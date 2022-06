La Fundación Franz Weber pide bloquear las ayudas europeas a CyL si la Junta "decide matar lobos"

La Fundación Franz Weber reclamó este jueves que la Comisión Europea establezca mecanismos para no transferir ayudas comunitarias vinculadas con la agricultura o la ganadería a las comunidades autónomas, entre las que incluye a Castilla y León, que autoricen la matanza de lobos en sus territorios, a pesar de la prohibición estatal existente.

Según apuntó la fundación en un comunicado remitido a Ical, la Comisión Europea recordó a España a comienzos de 2019 que la caza de lobos está prevista en la normativa solo como medida excepcional y cuando las medidas preventivas hayan fallado previamente, siempre garantizando el estado de conservación favorable de la especie. El propio Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevi?ius, trasladó a principios de año a los consejeros de Castilla y León, Galicia, Cantabria, y Asturias el apoyo a la coexistencia pacífica con el animal y el soporte económico de la UE a medidas no letales.

Además, este mismo año los máximos responsables comunitarios de Medio Ambiente y Agricultura subrayaron en otra carta que la Orden Ministerial que incluyó el pasado año al lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) tenía como objetivo cumplir los requisitos de la Directiva sobre Hábitats, esto es, garantizar la protección y conservación del carnívoro.

Con estos antecedentes, la Fundación Franz Weber quiere que las comunidades "desobedientes" como Castilla y León "paguen las consecuencias de rebelarse" frente a la normativa española y europea, proponiendo el bloqueo de toda subvención comunitaria destinada al sector primario al entender que el Gobierno autonómico "no cumple con los criterios básicos de la Directiva Hábitats y sus ampliaciones posteriores" si decide autorizar la caza del lobo.

La ONG internacional mostró su preocupación por "el empleo de las instituciones públicas al servicio de lobbies de la caza y la ganadería", y recuerda que los planes de matanza de lobos ibéricos "no solo no dan resultados, si no que además refuerzan el odio hacia este animal".

Por último, el responsable de campañas de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez, explicó la "inquietud" de la ONG por "el hecho de que un Gobierno como el de Castilla y León pueda decidir saltarse la Ley cuando le convenga, generando un peligroso precedente que no solo afectará a los animales, sino que podría implicar perjuicios para las personas y un problema irreparable para el conjunto de la naturaleza”.

