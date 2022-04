Igea: "Castilla y León está presidida por una persona sin moral y teledirigida por un partido sectario”

El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, considera que el nuevo Gobierno en esta comunidad será “débil”, estará presidido por una persona “sin moral, sin aprecio a la verdad”, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco, y “controlado y teledirigido” por un partido “sectario”, en alusión a Vox, que dijo que viene a “avivar el fuego del sectarismo y la polarización”.

En una entrevista a Servimedia recogida por Ical, Igea señaló que espera “poco” del nuevo Ejecutivo de Castilla y León porque en estas semanas de negociaciones se ha visto un “nulo interés” por parte de ambos partidos por los “problemas esenciales” de esta región. “No se ha hablado estas semanas de despoblación, de la política industrial, de la sanidad”, se lamentó.

Asimismo, señaló que es un Gobierno que “ya nace desunido”, desde la “desconfianza”, algo que se ha demostrado con la negociación la “prolongada” por las “exigencias reiteradas” de Vox, que “no nace” para “resolver los problemas del día a día” de los ciudadanos de Castilla y León y que está presidido por alguien que “es capaz de cualquier cosa para permanecer en el poder”.

En este sentido, destacó que Mañueco “ha perdido todo su crédito personal, no conoce el sentido del honor, y ha demostrado a todos los grupos políticos, incluso a los que acaban de entrar en el Parlamento”, como Soria ¡Ya!, “que no es una persona de fiar”. “En dos semanas ha conseguido desacreditarse delante del único grupo político del que no se había desacreditado, dejándoles a las puertas de una reunión mientras estaba pactando con Vox en otro sitio”, dijo.

Además, denunció que esta comunidad autónoma va a estar representada en Europa “en el grupo de (Viktor) Orbán, (Marine) Le Pen" en el Comité de las Regiones, algo que, a su juicio, es “absolutamente bochornoso” y va a convertir a esta comunidad en una “paria” en Europa. “Nos metemos en el barco de los apestados de Europa”, deploró.

Requisitos de Vox

Durante la entrevista, criticó que los miembros de Vox, que se han dedicado a “sembrar la discordia y el enfrentamiento”, ahora lo intenten arreglar con una ley de concordia que es “completamente innecesaria” en esta comunidad y estén “muy muy muy preocupados” por la “concordia”.

A su juicio, lo que pretenden es “enterrar” el decreto de memoria que permitía a los familiares y asociaciones realizar las exhumaciones de las víctimas de la “represión y de los asesinatos” producidos durante la Guerra Civil y la “represión franquista”. “Poca concordia es intentar tapar eso”, agregó.

A su vez, deploró la postura “completamente retrógrada” de Vox en materia de violencia de género. “Esto es lo que Vox ha traído a la política en este mes, no ha traído otra cosa, lamentó Igea, al tiempo que alertó de que lo que quiere el partido de Santiago Abascal es “sectarismo, batalla ideológica, frentismo, y polarización”.

También avisó que los miembros de Vox son personas “sin ninguna capacidad de gestión”, ya que decían que querían lo mismo que tenía Ciudadanos en el Gobierno autonómico, cuatro consejerías y el 50% del presupuesto, pero solo tienen tres consejerías y no llegan al 9% del presupuesto. “Cuanto menos presupuesto gestionen estos señores que no parecen muy capacitados mejor, pero desmonta su mantra de que iban a exigir el trato de igualdad”, añadió.

“Alguacilillo vicepresidente"

Sobre el líder de Vox y futuro vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, Igea ironizó al decir que es “el alguacilillo”, el “señor que tiene las llaves y entra a caballo haciendo cabriolas”. Ahora, continuó, ha entregado las llaves a Mañueco y “se le acabó el papel”. Además, tachó de “penoso” que en campaña electoral abogara por “acabar con las instituciones propias” y ahora él es “embajador” de las mismas. “Hay que tener poca vergüenza”, destacó.

“En el colmo del delirio”, prosiguió, afeó que en Castilla y León, por primera vez, hay “un vicepresidente florero, sin capacidad ejecutiva, que no va a tener firma y que no va a tener consejería”. Al mismo tiempo, criticó que, después de “presumir” de que fue “campeón de debate” es “incapaz de enfrentarse a las ruedas de prensa en el Consejo de Gobierno”.

“Es importante que no lleguen autócratas al poder porque quienes se han codeado con autócratas, los han jaleado, quienes no tienen ningún problema en ir a celebrar la victoria de Orbán, son quienes hoy van a llegar al poder en esta comunidad autónoma. Yo creo que es para estar preocupado”, avisó.

Investidura y Feijóo

En relación con la investidura de Mañueco que se celebrará este lunes, explicó que de su discurso de investidura no se puede esperar “concreción alguna”, sino que será una “habitual sucesión de vaguedades, apuestas por el bien y manifestaciones en contra del mal” y habrá “pocas concreciones” sobre qué va a ocurrir, por ejemplo, con la ley de violencia de género. “Va a ser un discurso de investidura muy como es el presidente: inconcreto, vago, nebuloso y que evitará contestar a las preguntas como es su costumbre”, auguró.

Por otro lado, Igea aseguró que, si finalmente acude la investidura de Mañueco el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien mostró su intención de acudir si su agenda se le permite, se dirigirá a él para hacerle llegar la “inquietud” de los ciudadanos de Castilla y León.

Según Igea, la “responsabilidad hoy ya la tiene Feijóo si da por bueno lo que ocurra en esta comunidad” y esto “va a depender de este nuevo PP”. Al respecto, lamentó que político gallego se “estrena” con un pacto de legislatura con Vox. “Es la peor manera de empezar”, señaló el procurador de Ciudadanos.

En este sentido, matizó que lo que están ofreciendo PP y Vox con el no acuerdo entre ambos para Castilla y León y el acuerdo de los populares con Vox es “lo peor de la política”, ambos ofrecen “dos trincheras”, el “frente del PSOE y el populismo de Podemos y el frente del PP y el populismo de Vox”. “No se diferencian en gran cosa”, puntualizó.

Para terminar, insistió en que, con el pacto de Gobierno de Castilla y León, “mal empieza” el PP de Feijóo. A su juicio, lo que los populares están haciendo es una “vuelta a los orígenes”, a la “Alianza Popular de Fraga”, al “inicio”, pero aclaró que “ahí quien mandaba y dirigía el país era la UCD” y el PP está “retrotrayéndose” a “nuestros peores fantasmas pactando con Vox”.