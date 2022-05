UGT exige implicación "real" que garantice la salud laboral y evite accidentes como el de Soria

Noticias relacionadas Un fallecido y dos heridos tras volcar una máquina de brazo telescópico cuando trabajaban en la provincia de Soria

Ayer falleció otro trabajador como consecuencia de un accidente laboral en Castilla y León. En esta ocasión, los sucesos tuvieron lugar en Soria, con lo que son dos ya las personas fallecidas en esta provincia en el ámbito laboral (la víctima anterior falleció en marzo). De esta manera, son ya 17 las víctimas mortales (sin contar accidentes in itinere de este mes, de los que aún no hay datos oficiales) en el ámbito laboral de Castilla y León en lo que va de año.

Desde UGT Castilla y León han trasladado sus condolencias a familia y allegados de la víctima y han reivindicado, de nuevo, la implicación de empresas y administración pública en la erradicación de "esta lacra que no cesa y que nos recibe cada mes con trágicas noticias como esta".

De hecho, Mª Fe Muñiz, secretaria de salud y seguridad laboral, ha recordado que el pasado 28 de abril, hace apenas unos días, reivindicaban desde el sindicato que la salud laboral se considerase “un derecho fundamental de los trabajadores”.

Y es que, de acuerdo con la secretaria de salud laboral de UGTCyL, se trata de accidentes laborales que podrían haberse evitado, por lo que es evidente que algo falla en las medidas de prevención que se están llevando a cabo.

En la misma línea, ha insistido en que "hacen falta cambios legislativos para interiorizar la prevención en el seno de las empresas, la aplicación efectiva de la LPRL y mayor inversión".

"También es necesario", concluye Muñiz, "mejorar la calidad de las actividades preventivas, incorporar la perspectiva de género en la prevención, abordar los riesgos laborales que se derivan de las nuevas formas de organización del trabajo".

