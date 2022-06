CCOO muestra su "satisfacción" por el principio de acuerdo para dar continuidad a Siro

CCOO ha mostrado este viernes su "satisfacción" por el principio de acuerdo para dar continuidad al Grupo Siro, alcanzado esta madrugada tras la reunión con la ministra de Industria, Reyes Maroto. "Queremos dejar bien patente nuestra satisfacción por el principio de acuerdo alcanzado ayer en el Ministerio para dar continuidad a las cuatro plantas del Grupo Siro en esta Comunidad, dos en Venta de Baños, una en Aguilar de Campo y otra en Toro", ha asegurado Gonzalo Díez Piñeles, secretario general de CCOO-Industria CyL.

Responsables de la Federación acompañaron a la representación de los cuatro comités de empresa de Cerealto Siro Foods en este territorio a la reunión mantenida anoche en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Madrid.

“Gracias a la mediación de la ministra y su equipo de colaboradores se ha logrado dar la vuelta a una situación dramática, que ponía en peligro la continuidad de las cuatro fábricas y alrededor de 1.500 puestos de trabajo”, ha señalado Díez Piñeles. Para añadir que “por medio de esta actuación se ha logrado que los dos fondos de inversión interesados en entrar en la empresa sigan adelante con sus intenciones, e incluso incrementen sus aportaciones. Es más, el nuevo plan de viabilidad que se activará será menos lesivo para las plantillas que el que en un primer momento presentó la Dirección de Siro”.

“Y no solo eso, se va a garantizar la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo, de la producción y se dotará de una cierta estabilidad laboral en unas comarcas convulsas por la alarma creada”, ha indicado.

Díez ha destacado "la perseverancia" del sindicato en este sentido, con un trabajo "labrado en el tiempo, discreto e intenso en la sombra desde hace ya varios meses, puesto que la complicada situación económica de la empresa no es algo nuevo, ha dado sus frutos". "Hemos tocado todos los palos que hemos podido, incluido el Ministerio, y finalmente se ha podido encauzar el problema. Ahora la última palabra la tienen las personas trabajadoras, que supongo darán su visto bueno al acuerdo", ha subrayado el dirigente sindical.

En cuanto a los pormenores del acuerdo alcanzado a altas horas de la madrugada, el dirigente de CCOO-Industria CyL ha insistido en que es “positivo”, pero que hasta que no se les traslade a las personas trabajadoras no se hará público. “Por una pura cuestión de responsabilidad los primeros que lo deben conocer son las y los trabajadores del Grupo Siro. Mañana están previstas asambleas en todas las fábricas, a las que acudirá la propia ministra Reyes Maroto, y allí se decidirá si apoyan o no lo acordado en Madrid. Nosotros estamos confiados en que saldrá para adelante”, ha sostenido.

CCOO exige a los empresarios "un incremento de los salarios" frente a la continua subida del IPC

CCOO ha exigido este viernes a la patronal de Castilla y León una subida de los salarios frente a la continua subida del IPC. "Castilla y León es la segunda Comunidad en incremento del Índice de Precios al Consumo con una tasa del 9,9% frente a un 8,7% de media en el país. Para ello deben abordar la negociación colectiva con incrementos salariales y clausulas de revisión salarial", ha afirmado el sindicato. Para CCOO el constante incremento del IPC tiene que ver "con el egoísmo de los empresarios que están llevando al coste de los bienes y productos el incremento de los precios como consecuencia de la crisis energética y de la guerra de Ucrania".

La combinación de subida de precios y el estancamiento de los salarios, según el sindicato, "perjudica de manera muy seria a las economías familiares que están viendo dificultades para llegar a fin de mes, mientras las empresas continúan con amplios márgenes de beneficios". Por este motivo, CCOO está convocando movilizaciones como la realizada el 9 de junio en Madrid, conjunta con UGT, a favor de la negociación colectiva que agrupo a 1.500 delegados y delegadas. El lema del sindicato ante esta situación es “negociación o conflicto” ya que la mejora de los salarios "es un objetivo urgente para evitar el continuo empobrecimiento de las y los trabajadores".

La primera consecuencia de "este injusto reparto de la riqueza", para CCOO, es "el estancamiento del consumo interno que siempre trae como consecuencia el incremento del desempleo en nuestro país". "El segundo efecto es que hay dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo en los que, si las condiciones laborales ya son malas de por si, en el caso de la hostelería por ejemplo, los salarios menguantes tampoco incentivan la búsqueda de empleo en este y otros sectores", ha asegurado el sindicato.

Para CCOO es urgente "realizar un Pacto de Rentas en el que empresarios y trabajadores compartamos los costes de la situación económica mundial, pero también los beneficios económicos que, en la situación actual, solo se están quedando en los bolsillos de la patronal que sigue repartiendo beneficios millonarios entre sus accionistas, pero escatima subidas salariales a las plantillas que permitan compensar la subida de los precios".



