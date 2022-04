Tudanca tacha de “juego de trileros” el plan anticrisis de Mañueco

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró hoy que el plan de respuesta a la crisis económica de la Junta es el “habitual juego de trileros” de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Además, cuestionó que la medida “estrella” sea una rebaja fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 35 euros al año por contribuyente, según informa Ical.

Tudanca, que acudió al Teatro Municipal de La Bañeza (León) al acto de entrega de los Premios Castilla y León 2021, argumentó que “por fin” Fernández Mañueco presenta “al menos algo”. “Más vale tarde que nunca”, dijo tras “muchos meses” a su juicio de “parálisis institucional y política”, en los que las Cortes todavía no han terminado de configurarse.

Asimismo, el líder del PSCyL cuestionó que de los 470 millones de euros que la Junta estima tendrá de impacto el plan anticrisis, más de 260 “ya no están” porque son peticiones al Gobierno y otros 75 proceden de recursos propios del Ejecutivo centra para las ayudas a empresas, que recalcó “no fueron capaces de gestionar”.

En ese sentido, el socialista consideró que lo que mejor ejemplifica que este paquete es “la nada más absoluta” son las “supuestas” bajadas fiscales, que se presenta como “medida estrella” y que solo va a aportar 35 euros a los ciudadanos de Castilla y León. “Esa es la medida que va a resolver la crisis económica y la subida de la inflación”, se preguntó.

Al respecto, Luis Tudanca explicó que más de la mitad de los contribuyentes, 700.000, no los recibirán si no presentan la Declaración de la Renta de 2022 el próximo año. Indicó que estas personas no van a recibir ni siquiera eso, a pesar de que son los que en su opinión “más lo necesitan” porque tienen ingresos más bajos.

“No hay medidas fiscales”, argumento porque esos 35 euros los recibirán el año que viene al recibir la Declaración de la Renta y recriminó a la Junta que esta cantidad vaya a llegar igual a los que cobraron 25.000 euros, que los que tengan unos ingresos de 500.000. En este caso, ironizó, les dará para echar un “tercio” del depósito de gasolina del Ferrari.

Esta, dijo Tudanca, es la realidad de las “no medidas” de Fernández Mañueco, que confió lleve este plan a las Cortes, como hizo el Gobierno de España, para someterlo a debate y ratificación y para que explique por qué no han aceptado las propuestas que el PSOE hizo hace mes y medio para que llegaran ayudas directas a los sectores más afeados, las familias más vulnerables y los ayuntamientos, que aseguró se están haciendo cargo de las emergencias sociales en “absoluta soledad”.

