La justificación de Feijóo para no venir a la toma de posesión de Mañueco

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, transmitió este lunes su “apoyo incondicional” a Alfonso Fernández Mañueco, que mañana tomará posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, y lamentó que Pedro Sánchez se haya apuntado a una “fórmula” de gobierno “que debilita y fragmenta el Estado”.

En estos términos se pronunció en su visita al centro de salud de O Porriño (Pontevedra), donde recordó que Mañueco “ha ganado limpiamente las elecciones” y avanzó que “espera” visitarle en las “próximas semanas” para “dialogar y conversar con él”.

Sobre su ausencia, Feijóo insistió en que tampoco estuvo presente en la anterior toma de posesión de Mañueco como consecuencia de sus deberes al frente de la Xunta de Galicia, mismo motivo que aduce ahora para no asistir al acto. “La agenda doble de presidente de la Xunta de Galicia y del partido me lo impide”, se limitó a señalar Feijóo, quien tiene previsto acoger este martes a los líderes de las principales organizaciones empresariales y sindicatos, informa Ical.

Preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en Antena3, donde aseguró que solo existen “dos opciones: o un gobierno de coalición progresista liderado por el PSOE, con lo que represente el espacio de Yolanda Díaz, o un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha”; Feijóo señaló que lo que es “evidente es que Sánchez quiere ser presidente a cualquier costa”.

“Esa es su oferta, propuesta y metodología”, lamentó el presidente del PP, quien aseguró que él no gobernará con los partidos independentistas porque no estará “sometido a partidos políticos que lo que quieren es que le vaya mal a España, y no solo que le vaya mal, sino que si es posible que se fracture el país”.

En este sentido, indicó que su “fórmula” es “conocida” y que sería “bueno retomar” la propuesta de que gobierne la lista más votada, para que ésta “tuviera un plus para poder formar gobierno”. “Sería bueno que los partidos que creen en la democracia, las instituciones y que tienen un proyecto de Estado se apuntasen a las fórmulas que refrendan el estado y no a las que lo debilitan”, prosiguió.

“Lamentablemente", prosiguió Feijóo, "Sánchez se ha apuntado a una fórmula que debilita y fragmenta el Estado”. “Esa fórmula, más tarde que temprano, será modificada en las urnas porque los ciudadanos ya están un poco hartos de que España manden las minorías y quienes no creen en España”, concluyó el presidente del PP.

