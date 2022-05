Tudanca arenga a los socialistas convencido de que ganarán las municipales

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, arengó hoy a los alcaldes y concejales socialistas convencido de que ganarán las elecciones municipales en Castilla y León y gobernarán la Diputación de Valladolid. “No tenemos derechos a rendirnos, a dar un solo paso atrás, a perder la esperanza, a pensar ni un solo minuto que la batalla está perdida”, afirmo, a pesar de que se vivan tiempos “difíciles”, con el pacto de PP y Vox, según informa Ical.

Tudanca, que intervino junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en el I Encuentro de Alcaldes y Concejales Socialistas de Valladolid, insistió en que los socialistas deben inspirarse en el esfuerzo de Noelia Frutos, la procuradora socialista con discapacidad, que en un artículo hoy cita a Miguel Hernández para asegurar que “más vale una gota de pura valentía, que un océano cobarde”.

“Ahora viene la tarea”, dijo el líder de los socialistas de la Comunidad, porque recalcó que los alcaldes del PSOE tienen “una enorme responsabilidad”, al ser “la última frontera ante una extrema derecha de la que se escuchan cosas terribles”. Insistió en que no trataba de asustar, ante las elecciones municipales, y puso en valor el espíritu de Noelia Frutos, que recalcó ha peleado “lo indecible” para vencer la doble discriminación que recordó sufren personas como ella, por su condición de mujer con discapacidad.

“Sois la columna vertebral del partido”, dijo Tudanca a los alcaldes y concejales socialistas de Valladolid, a quienes recordó los valores de la “empatía” y de “afecto” por su tierra, que destacó tenía la hasta alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que dejó este viernes su cargo, en un pleno en el que estuvo arropada por él y por Adriana Lastra. Así, ironizó con que la ‘número dos’, que vuelve a visitar la Comunidad, ya tiene “más motivos” para empadronarse aquí que el senador y exalcalde de Vitoria Javier Maroto.

Tudanca remarcó que el PP de Alberto Núñez-Feijóo “no ha cambiado nada” en relación al de Pablo Casado, salvo que dicen “las cosas más bajitas”, y negó que la derecha gestione mejor, como había expuesto anteriormente el alcalde de Valladolid y secretario provincial del PSOE, Óscar Puente. A pesar del “ruido”, insistió en que Castilla y León es la comunidad que menos crece de España, la segunda con mayor inflación, donde más ha bajado la producción industrial y donde menos han subido los salarios, aunque remarcó que los castellanos y leoneses siguen siendo los “campeones” en pérdida de población.

“A gestionar tampoco se dedican”, dijo Luis Tudanca, quien puso en dudo el afán regenerador del nuevo gobierno de PP y Vox en Castilla y León, después de que la formación de Santiago Abascal y los ‘populares’ no apoyaran una iniciativa en las Cortes para suprimir chiringuitos, que ya se había debatido en la pasada legislatura y que entonces tuvo el respaldo la única procuradora de Vox.

Por ello, el secretario general del PSOE de Castilla y León recriminó al nuevo gabinete que no adopte decisiones económicas y se dedique a nombrar asesores, hasta 47, que han aumentado -dijo- un siete por ciento, y altos cargos, un cinco por ciento más, si bien lamentó que solo uno de cada tres son mujeres. “Sois portadoras y dadoras de vida, pero no tenéis talento suficiente para ocupar cargos de responsabilidad”, ironizó sobre las palabras del vicepresidente Juan García-Gallardo.

Finalmente, Tudanca lamentó que Castilla y León esté en manos de una “derecha y “extrema derecha” que no gestiona” y que se convierte en “cómplice” de los retrocesos en derechos y libertades de una “extrema derecha”, que consideró “profundamente antidemocrática”.

Tudanca llama "fascista" a García-Gallardo y rechaza las disculpas de Mañueco

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, calificó hoy de “fascista” al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tras sus alusiones a las mujeres con discapacidad, el aborto o la educación sexual, y rechazó las disculpas “tibias” del PP y al estilo “Gila” del presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco.

“Ya le gustaría al señor vicepresidente ser la mitad de persona de lo que es Noelia (Frutos)”, dijo Tudanca, que intervino junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en el I Encuentro de Alcaldes y Concejales Socialistas de Valladolid.

En ese foro, el socialista puso en duda las disculpas de Mañueco ya que recalcó que lo hizo en nombre de la Junta, como hacía Gila, cuando decía aquello de “alguien ha matado a alguien”, puesto que recordó pidió perdón si “alguien”, en “algún sitio” se había sentido ofendido por “algo” que hubiera dicho alguna persona.

El socialista insistió en que García-Gallardo, que se refirió a una procuradora socialista con discapacidad como si fuera una persona como las demás” y habló de “triturar” niños o de enseñar posturas sexuales a menores, es miembro del Gobierno por “culpa” de Fernández Mañueco y su “exclusiva responsabilidad” ya que consideró que está dispuesto a hacer todo lo que sea por llegar al poder.

De esta forma, Luis Tudanca insistió en que al igual que en el sacramento de la confesión, si el PP, que señaló no tiene “propósito de enmienda”, no hace “examen de conciencia”, rectifica, y abandona su “obsesión” de llegar al poder “a cualquier precio”, poniendo un cordón sanitario a Vox, sus disculpas “tibias” no les valen “de nada”.

El secretario general del PSCyL insistió en que la “extrema derecha” está “envalentonada” y dice ahora “en voz alta” lo que en realidad piensa y que supone poner en cuestión derechos que recalcó los socialistas y las personas demócratas han conseguido con “sangre, sudor y lágrimas”.

Finalmente, Tudanca aseguró que tiene la sensación que García-Gallardo no tiene la intención de “callarse mucho” y que sus palabras polémicas son fruto de la “imprudencia”. Además, lamentó que las haga, a su juicio, con la “complicidad” del PP y de Mañueco en las Cortes de Castilla y León.

