CCOO considera "semidemocrático" el nuevo Gobierno autonómico y "una herejía" si Vox dirige Empleo

Comisiones Obreras ha asegurado este miércoles que el nuevo Gobierno autonómico, conformado por PP y Vox, será "semidemocrático" y ha considerado "una herejía" la posibilidad de que el partido de Juan García-Gallardo pueda dirigir la Consejería de Empleo, como suena en algunas quinielas. "El Gobierno semidemocrático que va a haber, digo semi porque en una composición es democrática y en otra no, este Gobierno se tendrá que constituir pronto porque aquí hay que tomar decisiones", ha dicho el portavoz del sindicato, Vicente Andrés, durante una concentración contra la subida de los precios, este miércoles, ante la sede de Naturgy en Valladolid.

El portavoz ha pedido que el nuevo Ejecutivo se ponga en marcha cuanto antes porque en la Comunidad "hay que tomar decisiones". "Seguramente muchas de ellas serán para crear conflicto pero la parálisis de la administración no puede ser, eso es malo para nuestra Comunidad con independencia de quien gobierne", ha afirmado.

Andrés ha respondido a las declaraciones de García-Gallardo, quien aseguró Vox va a "combatir" los "años de saqueo a lo público" que atribuye a los sindicatos. "Aquí alguien se ha equivocado de siglo, declarar que los trabajadores y sus organizaciones somos los enemigos de España suena un poco como antiguo. Parece absolutamente ridículo, este hombre no está informado", ha dicho.

Y ha advertido de que "un mundo en el que los sindicatos no pudieran desarrollar su actividad sería una dictadura". "A nosotros no nos pueden encarcelar ni somos enemigos de España, somos los trabajadores y las trabajadoras que nos organizamos para defender nuestros intereses como clase, como no puede ser de otra manera", ha dicho.

CCOO acusa al PP de "dilapidar todos los años de construcción democrática" durante el Gobierno de Juan Vicente Herrera

El portavoz de Comisiones Obreras ha asegurado que el nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox viene "a dilapidar todos los años de construcción democrática" que, a su juicio, se lograron durante el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera (2001-2019), también de los populares. "Si Mañueco pone a Vox al frente de la consejería de Empleo sería un atrevimiento y una osadía sin precedentes, es provocar. Poner a los que están radicalmente en contra del diálogo social y nos quieren llevar a la cárcel. Es una barbaridad y una herejía lo que está planteando y está matando los 20 años que ha habido de acuerdos y de integración", ha insistido.

Por otro lado, Andrés ha acusado a PP y Vox de mantener un "programa oculto" y ha puesto como ejemplo la cuestión de la memoria histórica. "Anuncian cosas, como la derogación del decreto de memoria histórica, que no están en el acuerdo. Ahora resulta que parece que sí que estaba, ósea que hay un programa oculto, no han dicho la verdad sobre lo que han firmado", ha asegurado.

Además, ha asegurado que "el sindicalismo está fuerte" y que su organización tiene "una afiliación suficiente" para seguir funcionando por sus propios medios si Vox cumple su promesa de retirarles las subvenciones autonómicas. Tenemos más afiliación en Castilla y León de la que tiene el PP a nivel nacional, tenemos cerca de 70.000 miembros en Castilla y León. Lo que defendemos son nuestros derechos y la democracia ante un nuevo Gobierno semidemocrático.

