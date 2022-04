Encontronazo entre Igea y el jefe de prensa de las Cortes: "Usted no tiene ninguna autoridad"

Primer encontronazo en las Cortes de Castilla y León tras el pleno de investidura de Mañueco a cuenta de las comparecencias que después de la Junta de Portavoces se celebra en la sala de prensa del parlamento regional para dar cuenta a los medios de comunicación del desarrollo y acuerdos alcanzados en la reunión. El enfrentamiento se ha producido cuando Francisco Igea ha querido intervenir pero el jefe de prensa de las Cortes, Carlos de la Orden, se lo ha impedido haciéndole saber que solo puede hacerlo un portavoz por grupo, en este caso Pablo Fernández (UP), por el Grupo Mixto. Francisco Igea ha insistido en que no existe una normativa que impida hablar a los dos portavoces.



"Usted no tiene ninguna autoridad", ha protestado Igea, a pesar de lo cual finalmente ha hablado ante de los periodistas fuera de la sala de prensa, al igual que Fernández, portavoz del Grupo Mixto, quien también ha comparecido en el exterior por solidaridad con su compañero de escaño ante una situación que ha calificado de "esperpéntica y estrambótica". Y es que, a juicio del procurador morado, el reglamento del parlamento permite una interpretación de esta norma, y lo "sensato" es que sea haga una "interpretación laxa" y el parlamento permita la intervención de ambos.

"Esta es una jornada peculiar, en la que empieza lo que llamó el presidente de las Cortes la vuelta del decoro, parece ser que no incluye el respeto a las minorías", ha señalado Igea, quien subraya que a la Junta de Portavoces puede acudir tanto el portavoz como un miembro más del grupo parlamentario. El Grupo Mixto solicitó hoy que no se impidiese hablar en la sala de prensa a las personas que acuden a la junta. "Yo entiendo que se quiera poner un orden, pero no vamos a admitir, de ninguna de las maneras, el restricción del derecho de la prensa a ser informada y de la libertad de expresión de los grupos parlamentarios". Según Igea, el presidente, Carlos Pollán, ha dado "la callada por respuesta, porque no se ha atrevido a decírnoslo a la cara, y la orden es impedir que hablen las dos personas que han acudido del Grupo Mixto. Es sorprendente, pero es la forma de entender la democracia por parte de un partido autoritario, y también del Partido Popular, que da soporte a la entrada del autoritarismo en las Cortes de Castilla y León y en el gobierno de la Junta. Es completamente inaudito, pero desgraciadamente en lo que estamos".

Además, el procurador de Ciudadanos ha trasladado su "malestar" a Pollán por lo ocurrido en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, cuando la periodista Andrea Ropero fue empujada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso cuando intentaba formularle una pregunta en el exterior del hemiciclo. "Lo incomprensible es que se acose y se empuje a la prensa en los pasillos de las Cortes y nadie pida excusas, y que sucediera delante de los responsables de prensa en las Cortes sin que intervinieran. Nosotros no vamos a admitir este trato a la prensa, ni a las minorías. Una democracia parlamentaria se sustenta en la libertad de expresión", ha sentenciado.

“El Parlamento es la casa de todos, pero existe un protocolo"

Responsables de prensa de las Cortes de Castilla y León negaron hoy que se haya impedido al viceportavoz del Grupo Mixto y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, utilizar espacio alguno en la Cámara para atender a los medios de comunicación y que la decisión de que sólo comparezca un portavoz por grupo parlamentario en la sala de prensa tras la Mesa y la Junta de Portavoces responde a un protocolo, marcado por todos los jefes de prensa de los grupos, incluida la de la formación naranja, según ha informado la agencia Ical.

Dicho acuerdo marca, “dentro de la lógica parlamentaria”, que sólo comparezca un portavoz por grupo tras la Mesa y la Junta de Portavoces, y que cuando ésta se reúna la sala de prensa del hemiciclo esté a disposición de las habituales ruedas de prensa para que las formaciones informen de los asuntos tratados. Además, se fijó, que las intervenciones se sucedan en función de la representación parlamentaria, menor a mayor.

También, se dio la opción al Grupo Mixto de alternar las intervenciones cada vez que se reúna la Mesa y la Junta, pero siempre bajo el criterio de un portavoz por sesión. “El Parlamento es la casa de todos, pero existe un protocolo que hay que entender y cada uno tiene que entender en qué sitio está”.

Desde prensa de las Cortes explican que ayer se solicitó por parte de Cs el uso de la sala de prensa, algo que se le negó por estos motivos, si bien, se le indicó que podía utilizar otro espacio para atender a los medios de comunicación, como el hall o los pasillos.

