PP. La elección de los senadores se rige por la Ley 7/1987 de 8 de mayo, modificada por la Ley 1/2000, que abrió la posibilidad de que los senadores no fueran exclusivamente procuradores. "Este sistema de elección es minoritario entre los parlamentos de nuestro país y habilita la posibilidad de bloqueo de la elección de los senadores que corresponden a la Comunidad", ha explicado el popular.

De la Hoz ha señalado que "cuando se hizo esta modificación a nadie le cabía en la cabeza pensar que algún grupo podría votar en contra de su propia propuesta e impedir que saliera adelante la terna de senadores". Y ha asegurado que el PSOE votó en contra de los candidatos para "intervenir políticamente en la designación que corresponde a otro grupo parlamentario y mantener de forma ilegítima el reparto anterior".

"Esto es absolutamente incomprensible desde el punto de vista jurídico y por eso la mayor parte de los parlamentos no lo permiten. Y por eso en Castilla y León tras la celebración del pleno del 10 de mayo, Vox accedió a votar a favor de la propuesta para impedir que el PSOE bloquease la elección de los senadores, sin tener la necesidad de hacerlo", ha detallado.

El portavoz popular ha recordado que ese mismo día, al terminar el pleno, ambas formaciones "comprometieron el trabajo conjunto para proceder a la modificación de la Ley de Senadores que impida el bloqueo". "Para ello nos amparamos en el contenido de la sentencia del TC 56/2022 de 12 de mayo que resuelve un recurso de amparo presentado por el PSOE ante la decisión del Parlament de Cataluña de bloquear la elección de Miquel Iceta como senador", ha concretado De la Hoz.

Menéndez presume de que Vox "cumple con su compromiso"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha asegurado que esta iniciativa para la modificación de la Ley "responde al compromiso de Vox, porque entendíamos que se había utilizado de una manera interesada y torticera". "Nuestro apoyo a la designación de senadores no había sido gratuito e implicaba este compromiso para llevar a cabo la reforma de esta Ley con el objetivo de evitar una situación de bloqueo de las institucones.", ha asegurado.

Menéndez ha sacado pecho de que Vox "cumple con su compromiso en escásamente 60 días". "Hemos llevado a cabo la primera modificación legislativa de tal manera que cumplimos con el compromiso del pasado día 10", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Vox ha informado de que su formación, en el marco de las negociaciones para sacar adelante esta reforma, tenía "un posicionamiento de máximos en cuanto a la representación obtenida de las urnas para que no se aplicara la Ley D'Hont para la designación de senadores si no un sistema de proporción directa". "En ese trabajo conjunto no ha quedado plasmado en esta modificación ya que en una negociación tanto una parte como otra tienen que ceder en algunos términos", ha explicado.

Menéndez ha destacado que "el sistema de votación pasa a ser secreto y único, en lugar de una votación conjunta". "Con eso entendemos que se salva la posibilidad de que se puedan bloquear las instituciones hasta el absurdo de que un grupo parlamentario vote en contra de su propio candidato", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha destacado la diferencia de la actuación de su partido con la del anterior socio de Gobierno, Ciudadanos, que llevaba esta misma propuesta. "Durante los tres años de legislatura no cumplió y en menos de tres meses Vox ha llevado a cabo esta iniciativa cumpliendo así con el compromiso adquirido", ha señalado.

Vox ha defendido, además, la designación de Javier Maroto como senador por Castilla y León. "No hay limitación en ese sentido, en cuanto a la facilidad de cualquier ciudadano de poder ser designado como senador de las Cortes", ha dicho Menéndez. Ambos portavoces han coincidido en afirmar que el Gobierno de coalición goza de buena salud. "Es nuestra voluntad inequívoca dar cumplimiento al texto suscrito entre ambas formaciones y será el programa de legislatura en Castilla y León", ha señalado De la Hoz.

PP y Vox justifican su rechazo a las comisiones de investigación

PP y Vox han justificado su rechazo a la creación de comisiones de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia y sobre el incendio del pasado año en Ávila. ¿Cuál es el motivo de que en Castilla y León deba investigarse lo ocurrido en las residencias y no en otras comunidades autónomas o en el parlamento de nuestro país?, se ha preguntado De la Hoz.

El portavoz popular ha justificado que no se investigue el incendio de Ávila porque "pedimos al consejero que diera explicaciones y las dio". "Algunos creen que las Cortes están para eso, para hacer ruido, y nosotros creemos que están para trabajar. Quienes deben investigar son los órganos jurisdiccionales y no unas Cortes que están para lo que están y no para lo que algunos quieren que estén", ha zanjado.

Menéndez se ha pronunciado en el mismo sentido."Nosotros entendemos que las responsabilidades deben depurarse en la jurisdicción ordinaria. A aquellos grupos que consideren que hay que depurar responsabilidades les invitamos a que acudan a los tribunales ordinarios, y así es como lo hizo Vox hace más de un año con el tema de las residencias", ha afirmando, justificando que Vox firmara la petición de comisión de investigación el año pasado porque "se hizo antes de que se presentasen esos escritos de denuncia ante las fiscalías provinciales".

Sigue los temas que te interesan