Mañueco avisa a Vox: "Que nadie ponga en duda que en Castilla y León regirán los principios del PP"

El presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado una velada advertencia a Vox durante su intervención en la primera jornada del Congreso del Partido Popular, este viernes en Sevilla. "Lo que va a regir en mi tierra son los principios y valores de las políticas del Partido Popular, esa será la guía para los próximos cuatro años como lo han sido los últimos 35 años", ha asegurado el dirigente popular.

Con todo, Mañueco ha sacado pecho del acuerdo de Gobierno de coalición que alcanzó con Vox el pasado 10 de marzo, antes de constituirse las Cortes. "En Castilla y León vamos a formar un Gobierno eficaz y sólido, porque estamos preparados", ha dicho, parafraseando el lema de la mesa de trabajo en la que participaba. También ha tenido palabras para sus predecesores populares en el cargo. "Sucedo a Herrera, a Juanjo Lucas, a Jesús Posada y a José María Aznar, por algo será", ha señalado.

El presidente en funciones ha presumido también de la gestión del PP al frente de la Junta desde su acceso al poder en la Comunidad en 1987. "Que nadie ponga en duda que la fuerza que nos mueve es Castilla y León y España. Estamos entre las mejores comunidades en sistema educativo de España, también en sistema sanitario, que mejor cuida a las personas mayores y a las más vulnerables. Estamos entre las comunidades que crean más empleo. Y también estamos entre las comunidades que apostamos por pagar menos impuestos y que más los bajamos", ha afirmado.

Mañueco ha incidido también en la preocupación de su partido con respecto al medio rural, en un momento de indignación y protestas de agricultores y ganaderos. "Tenemos un compromiso claro con el mundo rural, con los agricultores y ganaderos, porque el PP es el partido del campo. Vamos a ser la punta de lanza del cambio que necesita nuestro país, y muy pronto Alberto Núñez Feijóo será el presidente de todos los españoles", ha asegurado.

Mañueco agradece el apoyo del PP en las elecciones del 13 de febrero y elogia a Feijóo

El presidente en funciones ha agradecido el apoyo del partido durante la campaña de las elecciones del pasado 13 de febrero. "No concibo una vida política fuera del Partido Popular. Hablar de familia del PP no es un tópico, no es una frase hecha, lo he podido experimentar en primera persona. Lo hemos podido experimentar en el PP de Castilla y León, cómo habéis estado apoyándonos, dándonos aliento en esas elecciones autonómicas", ha dicho.

Y ha tenido unas palabras también para el flamante nuevo líder del PP. "Y allí estuvo como uno más, acompañándonos, Alberto Núñez Feijóo. Estuvo en cinco ocasiones. Allí dijiste que si ganaba el PP ganaba Castilla y León y ganaba Galicia. Te contesté hace unos días que si ganaba Feijóo ganaba Castilla y León", ha dicho, dirigiéndose al líder gallego.

Mañueco ha insistido en las capacidades del presidente de Galicia para dirigir el partido. "Si en este Congreso gana Feijóo quien gana es el Partido Popular y quien gana de verdad es España. Es un placer vivir días históricos. Yo no estuve aquí hace 32 años, pero aquí empieza una nueva etapa para nuestro partido y para nuestro país. Una etapa cargada de fuerza e ilusión, la de un líder con experiencia, capacidad de gestión, ideas claras y cuatro mayorías absolutas", ha señalado.

Los presidentes autonómicos del Partido Popular durante la primera jornada del Congreso de la formación, este viernes en Sevilla.

El presidente en funciones ha hecho referencia al contexto de crisis generado tras la crisis de Ucrania. "Vivimos tiempos difíciles pero aquí estamos, afrontando los problemas, cara a cara con la Historia y haciéndole frente. En el PP no nos escondemos. En el PP sabemos que cuando salta el toro bravo hay que agarrarle por los cuernos. En el PP siempre hemos dado la cara, la estamos dando y la vamos a seguir dando por España y los españoles", ha recalcado.

Por otro lado, ha destacado el legado de gestión que deja Feijóo en Galicia, tras gobernar la Xunta ininterrumpidamente durante 13 años, desde 2009. "Ahora nos damos cuenta de la importancia de tener buenos gestores, Gobiernos eficaces. Necesitamos líderes solventes, con capacidad de respuesta. Y el PP lo tiene, se llama Alberto Núñez Feijóo. Tiene la capacidad transformadora para adaptar la política a los nuevos tiempos y dar la mejor solución a las personas", ha apuntado.

Mañueco: "Sin el PP no se puede entender España"

Mañueco ha asegurado que el PP tiene la capacidad "de afrontar situaciones difíciles y responder ante crisis de cualquier tipo" y lo ha contrapuesto al Gobierno de España. "Pensad en el Gobierno de Sánchez, no tiene la capacidad, no tiene la consistencia, no tiene la actitud ni la aptitud para dar esas respuestas. Con una política económica que está engordando la deuda, con hachazos fiscales, porque cuando se trata de subir impuestos ahí nunca falla Sánchez", ha asegurado en tono socarrón.

También ha denunciado lo que, a su juicio, son "malas artes que reducen la calidad democrática de nuestro país y estrategias que lo que buscan es dividir a nuestra tierra". "Eso no lo necesita España", ha incidido. Y ha alentado a los dirigentes del PP a cumplir en la cita electoral de mayo de 2023, en la que se celebrarán comicios autonómicos y municipales. "Tenemos que responder el año que viene como lo hemos hecho siempre, tenemos que estar a la altura", ha dicho.

Mañueco se ha mostrado optimista. "Os lo garantizo: lo vamos a hacer y lo haremos bien. Estamos preparados porque nuestros Gobiernos son el espejo en el que se miran tantos dirigentes para afrontar los retos del futuro", ha señalado.

Y ha finalizado vinculando la historia de la Comunidad con la del Partido Popular. "A mí me gusta decir que sin Castilla y León no se puede entender España pero sin el PP tampoco se puede entender España, y ha llegado la hora de llevar a este país a donde se merece de verdad. Ha llegado la hora del PP, la hora de Feijóo y la hora de España", ha concluido, entre los vítores de los asistentes al Congreso.

