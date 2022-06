La Junta defiende su gestión del incendio de la Sierra de la Culebra: "Se ha hecho todo lo que se ha podido"

La Junta ha defendido este jueves su gestión del incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, durante la última semana y ha respondido a las críticas vertidas en los últimos días. "Poner en cuestión la profesionalidad de la gente que ha trabajado allí no podemos pasarlo por alto. Se ha hecho todo lo que se ha podido", ha asegurado en rueda de prensa el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Además, ha asegurado que el incendio "no hubiera tenido un resultado diferente con todo el operativo desplegado" ya que se trataba de un fuego "contra el que no se podía actuar".

Arranz ha señalado que, a su juicio, "se están mezclando durante estos días reivindicaciones laborales que no tienen que ver nada con lo sucedido en el incendio, provocando una situación desagradable para quienes han estado en esta extinción", en referencia a las reclamaciones de los colectivos de bomberos. "En muchos casos se está trasladando que estas personas no han hecho correctamente su trabajo y eso no podemos pasarlo por alto", ha afirmado el director general, añadiendo que el operativo ha conseguido "que este incendio se quede en 30.000 hectáreas, porque allí hay una masa continua de más de 70.000 hectáreas".

Vientos fuertes y cambiantes y una rápida consolidación del fuego

Ángel Sánchez, jefe de servicio de Defensa del Medio Natural, y Enrique Rey, responsable del Centro de Defensa contra el Fuego (CDF) de la Junta, que han participado como técnicos en la extinción del incendio, han defendido el operativo. Rey ha asegurado que la principal dificultad para extinguir el fuego fueron los vientos "excepcionalmente fuertes y cambiantes" que se registraron durante esos días y la "rápida consolidación del fuego".

Las condiciones meteorológicas, a juicio de este técnico, hicieron "enormemente difícil sujetar los focos del incendio". "La situación para la toma de decisiones fue de gran complejidad y la propia tormenta provocó muchos problemas en las comunicaciones. Aún así se atendió con todos los medios disponibles a todos los focos del incendio. La alarma social, además, generó una saturación de llamadas a particulares y un colapso de los canales de comunicación", ha señalado Rey.

El responsable del Centro de Defensa contra el Fuego ha defendido la rapidez del despliegue del operativo y ha recordado que el primer foco nació en Ferreras de Abajo a las 19:48 horas del pasado 15 de junio y que el primer medio se posicionó a las 20:04 en el incendio, 16 minutos después. "A las 20:08 saltan otros dos focos y se vuelven a movilizar aviones. Estos medios tuvieron que trabajar con vientos racheados muy variables, con la dificultad que ello entraña, mientras que la predicción meteorológica recogía una intensidad mucho menor", ha señalado.

Rey ha comparado este incendio con la erupción del volcán de La Palma, en el otoño de 2021, asegurando que en aquel entonces "no se podía parar la colada de lava, solo contener daños", mismo caso que, a su juicio, se ha dado en la Sierra de la Culebra.

Este técnico ha señalado que "pocas veces ha habido más de 100 personas interviniendo en un incendio de estas características" y que en sus más de 30 años de carrera no recuerda haber tenido que enfrentarse a "otro incendio de estas características". Además, ha señalado que el día 15 y 16 por la noche, y el 16, 17 y 18 por la tarde el incendio estaba fuera de la capacidad de extinción, y que se centraron durante las mañanas en intentar "defender y salvaguardar los pueblos".

Ha destacado como especialmente problemático el hecho de que durante la noche de los dos primeros días no se pudiera actuar ya que, según ha comentado, los períodos nocturnos son los más favorables para extinguir los fuegos al ser menos intensos durante esas horas. Enrique Rey ha concretado que el 50% del tiempo que estuvo activo, el incendio estuvo fuera de capacidad de extinción.

Arranz: "Con más medios, el resultado hubiera sido parecido"

El director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, ha asegurado que el incendio "no hubiera tenido un resultado diferente con todo el operativo desplegado". "Si este incendio se hubiera afrontado con más medios el resultado hubiera sido parecido porque era un incendio contra el que no se podía actuar", ha dicho.

Arranz ha negado también la acusación del PSOE de que "había más medios de Castilla-La Mancha que de Castilla y León. "Había 202 efectivos de Castilla y León, 38 de Castilla-La Mancha, ocho de Extremadura, un helicóptero de Madrid, 16 efectivos de Cantabria y 26 de Galicia", ha detallado. El director general ha concluido asegurando que "todos los años cuando se presenta el operativo se presentan mejoras" y ha afirmado que "con un nivel de riesgo alto el resultado también hubiera sido el mismo".

