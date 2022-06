Gallardo defiende en Europa que "no se deben imponer transiciones hacia nuevas formas de movilidad"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha defendido este jueves que "no se deben imponer transiciones hacia nuevas formas de movilidad" y ha presumido de la fortaleza de la industria automotriz en la región durante su intervención ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea. "Castilla y León es una de las regiones líderes en el sector de la automoción. Creo realmente necesario que establezcamos una alianza para cooperar y defender los intereses de todos los europeos", ha señalado el vicepresidente.

García-Gallardo ha mostrado su rechazo a que se culpabilice "a los trabajadores" del deterioro del medio ambiente. "Creo sinceramente que tenemos el deber de cuidar el medio ambiente pero también hay que decir que los trabajadores no son los culpables de su deterioro", ha señalado García-Gallardo.

El vicepresidente de la Junta ha lanzado una crítica poco velada a la prohibición, por parte de la Comisión Europea, de fabricar vehículos de combustión a partir del año 2035 y ha apostado por "alargar la vida útil de los vehículos que actualmente tienen los ciudadanos de Castilla y León". "No tenemos el deber de forzar ni imponer transiciones hacia nuevas formas de movilidad", ha insistido, añadiendo que "es nuestro deber fortalecer la industria abriéndonos a nuevas industrias auxiliares como la de las baterías".

García-Gallardo se ha mostrado partidario también de "defender las conquistas sociales de las personas mas humildes". "Su derecho a tener un vehículo en propiedad o a acceder a los centros de las ciudades con sus vehículos", ha detallado. "Por eso quiero insistir en nuestro deber de cooperar, de establecer alianzas y de defender los intereses generales y no los de ningún lobby en particular. No debemos precipitar el futuro si no queremos que nuestra industria del automóvil sea parte del pasado", ha zanjado el vicepresidente.

Buxadé recibe a Gallardo antes de su intervención

El eurodiputado de Vox y vicepresidente de acción política de la formación, Jorge Buxadé, ha recibido a García-Gallardo antes de su intervención ante el Comité de las Regiones. "Un honor y una tremenda alegría recibir a Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en Bruselas, antes de su comparecencia en el Comité de las Regiones representando a castellanos y leoneses", ha publicado Buxadé en su cuenta de Twitter.

