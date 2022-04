Gómez Urbán: "Hoy hemos sufrido un ataque al control de la oposición a este Gobierno de ultraderecha"

La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán ha asegurado este jueves que la decisión de reducir las asignaciones a los grupos y eliminar la dedicación plena del portavoz adjunto del Grupo Mixto implica "cercenar los derechos de control y representatividad". "Hoy hemos sufrido un ataque al control de la oposición a este Gobierno de ultraderecha", ha señalado.

Gómez Urbán ha achacado también al PP la responsabilidad por la decisión que se ha tomado en la Junta de Portavoces. "Nos preguntamos que va a hacer el PP, donde estaba el PP que ha permitido que hoy suceda este hecho tan grave en las Cortes. Se ha supeditado a los designios y a la voluntad de la ultraderecha", ha dicho.

La procuradora socialista ha insistido en que "la ultraderecha no quiere que se la controle en su labor de Gobierno". Y ha apoyado al Grupo Mixto en su decisión de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, aunque ha asegurado que el PSOE no se plantea tomar esa postura. "La decisión de recurrir al Tribunal Constitucional les compete a ellos. Nosotros no nos planteamos acudir al Constitucional, lo que estamos diciendo es que hoy lo que se ha producido es cercenar los derechos de control y representatividad", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan