CCOO y UGT apuestan por una subida del SMI a 1.080 euros al mes en 2023

Los secretarios regionales de Acción Sindical de UGT y CCOO en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia y Fernando Fraile, han presentado este jueves un informe sobre el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en la Comunidad. "Hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que estaban por debajo de esos 1.000 euros", ha dicho Santa Eufemia y ha asegurado que el objetivo de ambos sindicatos es que se llegue en 2023 "a los 1.080 euros al mes, lo que supone el 60% del salario medio del país".

Con todo, los dos portavoces sindicales han reconocido que esta subida "es insuficiente" pero que, combinada con la nueva reforma laboral del Gobierno, se está contribuyendo a anclar "el empleo indefinido". "Ha sido un ejercicio obligatorio que UGT y CCOO hayamos abordado esta cuestión", ha afirmado Santa Eufemia. El dirigente sindical ha informado de que la subida del SMI afecta a 106 convenios sectoriales que en total implican 724 categorías en la región, y a un total de 100.000 personas.

UGT y CCOO se han mostrado críticas con lo que a su juicio es "inacción" por parte de la patronal. "Hemos informado a la CEOE y no han respondido, pero tenemos conversaciones diarias, cuando crean oportuno aquí tienen el acuerdo, tienen que aplicarle y cumplirle y tienen que hablar no solo de los salarios si no de todo lo que implica esta nueva etapa en materia de jornada, conciliación o prevención de riesgos laborales", han asegurado. Además, han recalcado en los beneficios de la nueva reforma laboral. "Una reforma que por primera vez busca la no precarización de los centros de trabajo", han señalado.

El portavoz sindical se ha mostrado comprensivo con las dificultades que algunas empresas tienen para subir los salarios pero ha asegurado que "no vale" que todas utilicen esa excusa. "Han tenido subvenciones y ayudas a la contratación en gran número de sectores. El beneficio debe ir repartido para su parte social", ha asegurado el portavoz de UGT. Además, ha incidido en que "es mentira" que la subida del SMI destruya empleo. "Tiene repercusión en los de desempleados del , las bases de cotización para la seguridad social o el incremento de la demanda agregada al consumo interno", ha indicado.

El sector servicios y el sector agrario son los más afectados por la subida del SMI en la Comunidad

El secretario de Acción Sindical de ha afirmado que "de las 100.000 personas afectadas en Castilla y León, el 25% son personas que prestan servicio a tiempo parcial, con lo que el salario es todavía muy inferior". Y ha desglosado los ámbitos de trabajo que se verán más beneficiados por la subida. "Los sectores más afectados son el sector servicios y el sector agrario. Dentro del sector servicios el comercio es el más afectado, además del régimen especial de las trabajadoras del hogar", ha dicho. También ha asegurado que las provincias más afectadas en la región son Ávila y León.

Fraile ha puesto hincapié en las grandes diferencias que algunos sectores albergan con el nuevo SMI. "La diferencia más sustancial oscila entre los 11.000 euros al año. Este aumento supone un avance imparable para situarlo en 2023 en 1.080, el 60% del salario medio del país", ha señalado. Y ha incidido en que "el SMI también mejora las condiciones de trabajo con las personas con mayor precariedad". "Mayoritariamente son mujeres de hasta 34 años", ha dicho el portavoz de CCOO, que ha insistido en que "el SMI contribuye al mantenimiento y la sostenibilidad del sistema público de pensiones".

CCOO exige a la patronal "que asuma su responsabilidad"

El secretario de Acción Sindical de CCOO ha exigido que "la patronal asuma su responsabilidad" y "que dejen de ser tramposos". "Si la patronal no se hubiera declarado insumisa y hubiese cumplido con el Acuerdo para el Empleo pactado en 2018 hoy no habría nadie en Castilla y León con un salario inferior a los 1.000 euros mensuales", ha señalado.

Fraile ha recordado también que "son determinantes las cláusulas de revisión salarial" para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Con todo, se ha mostrado realista con la situación actual de crisis económica. "Somos consecuentes y este año habrá contención de salarios, pero en un plazo de 3 años tiene que haber un aumento del poder adquisitivo", ha concluido.

