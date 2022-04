“El nuevo Megane E-Tech marcará la ruta a seguir por el coche eléctrico”

Se podría decir que el coche eléctrico y el híbrido son el futuro, pero no es así. Es el presente. La movilidad sostenible es una realidad y en estos momentos el consumidor tiene ante sí una oferta comercial de vehículos híbridos y eléctricos cada vez mayor. El mejor modo de conocer las múltiples opciones, valorar la más adecuada y adoptar una decisión de compra es acudir a una feria como la que se celebra desde hoy y hasta el domingo en la Feria de Valladolid, SAHE, Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico.

En la Feria está presente Renault con toda su gama de vehículos eléctricos e híbridos, que se engloba bajo la denominación E-Etech. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León charla con Jaime Alonso-Las Heras Rivero, director Comercial de Renault VASA ARROYO, que nos abre las puertas de todos sus modelos eléctricos e híbridos y en especial del MEGANE E-TECH 100% eléctrico, modelo que se presenta en primicia.

Pregunta. ¿Qué ofrece Renault a los visitantes del Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico de Valladolid?

Respuesta. La exposición del nuevo Megane E-Tech, que es 100% eléctrico. Se presenta y se expone en primicia en Castilla y León en este Salón. Esta es la principal novedad y luego vamos a tener una exposición de gama variada de híbridos y eléctricos de Renault que los visitantes van a poder ver y probar.

P. En primicia se presenta el Megane eléctrico. Adelántenos algo.

R. La gente va a descubrir un modelo 100% eléctrico que se adapta a cada conductor o cliente. Hasta ahora el vehículo eléctrico tenía una serie de condicionantes a los que el cliente se tenía que adaptar. Este Megane eléctrico tiene una gama de motores, de capacidad de baterías y de cargadores que lo que hacen es adaptarse al cliente. Ahora el coche se adapta al cliente y no al revés. El coche eléctrico no valía para todos por nuestro modo de vida, en este modelo eléctrico vamos a tener una versión apta para cada cliente.

P. Llega con un diseño rompedor.

R. E innovador. No deja de ser un modelo compacto e incluso más corto que el Megane térmico, pero a la vez gana en capacidad interior. Es un coche moderno con líneas crossover, con ruedas grandes, cintura alta y con protecciones de carrocería interiores. Un estilo crossover adaptado a la línea del compacto de toda la vida. Además, viene incorporado con sistema Google, es decir, cualquier trayecto que quieras hacer te va pilotando e informando dónde puedes cargar tu vehículo en los diferentes postes.

Interior del nuevo modelo de Megane

P. ¿Cómo se comporta?

R. Con unas prestaciones y unas condiciones que se adaptan a aquellos conductores que les gusta disfrutar de la conducción. Hasta ahora conducir un coche eléctrico generaba una sensación de tranquilidad que para los que nos gusta conducir nos provocaba cierto aburrimiento, pero ahora las prestaciones de este nuevo modelo van a gustar mucho a todos.

P. ¿Quién puede estar interesado en visitar su stand en la Feria?

R. El coche eléctrico de este Megane ha ampliado mucho el target del cliente. Hablamos de un automóvil interesante para la próxima década. Pasarse por el Salón de este fin de semana en Valladolid es importante para descubrir la gama completa de vehículos eléctricos de Renault y cómo se está moviendo el mercado por parte de todas las marcas para los próximos años.

P. ¿Qué supone este modelo para la firma del rombo? ¿Una nueva era?

R. Renault lleva 10 años comercializando coches eléctricos, desde Fluence, Kangoo eléctrico y luego Zoe. Con este nuevo Megane E-Tech, lo que se inicia es una nueva época. En la que, como te he dicho, el vehículo se adapta a cualquier modo de vida del cliente. Tenemos que recordar que Renault también dispone de una gama híbrida en casi toda su gama de vehículos térmicos, desde el Clio hasta el Arkana.

P. Hay un léxico nuevo en el mundo del coche eléctrico que tenemos que aprender. Hay que cambiar el chip y comenzar a hablar de carga AD y DC, recuperación de energía durante la frenada o punto de recarga doméstico. ¿Estamos preparados?

R. Así es. Hasta ahora cuando ibas a preguntar por un vehículo preguntabas por diésel, gasolina, que potencia de motor y cuánto consume. Ahora hay que hablar de autonomía, capacidad de carga, tamaño de batería, algo que requiere un léxico e información diferentes. Pero ahora mismo los asesores estamos más familiarizados y sabemos exponerlo a los clientes.

P. Se habla del coche eléctrico como el futuro, pero es ya una realidad.

R. Yo hablaría de un futuro inmediato. Ya hay coches eléctricos desde hace 10 años, pero de forma residual, pero a partir de ahora va a suponer que será muy habitual verlos en nuestras calles y en carreteras, no solo por las mejoras que está obteniendo, sino también por las leyes que nos están imponiendo los gobernantes.

Vista trasera del Megane E-Tech

P. ¿Renault ha llegado a tiempo?

R. En Renault hemos aterrizado con versiones hibridas en casi toda la gama, y ya impulsamos un nuevo coche eléctrico que va a ser un vehículo que marcará tendencia o la ruta a seguir por todos los fabricantes.

P. A los más reticentes al coche eléctrico siempre les surgen las mismas dudas. ¿Cuántos kilómetros puedo recorrer con este Megane E-Etech?

R. Hasta 450 kilómetros de autonomía. Antes era un hándicap y ahora mismo cubre la gran mayoría de necesidades de los conductores.

P. ¿Cuál es el coste de mantenimiento?

R. Un coste muy inferior a los térmicos. El motor no tiene apenas fricción, tampoco aceite, no tiene correa de distribución…con lo cual el mantenimiento es muy inferior.

Vista lateral del Megane E-Tech

P. Al precio que está la gasolina, ¿un coche eléctrico sale más barato que uno térmico?

R. El coche electico sigue siendo en el momento de la compra más caro que uno térmico, y ese es el gran freno para su expansión, pero lo que tiene que valorar el comprador es el coste total que le va a suponer. Es decir, la compra más uso diario. Al final, un coche eléctrico le saldrá mucho más rentable.

P. El problema del que siempre se habla es la autonomía. ¿Tiene España ya los suficientes puntos de recarga?

R. Es un problema que lo tienen que arreglar los políticos, que obligan por un lado a fabricar y por tanto a que el cliente lo compre, pero que no ponen las infraestructuras necesarias en calles o carreteras. Al menos por el momento. No digo que lo tengan que pagar, pero sí facilitarlo, coordinarlo e impulsarlo. Son ellos los que los tienen que impulsar puntos de recarga en lugares públicos, aparcamientos, parkings, etc.

P. En la Feria también estarán presentes otros modelos eléctricos e híbridos. ¿A quién va dirigidos?

R. Eso es. Tenemos una gama de vehículos eléctricos que incluye el Zoe, el Twingo Eléctrico y el Megane E-Tech. Además, también estarán para probar los híbridos, por ejemplo, el Captur híbrido enchufable o el Arkana híbrido, que es nuestro modelo estrella, el más vendido.

