Mañueco sobre las ausencias en Villalar: "Me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie”

En un día marcado por el mal tiempo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado presente en la “fiesta” de la Comunidad, un día 23 de abril al que ha calificado de “momento de encuentro”. Eso sí, en un día de “libertad” ha criticado que el PSOE de Tudanca haya roto el “tradicional consenso” que había en Villalar en los últimos años.

El presidente de la Junta lo ha calificado como “un bando que más parece rectificar una derrota de la izquierda en las urnas que dar respuesta a las reivindicaciones legítimas del pueblo de Castilla y León y de España”.

Preguntado por las ausencias, en concreto la del presidente de la Cortes, Carlos Pollán, Mañueco ha respondido al más puro estilo de Mariano Rajoy, "Me acuerdo de todos y no me acuerdo de nadie”. Además ha insistido en que un día como el de hoy “todos debemos celebrarla donde queramos, con quien queramos y como queramos”. Un mensaje que ha repetido hasta en tres ocasiones para insistir en que este 23 de abril es “un punto común” para todos los castellanos y leoneses.

Pacto con Vox

Además, ha insistido en que el nuevo gobierno de Castilla y León, surgido del acuerdo con Vox, “es fuerte”, y está trabajando “a pleno rendimiento y respondiendo a las necesidades de los castellanos y leoneses”, por ejemplo, la cesta de la compra, precios de energía y gasolina, es decir, “en la normalidad democrática”, ha afirmado, mientras ha invitado a leer el acuerdo entre el PP y Vox para ver que son dos fuerzas políticas diferentes, que aparcan sus diferencias para realizar una gestión eficaz para las personas de Castilla y León.

Por último, ha querido mandar un "mensaje muy especial" a los castellanos y leoneses que están fuera de Castilla y León y de España.

