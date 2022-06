Santonja no entiende la polémica con su sueldo del pasado y afirma que procedía de ser profesor y catedrático

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, aseguró "no entender" la polémica en relación a sus retribuciones en el pasado, al detallar que poseía la nómina correspondiente como profesor titular de universidad, al que se le añadía un complemento cuando dos años después adquirió la condición de catedrático, por lo que dejó claro que no se trataba de dos sueldos.

Durante el acto de presentación del libro 'La antigua Universidad de la Catedral de Palencia', Santonja explicó que uno venía por una comisión de servicios, que era el sueldo que le correspondía como profesor titular, y la otra parte eran 16.000 euros que se añadían cuando accedió a la condición de catedrático.

"Difícilmente se oculta una cosa que se aprueba en Patronato. Toda mi situación administrativa la aprobó la Consejería de Educación y Cultura, luego en Patronato y después en el Departamento de la Universidad Complutense en Junta de Facultad. Si eso es un secreto, es algo bastante curioso".

Respecto a las acusaciones de cobrar por la ilustración de la cubierta de un libro que editaba el Instituto de la Lengua, en la que aparece el retrato de Mariano José de Larra y Sánchez de Castro, el actual consejero de Cultura subrayó que en el respectivo libro se refleja en el copyright que él creó esas colecciones.

Además, apuntó que la maquetación es de Monbrun S.L., que era la empresa que gestionaba sus derechos de propiedad intelectual como escritor. "Ya me dirán ustedes si se oculta una cosa que se puede ver en el copyright. Es bastante paradójico que se diga que se ocultan unas remuneraciones que están aprobadas en el Patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, por unanimidad".

Trasladó que al principio se iba a contratar a un director de publicaciones, pero por razones económicas esa plaza no se llegó a crear. Por ello, Santoja asumió la creación de las colecciones. "Los diseños de diversos libros las hice yo, algo que no estaba dentro de mis funciones como director del instituto", apostilló.

Aumento de las pernoctaciones en Palencia

Santonja se propone aumentar las pernoctaciones en Palencia y asegura no entender sus bajos registros: "Hay cosas que se entienden y otras que no, y yo no entiendo que Palencia sea una de las ciudades de España con menos pernoctaciones vinculadas al turismo. Los problemas solo se pueden resolver cuando se encaran y nosotros queremos resolverlos".

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte dejó claro que desde la Consejería "van a dar bastantes alegrías a Palencia", quien puso en valor la actual exposición que alberga la Catedral de Palencia, bajo el lema 'Renacer', al calificarla como "original" y "novedosa", de la misma manera que también lo fue en su momento la Universidad de Palencia, añadió.

"No se había llevado a cabo nunca con el hecho de exponer una catedral, al ser una idea verdaderamente genial", afirmó. En ese sentido, el consejero subrayó que se van a emplear "muy a fondo en la difusión de esta exposición".

