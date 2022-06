Ciudadanos pide una cumbre europea "urgente" de medio ambiente tras el incendio de Zamora

La eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Medio Ambiente en la Eurocámara, la vallisoletana Soraya Rodríguez, y el procurador del partido liberal en Castilla y León, Francisco Igea, han pedido por carta a la Comisión Europea un consejo extraordinario de ministros Medio Ambiente y Gestión de Crisis de la UE ante la temporada de incendios forestales, porque ha comenzado con cifras de récord como las 30.800 hectáreas calcinadas en Zamora.

Rodríguez e Igea piden en su iniciativa que los ministros tomen medidas como mantener los operativos contra el fuego activos todo el año, intensificar y coordinar los preparativos de cada temporada de incendios, profesionalización de las cuadrillas de extinción, reconocimiento de la categoría de bombero forestal y más prevención en invierno para sustraer el material combustible, especialmente en los países del Mediterráneo.

“El año pasado asistimos a la segunda peor temporada de incendios forestales registrada en la UE. Fue un doloroso recordatorio del efecto devastador que los incendios forestales tienen en la vida, en la economía y en la biodiversidad de los europeos, sobre todo en países como España. Y este año, lamentablemente, apunta a superar todos los récords previos”, explican ambos dirigentes en una carta al Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, y al de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič.

La catástrofe que acaba de sufrir Zamora ha movilizado de nuevo a la eurodiputada, quien ya pidió el año pasado a la UE una acción más decidida contra el fuego tras el grave incendio en Ávila. “Son muchos los bomberos y sindicatos que denuncian y lamentan la falta y precariedad de los medios para hacer frente al fuego. También, que el Gobierno autonómico descarte la necesidad de tener brigadas todos los meses. El periodo de riesgo alto se decreta por norma del 1 de julio al 30 de septiembre, sin atender a las condiciones climáticas que hay en ese momento. Consecuentemente, las cuadrillas no estaban la mayoría contratadas y la respuesta a esta terrible tragedia fue más lenta e inefectiva, según los propios bomberos de la zona”, ha denunciado.

Francisco Igea ha hecho hincapié en esta cuestión, a la importancia de que la temporada de riesgo alto de incendios forestales se decida y comience según las previsiones y las condiciones meteorológicas, no en fechas cerradas. “Han cambiado debido al calentamiento global, debemos activar los sistemas fuera de temporada cuando se prevean situaciones complicadas, como este año”, ha exigido.

"Uso rápido"

Ciudadanos agradece en la carta a los comisarios los medios de la UE puestos inmediatamente a disposición de España, a través del programa RescEU del Mecanismo de Protección Civil y otros medios estacionados en Grecia. Sin embargo, esta ayuda no se activa si el Gobierno central no la solicita desde el primer momento, como ha sido el caso. “De poco sirve la solidaridad europea si España no hace un uso rápido para mitigar las peores consecuencias de este desastre ecológico”, denuncian Soraya Rodríguez y Francisco Igea.

El consejo extraordinario de ministros debe servir para debatir sobre todas estas cuestiones y tomar decisiones de cara a este mismo verano, porque se ha adelantado la temporada de incendios forestales con efectos devastadores en España. “La UE debe guiar y ayudar a los países a transformar el operativo de extinción de incendios y emergencias para que sea permanente, coordinado y perfectamente dotado de medios humanos y materiales. Según el IPPC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), al ritmo actual de calentamiento global del planeta, los incendios pueden crecer un 14% en 2030 y un 50% al final del siglo XXI”, ha alertado Soraya Rodríguez.

Al mismo tiempo, Ciudadanos reclama a la Comisión que invierta en la conservación de los bosques, que albergan el 80% de las plantas y animales conocidos de la tierra, y que no ceda a las presiones y apueste por mantener objetivos vinculantes de restauración de estos ecosistemas. “Unos bosques sanos reducen el impacto de los desastres naturales como incendios y plagas”, concluye la carta del partido liberal”.

