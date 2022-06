Tudanca vuelve a exigir a la Junta que reabra los consultorios del medio rural

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, volvió a exigir hoy a la Junta de Castilla y León que reabra los consultorios médicos que "siguen cerrados", que recupere la atención presencial, que los dote de persona suficiente y se ponga en marcha un verdadero plan de plazas de difícil cobertura.

Así lo señaló Tudanca durante su visita a la localidad de Villamanín (León), uno de los numerosos municipios afectados por este cierre. Sin el mantenimiento de los servicios públicos, sostuvo Tudanca, es "imposible" que se pueda frenar la sangría demográfica.

Así, se refirió a los últimos datos conocidos ayer donde Castilla y León vuelve a ser la primera comunidad en pérdida de población, con un saldo vegetativo de menos 16.000 personas.

En esta pérdida de población es fundamental mantener la sanidad y en ello, la Junta "ha mentido". "Hay cientos de consultorios que llevan más de dos años cerrados, en los que hay ni un solo médico. A pesar falsas promesas no es cierto que no se hayan cerrado. Se cerraron y hoy siguen cerrados y Villamanín es un ejemplo. Sin médicos, sin atención presencial no hay sanidad rural ni habrá lucha contra la despoblación que valga", remachó.

Asimismo, censuró las continuas excusas de la Junta. "Primero que no estaban cerrados, luego que se iba a poner en marcha un plan para abrirlos pero la realidad es tozuda: no los han abierto, ni tienen la más mínima intención de hacerlo".

