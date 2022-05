CCOO vota en contra de la "insuficiente" oferta pública de empleo de carácter extraordinario

Noticias relacionadas Lucas asegura que la tasa de interinidad se situará en Secundaria en el 8% a finales de 2024

Este lunes se ha celebrado el Pleno de la Mesa Sectorial de Educación y la Federación de Enseñanza de Castilla y León ha votado en contra de la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de estabilización.

Un veto que se debe "fundamentalmente" a tres razones, según han asegurado desde CCOO en un comunicado remitido a este periódico. "En primer lugar, la negociación ha sido inexistente. En segundo lugar, el número de plazas convocadas no solucionará el proceso de estabilización, ya que está muy lejos de las necesidades actuales para bajar al 8% la temporalidad en las Administraciones Públicas. Según los estudios realizados por CCOO, serían necesarias 5.300 plazas de estabilización, cifra que dista mucho de las 1.324 que oferta la Consejería de Educación. Y, en tercer lugar, no tenemos conocimiento del estudio de las plazas realizado para saber si cumplen o no los criterios que marca la Ley 20/2021", han afirmado.

Por tanto, la Federación de Enseñanza de CCOO han aseverado que se reserva "el derecho a tomar las medidas legales oportunas para que se cumpla la ley y se alcance el objetivo marcado de tasa de interinidad del 8% máximo".

