Igea tras denunciar a García Gallardo: "Si es inexperto no debería estar en política"

El único procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha presentado hoy ante en la Fiscalía provincial de Valladolid una denuncia por malversación contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), después de que el pasado viernes a través de su cuenta en twitter publicó un vídeo sobre el nombramiento de altos cargos en el que aparecían el logo de Vox y el de la Junta de Castilla y León. García-Gallardo eliminó la publicación minutos después de que Igea se refiriese a una presunta malversación.

“Queremos poner límite a lo que está cometiendo Vox desde que ha llegado al Gobierno. Están rompiendo la barrera que hay entre partido y administración, y es algo que viene ocurriendo desde el principio, de manera sistemática. Usando logos, vídeos, actos…utilizando los medios de la Junta. Ahora han pasado todas las barreras”, ha explicado el que fuera vicepresidente de la junta, “hay que poner freno a esto y lo tiene que hacer el presidente Mañueco”.

“Lo ponemos en manos de la Justicia para ver si tiene reproche o no porque es nuestra obligación”, ha apuntado. Igea ha comentado que de seguir adelante esta denuncia, el vicepresidente podría ser inhabilitado para ejercer cargo público. “No hay una persecución personal, solo queremos demostrar que la administración no se utiliza en beneficio de un partido”.

Gallardo eliminó un tuit, algo que para el procurador naranja no le sirve como fruto de la inexperiencia. “Si alguien es inexperto donde no tiene que estar es en el Gobierno”. Una denuncia que es contra el actual vicepresidente de la Junta porque según Igea, “el partido le ha dejado abandonado. Cómo será la cosa para que no quiera saber nada. Es su problema”.

